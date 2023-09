JUSTIN TRUDEAU OPPFORDRER India å komme Canada i møte og samarbeide om etterforskningen av drapet på sikh-lederen Hardeep Singh Nijjar. Den canadiske statsministeren avviser imidlertid å dele beviser for sine anklager om at indiske myndigheter trakk i trådene da Nijjar ble skutt og drept av maskerte attentatmenn i British Columbia i juni. Ifølge kanadiske medier sitter Canada på både menneskelige kilder og signaletterretning, deriblant kommunikasjon der indiske diplomater er direkte involvert.

Anklagene har utløst en diplomatisk krise mellom de to landene som har utfoldet seg i det stille før Trudeau tok opp saken i parlamentet i Ottawa denne uka. Blant annet skal kanadiske regjeringsutsendinger flere ganger ha vært i India for å forsøke å få New Dehlis medvirkning til etterforskningen. Der var Nijjar ansett som en terrorist og blant annet anklaget for å ha stått bak drapet på en hinduistisk prest i delstaten Punjab i fjor. Reuters/AP/CBC/The Guardian

PÅ TROSS AV IHERDIG lobbyvirksomhet i Washington DC lyktes det ikke Volodymyr Zelenskyj i natt å overbevise politikerne i Kongressen i USA om å vedta en ny milliardpakke med militærhjelp til Ukraina. Han må inntil videre nøye seg med Joe Bidens løfter om mer luftvern og stridsvogner (M1 Abrams skal ankomme neste uke). Den ultrakonservative flø...