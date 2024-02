Demokratene prøver å «Trump-sikre» Nato: – Alle bør være redde

Dette er Filter Kaffe! Hver morgen mandag til fredag står vi opp tidlig, fyrer opp kaffemaskinen og sammenstiller det viktigste som skjedde mens du sov. Du får det på e-post ved å tegne abonnent her.

DET DEMOKRATISKE PARTIET i USA søker å «Trump-sikre» Nato i Kongressen og ta grep for å beskytte forsvarsalliansen mot en Nato-fiendtlig president i Det hvite hus. Flere av partiets senatorer er åpne om at begrensninger innført i fjor, mot presidentens makt til å trekke ut USA uten formelle vedtak i Senatet og Representantenes hus, ikke er tilstrekkelige: Donald Trump, som nå går så langt som å oppfordre Russland om å gjøre hva de vil med allierte som ikke oppfyller retningslinjene om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, kan fortsatt underminere alliansen på andre måter. Han kan for eksempel nekte å utnevne en Nato-ambassadør til hovedkvarteret i Brüssel eller beordre militæret til å nedskalere øvingsvirksomhet med sine allierte. – Alle bør være redde, sier senator Chris Van Hollen fra Maryland med et kraftuttrykk.

I en ny bok sier flere av Trumps tidligere medarbeidere at han kommer til å avslutte USAs medlemskap i Nato dersom han får en ny presidentperiode. Politico/CNN

FRANKRIKE HAR LEVERT regjeringene i Libanon og Israel, samt ledelsen i Hizbollah, et forslag som søker å stanse krisa i nord-Israel. Planen legger opp til ti dagers de-eskalering som skal ende i forhandlin...