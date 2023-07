Forfatter Mikhail Sjisjkin skriver i dette essayet om muligheten – eller umuligheten – for en demokratisk framtid i Russland. «Den russiske Ouroboros» er en dialog mellom «N» and «Ы» – to bokstaver i det russiske alfabetet. De to krangler om Russlands framtid. N er optimist, mens Ы er realist. «Egentlig er det en dialog med meg selv. Det er en ustanselig russisk diskusjon, og jeg samlet argumenter fra begge sider i essayet som slutter med begynnelsen», forklarer Sjisjkin.