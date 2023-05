Derfor er 1,5-gradersmålet dødt

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

Nye prognoser fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) viser at kloden trolig går over det ikoniske 1,5-gradersmålet i løpet av de neste fem årene. Hvorfor ble målet satt i utgangspunktet, og hva bør vi gjøre når målsettingen viser seg å ha vært urealistisk. Mer om det i ukas hovedsak, men først: UKAS RUNDE Den amerikanske olje- og gassgiganten Chevron sier at verdens største karbonfangst og -lagringsprosjekt utenfor Australias nordvestkyst kun opererer på en tredjedel av kapasiteten på grunn av teknologiske utfordringer. Dette kommer samtidig med økende krav fra olje- og gassindustrien om å benytte karbonfangst for å kompensere for utslipp. ABC Nytt […]