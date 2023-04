Discord-lekkasjen: Dette sier åtte av avsløringene om USAs Ukraina-spionasje

Lekkasjen av amerikansk etterretning som 21-åringen Jack Teixeira sto bak i vinter er langt større enn først antatt, og ser ut til å bestå av omlag 300 dokumentsider.

Selv om hvert enkelt dokument aldri vil bli verifisert fullt ut, tyder alt på at de er autentiske. Etterretningsanalysene som Teixeira avfotograferte eller skrev av og delte i et chatforum på Discord var blant annet oppsummeringer myntet på den øverste forsvarsledelsen i USA.

Her er noen av de mest oppsiktsvekkende eller alvorlige opplysningene fra dokumentene som er gjennomgått av uavhengige medier:

1) Russisk pilot var i ferd med å skyte ned fly fra Storbritannia med 30 om bord

I oktober i fjor gikk britiske myndigheter ut med at et russisk jagerfly noen uker tidligere hadde «sluppet» et missil mens det skygget et militært britisk overvåkningsfly i internasjonalt luftrom over Svartehavet.

Dramatisk nok, med andre ord, men hendelsen ble fra Storbritannias side tonet ned som en teknisk feil som var «potensielt farlig» men ikke et villet forsøk på eskalering fra russerne.

Lekkasjen fra USAs etterretning tyder på at situasjonen 29. september var langt mer alvorlig:

Den russiske piloten i det aktuelle jagerflyet, et Su-27, skal ha feiltolket radiomeldinger fra en radaroperatør på bakken og trodde han fikk tillatelse til å skyte. Missilet ble deretter avfyrt mot det britiske RC-135-flyet, men fungerte ikke.

Internt har USAs militære omtalt hendelsen som «nær nedskyting» av det britiske flyet, som vanligvis har en besetning på 30. Ifølge New York Times har to forsvarskilder bekreftet analysen fra det lekkede materialet.

2) Nesten hundre spesialsoldater fra NATO-land inne i Ukraina

I en hemmeligstemplet oppsummering av logistikk, våpenleveranser og vestlig opplæring av ukrainske styrker fra mars/februar i år, ser det ut til å være en liste over NATO-land som har utstasjonert spesialsoldater i Ukraina.

Listen omhandler totalt 97 soldater, hvorav 50 fra Storbritannia, 17 fra Latvia, 15 fra Frankrike, 14 fra USA og én fra Nederland.

Dokumentet gir ikke noen informasjon om hvilke oppdrag soldatene har i Ukraina.

Flere militæreksperter har påpekt at det ikke er overraskende om et lite antall vestlige spesialister er innenfor Ukrainas grenser – forutsatt at de kun er der i forbindelse med leveranser av våpen, rådgivning til ukrainerne og sikkerhet knyttet til de mange besøkene i Kyiv fra vestlige regjeringer – langt unna frontlinjene. Men de tallfestede opplysningene om militære fra navngitte NATO-land kan uansett være en gavepakke for russisk propaganda, som forsøker å framstille hele Ukrainas motstandskamp som et spill styrt av NATO og USA.

3) Egypts president ville selge store mengder ammunisjon til Russland

USA skal ha fanget opp samtaler mellom Egypts president Abdel Fatah El-Sisi og hans militære sjefer der de diskuterer planer om å selge 40 000 raketter i tillegg til artillerigranater og krutt til russerne.

Sisi beordret offiserene til å holde produksjonen og forsendelsene hemmelige «for å unngå problemer med Vesten», ifølge Washington Posts gjengivelse av dokumentet, som er datert 17. februar.

Egypt får årlig milliardbeløp i militær bistand fra USA, og offisielt fører Egypt en politikk om «ikke-involvering» i Ukraina-krigen.

Opplysningene om skjulte avtaler med russerne er pikante blant annet fordi USA i fjor godkjente et enormt våpensalg til Egypt verdt 2,5 milliarder dollar.

Uttalelser fra Det hvite hus som benekter at Egypt har gjennomført en handel med Russland kan tyde på at amerikanerne avverget avtalen.

I motsatt retning har lekkasjen også avdekket at Serbia, tross sine bånd til russerne, uoffisielt skal ha gitt klarsignal for våpenleveranser til ukrainerne.

4) Ukraina nær å gå tom for luftvernamminusjon

I februar fryktet USA at Ukraina så tidlig som i månedskiftet april/mai ville gå tom for de svært viktige missilene til luftforsvarssystemene S-300 og Buk, som i praksis hindrer russisk luftherredømme.

Anslaget var basert på ukrainernes forbruk av ammunisjonen på analysetidspunktet og en rekke russiske missil- og drone-angrep mot ukrainske ammunisjonslagre. Med den takten ville ukrainerne allerede 23. mai ha mistet nesten hele kapasiteten til å beskytte soldater ved fronten, ifølge det lekkede dokumentet.

I en slik situasjon vil Russland kunne sende jagerfly inn over Ukraina og over natten endre hele krigsbildet.

De korte tidsfristene understreker hvor kritisk det er med svært store og svært raske forsyninger av spesifikk ammunisjon fra vestlige land for utviklingen de neste månedene.

5) USA irriterer seg kraftig over FNs generalsekretær

Flere av dokumentene refererer til samtaler mellom FNs generalsekretær Antonio Guterres og hans nestsjef, som amerikansk etterretning ser ut til å ha god oversikt over.

Særlig i forbindelse med forhandlingene med Russland om korneksport via Svartehavet mener amerikanerne at FNs øverste leder var altfor ivrig til å blant annet akseptere sanksjonerte aktører i spillet rundt avtalen..

Den amerikanske etterretningsanalysen går så langt som å anklage Guterres for å «undergrave den bredere innsatsen for å holde Moskva ansvarlig for Ukraina», ifølge BBC.

6) Hackere chattet med FSB om å ramme rørledning i Canada

Ifølge de lekkede etterretningsrapportene har amerikanerne fanget opp kommunikasjon mellom en gruppe pro-russiske hackere, «Zarya», og den russiske etterretningstjenesten FSB.

I dialogen hevdet hackerne å ha kommet seg inn i systemene til et kanadisk gass-selskap på et nivå der de blant annet kunne «øke trykket i ventilene, skru av alarmer og utløse en nød-nedstengning av anlegget».

FSB-agenten skal angivelig ha gitt uttrykk for at han ville følge med i mediene om det kom melding om en eksplosjon i Canada. Det er imidlertid uklart både hvilket energiselskap hackingen dreide seg om og hva som kom ut av datainnbruddet.

7) Amerikanerne spionerer på «vennene» sine – fremdeles

Ingen av USAs samarbeidspartnere ramlet nok av stolene sine da lekkasjen inneholdt opplysninger som bare kan stamme fra amerikansk snoking hos allierte.

Men det skaper likevel en støy i relasjonene mellom landene midt i en krig der de forsøker å glatte over alle andre konfliktlinjer.

Blant avsløringene fra Discord-lekkasjen er intern dialog på øverste nivå i Sør-Korea mens president Yoon Suk Yeol har strevd med å balansere noenlunde nøytralitet i Ukraina-krigen med å svare på en bestilling fra USA om ammunisjon til bruk mot russerne.



Dokumentene inneholder også innside-informasjon fra Israels etterretningstjeneste Mossad som tilsier at den har motarbeidet Benjamin Netanyahu i krisen rundt demonstrasjonene mot domstol-«reformen».

8) Kreftrykter om Putin følges tett av Pentagon

Ett av dokumentene gjengir et rykte om at to nøkkelpersoner i Russlands militære apparat, sjefen for generalstaben og lederen for det nasjonale sikkerhetsrådet, skal ha hatt en plan om å endre krigens gang mens Vladimir Putin i mars skulle få planlagt kreftbehandling.

Det er Nikolai Patrusjev og Valerij Gerasimov som blir utpekt som mennene bak ønsket om å omdisponere russiske styrker i Ukraina for å sabotere for Putin.

Som Vice News påpeker så tyder ingenting på at amerikanerne anser opplysningene som bekreftet, men det kan være viktig i seg selv at dramatiske spekulasjoner om den russiske presidentens helse og kuppaktige planer verserer i kanalene som overvåkes av USAs signaletterretning.

