Da krigen kom til Moskva

Krigen i Ukraina har brått kommet mye nærmere for innbyggerne i Moskva: Etter tre omfattende russiske droneangrepsbølger mot Kyiv det siste døgnet våknet også folk i den russiske hovedstaden til flyarmer og eksplosjoner i dag tidlig. En Telegram-konto tilknyttet russisk etterretning melder at over 25 droner kom inn over byen, og hvertfall en av dem er ifølge The Guardian identifisert som en ukrainsk modell med lang nok rekkevidde til å ha tatt av på ukrainsk jord (forutsatt preprogrammert reiserute) og evne til å bære 20 kilo nyttelast. Det russiske forsvarsdepartementet melder at det dreide seg om 8 droner og at alle ble tatt […]