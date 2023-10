Demonstrasjoner i mange land etter sykehusbombing i Gaza

DET HAR VÆRT KRAFTIGE demonstrasjoner i en rekke byer i Midtøsten etter eksplosjonen ved al Ahli-sykehuset i Gaza i går, der over 500 mennesker ifølge Hamas ble drept. Flere hundre har protestert i Tripoli og andre byer i Libya med palestinske flagg og slagord mot «sionist-fienden». Flere hundre var i klammeri med sikkerhetsvakter og kastet stein mot USAs ambassade i Libanon, der det ble brukt tåregass for å oppløse mengden. I flere byer på Vestbredden har demonstranter og sikkerhetsvakter utvekslet steiner og sjokkgranater. Det har vært demonstrert mot Israels ambassader i Tyrkia og Jordan, og det har vært protestmarsjer i Jemen, Marokko og Irak. Rundt 100 personer demonstrerte i går kveld utenfor den israelske ambassaden i Oslo. Demonstrantene ropte blant annet «La Gaza leve», «Israel er terrorist» og «Allahu Akbar».

Både Mahmoud Abbas, den palestinske selvstyremyndighetens president på Vestbredden, og Jordans Kong Abdullah II har avlyst sine planlagte møter med USAs president Joe Biden (Biden gjennomfører likevel sin reise til Israel i dag).

Begge parter i konflikten beskylder den andre for å være ansvarlig for bombingen av sykehuset, som var fullt av pasienter, helsearbeidere og internt fordrevne. Israel hevder eksplosjonen var forårsaket av en rakett fra gruppa Palestinsk Islamsk Jihad, mens myndighetene på Gaza sier den skyldtes et israelsk luftangrep.

FNs generalsekretær Antonio Guterres tar til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile mellom Israel og Hamas. AFP/