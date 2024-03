Costa Ricas president vil bruke Norge til å grønnvaske ny gassindustri

I slutten av januar avslørte Costa Ricas president Rodrigo Chaves at to av hans ministre hadde møtt med norske diplomater og byråkrater.

De hadde diskutert muligheten for at Norge kunne bistå landet med «teknisk assistanse» for å åpne for en ny gassindustri.

Det var særlig Norges «rene» og «miljøvennlige» metoder for gassutvinning, i tillegg til den enorme suksessen Norge hadde hatt med å utvinne petroleum siden 1970-tallet, som fristet Chaves, slik den engelskspråklige avisa Tico Times rapporterte.

Men presidentens idé er kontroversiell:

Landet med navnet «den rike kysten» har inntil nå hatt et midlertidig forbud mot olje- og gassutvinning. Og politikerne i nasjonalforsamlingen arbeider for tiden for et forbud på ubestemt tid.

En nasjonal petroleumsvirksomhet harmonerer tilsynelatende også dårlig med merkevaren Costa Rica møysommelig har bygget over mange år, som et paradis for sjeldne dyrearter og en drømmedestinasjon for øko-bevisste turister.

– Hvis vi ønsker å ha en fremtid, kan vi ikke la dette skje, tvitret tidligere president Carlos Alvarado, da planene først ble kjent i august i fjor.

Til Filter Nyheter uttaler Energidepartementet at det foreløpig ikke er avklart om Norge skal bistå Costa Rica. Men signalene fra statssekretær Bjørg Sandkjær (Sp) i Utenriksdepartementet tilsier at president Chaves vil måtte henvende seg andre steder for å nå sine gass-ambisjoner.

Har bedt om norsk hjelp til alle de innledende fasene

Det var under en videokonferanse 12. september i fjor at myndighetene i Costa Rica ba Norge om hjelp til å gjenoppta utforskingen av landets naturgassforekomster.

Costa Rica ville gjerne ha teknisk bistand fra Norge til alle de innledende fasene i arbeidet med å åpne for gassutvinning.

Det inkluderte hjelp til å gjennomgå data om Costa Ricas potensial for gassutvinning, reprosessere seismiske data, estimere den økonomiske verdien av mulige reservoarer, og anbefale framtidige mulighetsstudier.

På møtet stilte Costa Ricas miljø- og energiminister Franz Tattenbach, og minister for transport og infrastruktur Luis Amado.

I tillegg deltok en statssekretær, en representant fra presidentens kontor, og representanter for privat sektor og det nasjonale geologiske instituttet.

Utsnitt av Norges ambassade til Mexicos rapport hjem til Utenriksdepartementet om naturgass-forespørselen fra Costa Rica, 19. september 2023. Ambassaden er side-akkreditert til Costa Rica.

I møtet forklarte representantene fra det norske Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet at det ville være i den første fasen at Norge eventuelt kunne være til hjelp.

Med andre ord ville Norge kunne hjelpe Costa Rica med å finne ut om det har noe for seg å utvinne naturgass i landet.

Det gikk fram at det trolig var innenfor rammene av Norads Olje for utvikling-program at slik assistanse kunne bli gitt.

Norges ambassadør til Mexico, Ragnhild Imerslund, opplyste at Norge måtte få oversikt over hvilket politisk og juridisk rammeverk Costa Rica har for gassutvinning i dag. I tillegg ville Norge behøve informasjon om hvor gassforekomstene befinner seg.

– Jeg har ett ord til dere: Norge

En knapp måned tidligere hadde president Chaves kunngjort at han ville undersøke muligheten for å starte opp gassutvinning i Costa Rica.

Under en pressekonferanse 9. august påpekte presidenten at gassproduksjonen er en industri verdt flere milliarder dollar. Ifølge ham burde derfor Costa Rica som nasjon diskutere potensialet som lå i dette og undersøke hvilke ressurser landet faktisk har.

Det skriver den engelskspråklige avisa Tico Times.

Chaves henvendte seg så til kritikerne som frykter at en ny petroleumsindustri vil være direkte i strid med Costa Ricas forpliktelser om å bevare klimaet og naturen:

– Til dem som argumenterer med at gassutvinning er iboende skadelig for Moder Jord og ikke kan gjennomføres på en miljøvennlig måte, har jeg ett ord: Norge.

Presidenten lot det også komme fram hvor lukrativ petroleumsindustrien har vært for Norge.

På grunn av den kunne Norge i teorien gå i «mange, mange år uten å kreve inn en eneste skattekrone», og likevel kunne finansiere offentlige tjenester, infrastruktur-prosjekter og betale folk pensjon, beskrev han.

President Rodrigo Chaves under World Economic Forum i Davos i mai 2022. Foto: WEF / Sikarin Fon Thanachaiary / CC BY-NC-SA 2.0 DEED

Vil bruke norske «renere» metoder

I slutten av januar i år bekreftet Chaves og energiminister Tattenbach at de hadde møtt representantene fra Norge om et mulig gass-samarbeid.

Presidenten gjentok at landet kunne ha enorm nytte selv av å hente ut små volum naturgass. Ved å bruke moderne, renere, norske metoder kunne dette gjøres uten å ofre Costa Ricas forpliktelse om å bekjempe klimaendringene, ifølge ham.

Håpet var at norsk assistanse kunne tilføre «empiriske data og teknisk retning» til diskusjonen om hvorvidt Costa Rica skulle åpne for slik utvinning, ifølge Tico Times.

Presidenten hadde også planer om å etablere et nasjonalt fond tilsvarende det norske oljefondet, slik at Costa Ricas 5,2 millioner innbyggere ville profitere på en eventuell gassutvinning.

Allerede under presidentvalgkampen i 2022 viste Chaves til Norge for å rettferdiggjøre en eventuell gassproduksjon på hjemmebane.

Til avisa La República kalte presidentkandidaten muligheten for slik gassutvinning et «teknisk spørsmål»:

– Jeg ser ikke noen motsetning mellom miljøet og en rasjonell forvaltning av naturressurser. Norge har gjort det, og gjort det ekstremt bra, uttalte han da.

Johan Sverdrup-feltet. Foto: Arne Reidar Mortensen / ©Equinor

Vil ikke lenger fronte utfasing

Internasjonalt har Costa Rica inntil nylig gått i bresjen for å fase ut olje og gass.

På klimatoppmøtet i Edinburgh i 2021 gikk Costa Rica sammen med Danmark om å opprette det nye initiativet Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA).

Deltakerne i alliansen forplikter seg til å sette en sluttdato for sin olje- og gassvirksomhet eller iverksette andre betydelige tiltak for å innrette produksjonen av fossil energi etter klimamålene i Paris-avtalen.

Da alliansen ble lansert vakte det oppsikt. Inntil da hadde det vært nærmest tabu å snakke om utfasing av olje og gass på klimatoppmøtene.

Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) under lanseringen på klimatoppmøtet COP26 i 2021. Danmarks klimaminister Dan Jørgensen og Costa Ricas miljø- og energiminister Andrea Meza som henholdsvis nummer fire og fem fra venstre. Foto: BOGA

Men etter at Chaves overtok som president i mai 2022, endret Costa Rica kurs.

Bare ett år etter opprettelsen, uttalte miljø- og energiminister Franz Tattenbach i november 2022 at fornybar-alliansen ikke lenger var en prioritet for Costa Rica og at landet ikke ville innta en ledende rolle der.

Tattenbach sa samtidig at regjeringen mente det var mer fruktbart å fokusere på klimatiltak som å stanse avskogingen i områder som Amazonas, tropiske Afrika og Sør-Amerika generelt, og at en slik agenda ville tjene Costa Rica mer.

Har møtt stor motstand fra opposisjonen

Da president Chaves – som representerer det liberalkonservative sentrum-høyre-partiet Partido Progreso Social Democrático (PPSD) – lanserte gassutvinningsforslaget i august i fjor, møtte han sterk motstand fra opposisjonen.

Kanskje mest iøyenfallende var reaksjonen fra hans forgjenger, tidligere president Carlos Alvarado Quesada, fra sentrum-venstre-partiet Partido Acción Ciudadana (PAC):

– Millioner av mennesker lider av rekordhøye temperaturer, flom og skogbranner rundt om i verden. I denne samme verdenen insisterer noen politikere og forretningsfolk på at miljøleder Costa Rica skal utvinne naturgass, tvitret ekspresidenten, slik det også er gjengitt i Tico Times.

Millones de personas sufren por temperaturas récord, inundaciones e incendios forestales en todo el mundo.

En este mismo mundo, algunos políticos y empresarios insisten que 🇨🇷 líder ambiental, explote gas natural.

Si queremos tener futuro, no podemos dejar que esto ocurra.

🌎 — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) August 10, 2023

Alvarado er ikke bekymret uten grunn. Costa Ricas internasjonale merkevare er bærekraftig forvaltning av naturen.

Selv om landarealet knapt er større enn Finnmark, er Costa Rica hjem til over 500 000 dyrearter og er med det blant landene med størst naturmangfold i verden.

Store deler av landet er dekket av mangroveskog og tropisk regnskog, som i stor grad er vernet i nasjonalparker og reservater, og i havet finnes det korallrev.

Turistene som kommer for å kikke på aper og dovendyr i trærne eller delta på «øko-vennlige» og «øko-ansvarlige» yoga-seminarer, er landets viktigste inntektskilde.

Enhver ripe i lakken i Costa Ricas øko-omdømme kan derfor komme til å koste dyrt.

I tillegg har Costa Rica satt seg et mål om å være klimanøytrale innen 2050 og dekker idag over 98 prosent av landets elektrisitetsbehov med fornybare energikilder, der de tre største er vannkraft, jordvarme og vindkraft.

Tortuguero nasjonalpark i Costa Rica. Foto: Peter Prokosch / GRID Arendal

Foreslår totalforbud mot petroleumsaktivitet

Selv om petroleumsraffinering er en betydelig industri i Costa Rica, har landet innført et midlertidig forbud mot leting og utvinning av petroleum, både til lands og til havs, fram til år 2050.

Det nasjonale moratoriet ble første gang innført av daværende president Abel Pacheco i 2002 og har siden blitt forlenget tre ganger, senest i 2019.

Nåværende president Rodrigo Chaves vurderer altså å bryte dette moratoriet for å undersøke Costa Ricas muligheter for å starte opp en ny gassutvinning-industri.

Samtidig pågår det en prosess blant de folkevalgte i Costa Rica som kan stikke kjepper i hjulene for Chaves’ petroleumsdrømmer.

Tirsdag 20. februar la miljøkomitéen i Costa Ricas lovgivende forsamling fram et lovforslag om å regelrett forby leting og utvinning av olje og gass i landet.

Lovforslaget inneholder en erklæring som sier at Costa Rica er et «territorium fritt for olje og gass-leting og -utvinning», samt et forbud mot å gi tillatelser og konsesjoner til leting og utvinning, ifølge avisa Tico Times.

Det er foreløpig ikke kjent når lovforslaget skal bli behandlet i generalforsamlingens plenum.

Fra 2019 til 2020 satt Rodrigo Chaves som finansminister i regjeringen til sin forgjenger, tidligere president Carlos Alvarado. Foto: Presidencia de la República / Roberto Carlos Sánchez

– Ikke avklart

Til Filter Nyheter opplyser Energidepartementet (som skiftet navn fra Olje- og energidepartementet 1. januar i år) at det ikke er avklart ennå hvorvidt Costa Rica skal tilbys norsk assistanse, og i tilfelle i hvilket omfang.

Departementet legger til at Norge har hatt et «helhetlig og omfattende program» for å hjelpe ressursrike utviklingsland med å utvikle «styrings- og forvaltningsregimer» over mange år:

– Dette er nå under avvikling, men det er ikke unormalt at andre nasjoner tar kontakt med norske ambassader i utlandet for å forhøre seg om mulighetene for at Norge kan gi slik assistanse, påpeker seniorrådgiver i kommunikasjonsenheten Henrik Hoel.

Sokkeldirektoratet (som skiftet navn fra Oljedirektoratet 1. januar i år) bekrefter samtidig til Filter Nyheter at etaten kan stille kompetanse tilgjengelig for å assistere myndighetene i Costa Rica dersom det blir besluttet at et formalisert samarbeid skal finne sted, og at de har informert ambassaden i Mexico om dette.

– Norge prioriterer fornybar energi

Til Filter Nyheter signaliserer imidlertid statssekretær Bjørg Sandkjær (Sp) i Utenriksdepartementet at Costa Rica kan ha kommet for sent til gildet:

– Norge prioriterer fornybar energi i vår utviklingsbistand. Olje for utvikling er under utfasing og vil bli faset ut helt i løpet av 2024. Det er ikke snakk om å inngå nye avtaler under programmet.

(Da Utenriksdepartementet vedtok å avvikle Olje for utvikling i september 2021, var det nettopp med begrunnelsen å «trekke bistandsbudsjettet i en grønnere retning».)

Statssekretær Bjørg Sandkjær (Sp) i Utenriksdepartementet. Foto: UD

Statssekretæren kaller møtet i september i fjor «et utforskende møte» som handlet om å få bedre forståelse av hva Costa Rica trengte bistand til. Hun forteller at det ikke har vært oppfølgingsmøter:

– Costa Rica og Norge samarbeider godt og er likesinnede i mange spørsmål, særlig innen klimaspørsmål og skogbevaring. Når vi ble forespurt av Costa Rica om å dele erfaringer innen forvaltning av energiressurser, hvor Norge har mye teknisk kompetanse, sa vi ja til å ha et møte.

– I den begrensede dialogen vi har hatt, har det vært fokus på tekniske spørsmål, og ikke på noe tidspunkt vært snakk om å få naturgass til å fremstå mer miljøvennlig enn det er.

