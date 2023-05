Dårlig timing for Trump: Hysjpenge-saken kommer opp under primærvalgkampen

STRAFFESAKEN MOT DONALD TRUMP vil gå av stabelen i mars neste år, har domstolen på Manhattan avgjort. Det betyr at ekspresidenten vil ha saken gående midt i den mest hektiske delen av Det republikanske partiets primærvalgkamp, når Trump og de andre kandidatene reiser land og strand rundt for å samle støtte til å bli presidentkandidat. Trump er tiltalt for å ha forfalsket valgkampbudsjettet i 2016 for å skjule at kampanjemidler ble brukt på hysjpenger til Stephanie «Stormy Daniels» Clifford. Han hevder seg ikke skyldig i noen av de 34 tiltalepunktene, og kunngjorde i natt at han ser på domstolens timing som innblanding i valget.

Samtidig har Trumps advokater bedt om et møte med USAs justisminister Merrick Garland angående etterforskningen av ekspresidentens private oppbevaring av hemmeligstemplede offisielle dokumenter. I et brev klager advokatene over at Trump får urettferdig behandling. Reuters/Washington Post/AP News



SENATET I SØR-CAROLINA vedtar forbud mot abort etter sjette svangerskapsuke. Det er en dramatisk innstramming av abortretten i en stat kvinner