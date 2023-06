Demning i Kherson sprengt

SISTE: EN STOR DEMNING i den ukrainske byen Nova Kakhova i den russisk-kontrollerte delen av Kherson-provinsen er sprengt. En oversvømmelse truer deler av krigssonen, med potensielt katastrofale konsekvenser. Ukraina og Russland anklager hverandre for å stå bak. Vannreservoaret som tømmes gir ferskvann til såvel Krym-halvøya som til kjernekraftverket i Zaporizjzja. Reuters



UKRAINSKE STYRKER SKAL ha angrepet flere steder langs fronten i Donetsk og drevet russerne østover i minst to områder etter det som beskrives som intense nærkamper. Ukrainske myndigheter sier de har gått over til offensive operasjoner i enkelte sektorer, og i sin nattlige videotale sier president Volodymyr Zelenskyj han har fått «nyhetene vi har ventet på» fra Bakhmut.

Russland hevder på sin side at landets styrker har slått tilbake et større ukrainsk angrep og påført ukrainerne store tap. Prorussiske bloggere som rapporterer fra slagmarken beskriver harde kamper mot tyske Leopard-tanks blant annet i landsbyen Novodonetske, noe som kan tyde på at Nato-trente styrker nå slåss mot russerne.

I Kyiv skal 20 russiske krysserraketter være skutt ned av