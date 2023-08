Derfor blir ekstremregnet mye kraftigere for hver lille temperaturøkning globalt

Mandag 7. august rammet ekstremværet «Hans» store deler av Sør-Norge.

Uværet har ført til oversvømmelser, stengte veier og strømbrudd, og flere steder har folk måttet evakuere. Forsikringsselskapene har mottatt hundrevis av skademeldinger.

Samtidig melder klimaforskere at juli var den varmeste juli måned registrert noen sinne.

Klimaforsker Bjørn H. Samset ved Cicero er ikke i tvil om at det er en sammenheng mellom den globale temperaturøkningen og styrtbygene i Norge de siste dagene:

– Kraftigere ekstremregn er blant de best etablerte følgene av global oppvarming.

Også hetebølgene i Sør-Europa i sommer, skogbrannene i Hellas, og tyfonen Khanun som tirsdag er på vei inn mot Sør-Korea, er alle eksempler på ekstremvær som vi må belage oss på å se mye mer til etterhvert som gjennomsnittstemperaturen på kloden øker.

At ekstremvær henger sammen med klimaendringene er heller ikke nytt for de fleste.

Men nøyaktig hvilke mekanismer som driver ekstreme værforhold, og nøyaktig hvordan det har seg at høyere temperaturer gir ekstremvær, er kanskje mindre åpenbart.

Forskerne som Filter Nyheter har snakket med peker på flere fenomener som forsterker effektene av global oppvarming på ekstremværet og gjør det stadig kraftigere og villere.

Varm luft holder på mer fuktighet

– Hvor varm jorda er i gjennomsnitt, bestemmer ganske mye av været.

Bjørn H. Samset er klimaforsker ved Cicero – Senter for klimaforskning. Han beskriver hvordan det vi opplever som en «varm» eller «kald» dag, egentlig handler om hvor varm dagen er i forhold til gjennomsnittet vi er vant til.

Hvor varmt det er bestemmer gjerne også hvor mye regn det blir, fordi det er varmen som får vann til å fordampe, og det vannet må komme ned igjen et sted.

– Så hvor varmt det er og hvor vått det er henger veldig tett sammen. Det er det første, og det er før vi tenker på klimaendringene i det hele tatt.

Regnet styrtet ned under ekstremværet «Hans» i Oslo, mandag 7. august. Foto: Marie Lytomt Norum.

Når gjennomsnittstemperaturen på jorden øker, begynner været å variere rundt et nytt gjennomsnitt, forteller han. De kalde dagene blir litt mindre kalde enn før, fordi gjennomsnittet har blitt litt varmere. Mens de varme dagene blir enda varmere enn før.

Det samme gjelder nedbøren. I en litt varmere verden fordamper det mer vann, og varmere luft kan holde på mer fuktighet.

Men før eller siden vil også denne vanndampen kondensere til dråper og falle ned igjen som regn, for eksempel ved at den støter mot fjell og presses opp i høyden der det er kaldere.

Når det først skjer, er luften våtere enn før – den har mer fuktighet med seg – og dermed blir regnet kraftigere.

Samset oppsummerer:

– Det er den enkle og ikke helt presise forklaringen. I en varmere verden har vi flyttet alle temperaturer litt opp og gjort alle regnskyll litt kraftigere.

Selvforsterkende hetebølger

– Men så er det et hakk verre enn det, mer ekstremt, fortsetter han.

Samset forklarer at teorien, beregninger i klimamodellene og resultatene fra målinger alle understøtter et faretruende fenomen – hetebølgene blir kraftigere raskere enn det global oppvarming skulle tilsi.

– Det er ikke sånn at for hver grad global oppvarming så blir hetebølgene én grad varmere – de blir som regel varmere enn som så.

Samset forklarer at det har å gjøre med prosessene bak en hetebølge. Han viser til hetebølgen sør i Europa i sommer, som kom av en såkalt «heat dome» eller «varmeklokke» på norsk.

Forholdene var slik at det hadde vært varmt en stund, og lenge nok til at det lille som var av vann i bakken fordampet bort. Så fortsatte det å være varmt og klarvær, og da var det ikke mer vann igjen som kunne fordampe til fuktig luft og lage skyer som kunne skygge for solen. Man fikk heller ikke den nedkjølingen av luften som skjer når vann fordamper.

Dermed fortsatte det å være klarvær, bakken ble videre varmet opp og luften ble enda varmere. Slik fortsatte det i en het runddans.

Skogbrannen på den greske øya Rhodos, 19. juli, ble starten på en intens skogbrannsesong i Hellas. Foto: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin.

Samset kaller det en «selvforsterkende hetebølge-prosess»:

– I en varmere verden kommer du lettere over terskelen til at en varmeklokke utvikler seg. Alt forsterker seg i disse ekstremene, utdyper han.

Kraftigere ekstremregn og tyfoner

Også ekstremregnet blir mer ekstremt enn det global oppvarming alene skulle tilsi.

Både beregninger og målinger viser at hvis du øker jordens temperatur med én grad, blir det rundt 2 prosent mer regn i gjennomsnitt – et gjennomsnitt som selvsagt skjuler stor variasjon mellom regntunge strøk og knusktørre områder som Sahara, påpeker Samset.

– Det vi imidlertid ser, er at det er en større økning av ekstremregn enn gjennomsnittsregn.

Det kommer av egenskaper ved prosessen i atmosfæren når vanndamp blir til regn, forklarer han.

Når vanndamp kondenserer til dråper, frigjøres det energi som varmer opp den omkringliggende luften. Det gjør det litt vanskeligere å danne flere dråper, fordi varm luft holder bedre på vannet. Under normale forhold begrenser dette hvor effektivt fuktighet kan bli omdannet til dråper.

– Men for ekstremregn gjelder ikke dette i like stor grad, for da er det så store krefter i sving, fortsetter han.

Fuktighet, luft og temperatur transporteres i alle retninger og man får ikke den samme energibegrensningen. Dermed kan mer fuktighet omdannes til dråper raskere.

Kombinert med at luften inneholder mer fuktighet ved høyere temperaturer, gjør denne mangelen på begrensning at ekstremregnet blir mye kraftigere for hver grad av global oppvarming enn det gjennomsnittsregnet gjør.

– Det er de kraftigste typene ekstremregn som øker mest med global oppvarming.

Tyfonen Mawar, som rammet den asiatiske stillehavskysten i mai i år, er en av de sterkeste tropiske syklonene som har rammet den nordre halvkule i mai måned, med en fart på opptil 296 km/t. Foto: JMAs Himawari 9-satelitt.

Samset legger til at det er mer eller mindre de samme mekanismene som gjør at intensiteten til orkaner og tyfoner øker med global oppvarming.

Orkaner og tyfoner formes over varmt havvann. Jo varmere havvannet er, desto mer energi er det til å dra i gang stormen.

– Vi har ikke noe som tilsier at det blir flere orkaner. Men det vi ser er at når stormene først vokser seg store, vokser de seg enda kraftigere enn tidligere. Vi har en høyere andel av kraftige orkaner.

Mer stasjonære værsystem

Klimaforsker Jana Sillmann er professor ved Universität Hamburg, og er som Samset også tilknyttet Cicero. Hun har spesialisert seg på analyser av klimatiske ekstremer.

Sillmann forteller at klimaendringene fører til at ekstremværet blir mer ekstremt også på andre måter.

Det viser seg nemlig at værsystemene over visse områder blir værende i lenger tid av gangen nå enn tidligere. Dermed forverres konsekvensene på bakken av ekstremværet.

Det var det som skjedde sommeren for to år siden, da en sideelv til Rhinen i Tyskland ble rammet av storflom. Regnbygene sto over området i unormalt lang tid og det gjorde belastningen mer intens, forklarer hun.

Flommen i Rhinen-området i Tyskland, juli 2021, tok minst 184 menneskeliv og førte til store materielle skader. Foto: Martin Seifert.

Årsaken til at værsystemene er mer stasjonære enn før, er nettopp global oppvarming.

Det er jetstrømmene – de hurtige, smale strømmene med luft som går 7–12 kilometer over bakken – som skyver rundt på værsystemene og sørger for sirkulasjonen i atmosfæren. Og det er temperaturforskjeller som driver jetstrømmene, ettersom vind er forflytning av luft fra et temperaturområde til et annet.

Nå har det seg slik at temperaturen i Arktis øker to til tre ganger raskere enn på resten av kloden, med det resultat at temperaturforskjellen mellom nord og sør blir stadig mindre.

– Dermed blir den polare jetstrømmen svakere i styrke og har ikke alltid lenger like stor kraft til å skyve på værsystemene. Det er mye snakk om dette fenomenet blant klimaforskere om dagen, forklarer Sillmann.

– Hva er grunnen til at Arktis varmes opp raskere enn resten av verden?

– Jo, vanligvis er Arktis hvitt av is, og hvite flater reflekterer sollys som et speil. Men nå er det isfritt i Arktis om sommeren og med åpent hav får vi det helt motsatte – en mørk flate som absorberer sollyset. Da øker temperaturen fort.

Sjøis i Arktis reflekterer sollys. Foto: NASA/Kathryn Hansen.

– Det blir varmere og villere enn dette

Torsdag forrige uke skrev Washington Post at verden akkurat hadde fått sin første, ordentlige smakebit på hvordan en 1,5-grader varmere planet vil kunne kjennes ut.

Juli måned var nemlig den varmeste registrerte juli så langt, med en gjennomsnittstemperatur på mellom 1,5 og 1,6 grader høyere enn det temperaturen var før den industrielle revolusjonen.

FNs generalsekretær António Guterres advarte om at de rekordhøye temperaturene gjorde at man ikke lenger kunne snakke om verdens «globale oppvarming», men at de innledet «en æra av global koking».

Klimaforsker Bjørn Samset mener det er hevet over enhver tvil at ekstremværet «Hans», som rammet Norge mandag, er påvirket av denne temperaturøkningen.

– Det vi vet er at verden er blitt varmere og at alt vær er påvirket av det. Kraftigere ekstremregn er blant de best etablerte følgene av global oppvarming. Det er ikke noen grunn til at dette ekstremværet ikke skal være påvirket på samme måte.

Han legger til at forskerne ikke vil ha fullstendig oversikt over nøyaktig alle prosessene som ledet til ekstremværet «Hans» før uværet er over og de får analysert dataene.

Klimaforsker Bjørn H. Samset. Foto: Cicero.

Tilbake i 2015, under klimatoppmøtet i Paris, ble verdens land enige om å forsøke å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Ifølge Samset representerer året som har vært et ganske sannsynlig år i en verden med et 1,5 grader varmere klima. Den typen ekstremvær som vi har hatt denne sommeren vil da komme relativt ofte, mellom annethvert og hvert femte år.

Samset har vanskelig for å se for seg at den globale oppvarmingen ikke havner på mellom 1,5 til 2 grader i løpet av bare et par tiår.

– Hvis vi får en global oppvarming på 2 grader, som det er høyst sannsynlig at vi får, vil mange år være varmere, villere og mer ekstreme enn det vi har hatt denne sommeren.

Han legger til:

– Det innebærer at klimatilpasning – det å forberede oss på denne typen ekstrem-hendelser – det må vi bare komme i gang med.

– Hetebølger er blitt den nye normen

Jana Sillmann er enig i at den typen ekstremvær som vi har sett de siste årene er et forvarsel om hva som er i vente.

Som eksempler nevner hun de rekordvarme hetebølgene i Canada, Hellas og India.

Hetebølger som tidlig på 1900-tallet bare inntraff én gang per tiende år, skjer nå tre ganger så hyppig, forteller hun. Ved en temperaturøkning på 2 grader kan de komme til å opptre seks ganger hyppigere:

– Det som før var en ekstrem hetebølge, vil skje nesten annethvert år i en verden på 1,5 grader. Hetebølgene er blitt den nye normen.

Klimaforskeren påpeker at ekstremværet ikke kjenner landegrenser. Alle regioner i verden er allerede eller vil bli eksponert for ekstremværet. Hvilket ekstremvær det er, og når det skjer, vil imidlertid avhenge av region og sesong.

Det er et annet spørsmål hvor sårbare man er for det som kommer.

I fattige land arbeider og bor folk ofte på en måte som gjør dem svært eksponerte for hetebølger eller flom. Og myndighetene har ofte ikke infrastruktur eller helsevesen til å hanskes med konsekvensene av ekstremværet.

– I land som Norge blir folk i det minste varslet på forhånd, og man har penger til å rydde opp etterpå.

– Vil ikke engang forestille meg en slik verden

I rapporten til FNs klimapanel fra 2021, presenteres fem ulike scenarier for fremtiden:

Det mest optimistiske tar utgangspunkt i en verden som ikke blir mer enn 1,5 grader varmere ved år 2050. Det nest beste scenariet er en 1,8 grader temperaturøkning innen 2100 – det midtre scenariet en 2,7 grader økning innen samme år.

De to siste scenariene på 3,6 og 4,4 grader har de illevarslende og selvforklarende betegnelsene «farlig» og «unngå for alt det er verdt».

Klimaforsker Sillmann mener vi allerede har uoverskuelige utfordringer om det midtre scenariet slår til.

Hun peker på at infrastrukturen og systemene våre ikke er tilpasset de ekstreme utslagene vi allerede nå ser av klimaendringene, med en temperaturøkning på rundt 1,1 grader.

– En verden som passerer 2,7 grader er en fullstendig annerledes verden. Økonomisk robuste land kan nok tilpasse seg til en viss grad, men hvor raskt? Det er ikke som om vi har hundrevis av år på oss.

Klimaforsker og professor Jana Sillmann. Foto: Cicero.

De gjeldende projeksjonene viser at dersom verdens land fortsetter ufortrødent på den stien de går nå, uten å styrke dagens klimapolitiske tiltak, vil jordkloden nå en gjennomsnittlig temperaturøkning på 2,7 grader innen 2100.

– I et slikt scenario vil landbruket i enkelte regioner kollapse, folk kommer til å dø, og andre igjen vil måtte flykte fra områder som er blitt ulevelige til mer levelige forhold, for eksempel i nord, forklarer forskeren.

Dersom verden ikke styrker dagens klimatiltak, vil jordkloden nå en gjennomsnittlig temperaturøkning på 2,7 grader innen 2100. Kilde: climateactiontracker.org.

Sillmann påpeker at vi allerede vil ha formidable utfordringer i vente dersom verden passerer 2 grader.

En global temperaturøkning som nærmer seg 2,7 grader, med det ekstremværet som følger av det, vil ta oss langt inn i ukjent terreng, advarer hun:

– Jeg vil ikke engang begynne å forestille meg hvordan en slik verden vil se ut. Jeg håper folk innser hva som er i ferd med å skje og at vi handler i tide til å stoppe det.

