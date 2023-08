– Bruker det rått: Norske elever fikk kalasjnikov-kurs og marsjerte med russiske soldater

– Da vi kom over på den norske siden av grensen kan jeg love deg at stemningen var blitt skikkelig, skikkelig dårlig.

Det er september 2014. Norske og russiske skoleelever marsjerer på rekke over vidda. Foran leder russiske soldater og uniformerte nordmenn an.

De er på forbudt land.

Her har det ikke gått folk siden sovjetiske soldater krysset norskegrensen for å slå tyskerne tilbake i 1944, og med det frigjøre områdene i Øst-Finnmark som de norske ungdommene selv er fra.

De går i Den røde armés fotspor.

Etter tre dagers gange og 45 kilometer tilbakelagt, ankommer ungdommene til slutt Kirkenes. Der blir de høytidelig tatt imot på Det russiske generalkonsulatet.

«Seiersmarsjen» for norsk og russisk ungdom i grenselandet ble arrangert igjen så sent som i 2019.

I dag mener forskere og noen av de som sto bak prosjektet at krigsminnemarkeringene kan ha blitt misbrukt til russisk propaganda.

– Klarering på høyeste hold

– Løpet kakket borti nesen på han ene. Så det var jo ikke så koselig.

Stemningen da de russiske grensevaktene kom ombord på bussen «med svære automatgevær», er det første minnet Malin Bjørklund har fra turen.

Det var 17. september 2014 og hun og de andre klassekameratene var på vei over grensepasseringen på Storskog. Noen kilometer senere stoppet de i den lille grensebyen Zapolyarny for å plukke opp russiske skoleelever og et filmcrew.

Niendeklassingene fra Bjørnevatn skole hadde neppe full oversikt over hva de var i ferd med å bli med på.

De ansatte i hjemkommunen Sør-Varanger hadde jobbet iherdig sammen med den russiske nabokommunen Petsjenga i ett år for å få dette til. På veien hadde de forsert logistiske og sikkerhetsmessige hindre, og ikke minst trosset det russiske byråkratiet, som man, sitat: «kan få dånedimpen av».

– På en eller annen måte må vi ha nådd helt til topps og fått klarering på høyeste hold.

Det sier Dagfinn Gjerde, som i dag er pensjonist, men som i 2014 var med å organisere og deltok på Seiersmarsjen som kommunens ungdomskoordinator.

Russiske marinesoldater fra Nordflåten leder an foran skoleungdommene i «Seiersmarsjen» i 2014. Foto: Birgitte Wisur Olsen.

Det var året før at Petsjenga kommune hadde foreslått å gjøre noe ekstra ut av 70-årsjubileet for Den røde armés frigjøring av Øst-Finnmark i oktober 1944.

Vennskapskommunene hadde markert Petsamo-Kirkenes-offensiven med kransenedleggelser omtrent hvert år siden krigens slutt. Men i 2014 var det på tide å virkelig slå på stortromma.

Og hva var vel mer naturlig da, enn å gjenskape de sovjetiske soldatenes marsj over grensen med en tverrkulturell, historisk fundert skoletur for norsk og russisk ungdom?

«I søknaden oppga søker Sør-Varanger kommune at målet med prosjektet var å bidra til kunnskap og forståelse om vår felles historie, og å gi ungdommene på begge sider av grensen en mulighet å bli kjent med hverandre», opplyser Barentssekretariatet, som støttet Seiersmarsjen i 2014 med 100 000 kroner.

Soldater fra Den røde armé under Petsamo-Kirkenes-offensiven i oktober 1944. Foto: Mil.ru.

– De pratet i evigheter

Marsjen skulle gå over tre dager, med en høytidelig åpningsseremoni ved krigsminnemerket på Minnehøyden i Petsjenga.

Russiske soldater gjorde salutt, et militærkorps spilte, og kommunerepresentanter fra begge sider «pratet i evigheter, om russiske ledere, militæret og sånt», slik Bjørklund husker det.

Russiske soldater gjør æressalutt ved Minnehøyden, Petsjenga, ved åpningen av «Seiersmarsjen» i 2014. Foto: Birgitte Wisur Olsen.

Blant talerne var daværende varaordfører i Sør-Varanger kommune, Tove Alstadsæter (H):

«Disse som bor på den andre siden av grensen har noe å være dypt takknemlige til det russiske folk for. I dag, 70 år senere, er vi et fritt folk. Vi må aldri glemme denne historien!»

– Det var jo veldig offisielt og med høytravende taler. Det er vel et spørsmål hvor mye elevene fikk ut av det der, medgir Svein Sæterhaug, som i dag er pensjonert, men som den gang var med som lærer på turen.

Russisk flaggbærer leder an foran russiske soldater under Seiersmarsjen i 2014. Foto: Birgitte Wisur Olsen.

Deretter trasket 15 norske og 12 russiske ungdomsskoleelever av sted.

Foran dem marsjerte flere titalls soldater fra den russiske hæren etterfulgt av marinesoldater fra Nordflåten, med kommandanter på siden.

Et stort russisk flagg ble båret i front.

– Man er med å markere seiersnarrativet fra Kreml

Kari Aga Myklebost er Barentsprofessor i russlandsstudier ved Universitetet i Tromsø, der hun leder et forskningsprosjekt om minnepolitikk og minnediplomati i forholdet mellom Norge og Russland i den post-sovjetiske perioden.

Hun stiller seg kritisk til at de to Seiersmarsjene i 2014 og 2019 fant sted.

Myklebost peker på at arrangementene foregikk som en del av grensekommunenes ungdomssamarbeid, noe man fra norsk side oppfattet som veldig positivt:

– Men så viser det seg at det man er med på, er å markere seiersnarrativet fra Kreml. Man markerer Sovjetarméens seier over nazismen.

Legitimerer Ukraina-krigen med «denazifisering»

Etter Russlands annektering av Krym i februar 2014, har seiersfortellingen om kampen over nazismen og heroiseringen av Sovjetarméen blitt knyttet sammen med Putin-regimets geopolitiske ambisjoner overfor Ukraina, forklarer Myklebost.

Narrativet som blir formidlet er at det Russland holder på med på Krym og i Øst-Ukraina, er å bekjempe nynazismen i Europa på samme måte som Sovjetarméen bekjempet nazismen under andre verdenskrig.

Da Putin erklærte fullskala krig mot Ukraina i TV-talen til den russiske befolkningen morgenen 24. februar i fjor, var en av begrunnelsene for «spesialmilitæroperasjonen» at Ukraina måtte «denazifiseres».

Spol fram til onsdag forrige uke, og Russlands okkupasjonsleder på Krym, Sergej Aksionov, minnet om da sovjetiske soldater slo tyskerne ved Slaget ved Kursk i 1943, med følgende ord:

«Slik ble det for 80 år siden, slik vil det også bli i dag.»

Putin taler til nasjonen samme morgen som Russland går til fullskala invasjon av Ukraina, 24. februar 2022. Ukraina må, ifølge ham, «denazifiseres».

– Den russiske krigføringen i Ukraina fra 2014 av, er nært knyttet til Kremls propagandistiske bruk av minnet om andre verdenskrig, oppsummerer Myklebost:

– Det er også en ekstremt selektiv fortelling som for eksempel utelater de to første årene av krigen, fra 1939 til 1941, da Stalin var alliert med Hitler. Det utgjør ikke en del av den russiske offisielle historien om krigen i dag.

På strengt hemmelig jord

Tilbake i 2014 skulle Seiersmarsjen ta fatt.

Deltagerne hadde blitt transportert med buss fram til det russiske grenseområdet – en mange kilometer-bred buffersone bevoktet med høye piggtrådgjerder og vakttårn.

Russlands grense mot Norge er stengt for all ferdsel og ingen får under normale omstendigheter lov til å nærme seg norskegrensen andre steder enn ved grensepasseringene.

– Det var en sånn klype-seg-i-armen–opplevelse. Vi følte at vi var med på noe helt spesielt, forteller Dagfinn Gjerde.

Etter å ha gått i rundt 15 kilometer kom de norske og russiske ungdommene fram til bredden av Grense Jakobselv på den russiske siden.

Turfølget befant seg nå i et område «der ikke ei rype flyr engang, uten at de russiske grensevaktene har tillatt det», slik Gjerde beskriver det.

Elevene som Filter Nyheter har snakket med, syntes også det var «kjempeartig» at de fikk gå i et område der omtrent ingen hadde gått siden andre verdenskrig – og hvert fall ikke sivile.

Norsk representant fra Grensekommissariatet og russisk grensevakt leder an foran ungdommene under Seiersmarsjen i 2014. Foto: Birgitte Wisur Olsen.

Kollegaer i grenseland

Det som derimot ikke var så artig, var at deltagerne ikke fikk krysse grenseelven – eller det som nå var en 10 centimeter grunn bekk – ved Korpfjell grensestasjon, der de sovjetiske soldatene hadde marsjert inn på norsk territorium den gang.

Etter mye om og men hadde den russiske grensevakten satt foten ned, til stor skuffelse for både ungdommene og arrangørene i Sør-Varanger og Petsjenga.

– Vi syntes det var så ufattelig teit at vi ikke bare kunne gå de to–tre meterne over til norsk side, når vi likevel hadde alt det russiske militæret og militærpolitiet med oss, erindrer Bjørklund.

Representantene for den norske grensekommissæren fikk derimot lov.

De kom balanserende over på det som står igjen av den gamle broen der, etter høytidelig invitasjon fra sin russiske motpart. Da arrangementet var ferdig på kvelden, spankulerte de samme vei tilbake.

Senere beskrev en av lærerne som var med på turen en slags «brorskapsånd» mellom grensekommissærens folk og de russiske grensevaktene den kvelden – «omtrent som når fiskere møtes».

Kurs i AK-74

Det var den russiske grensevakten som var vertskap den kvelden. De hadde dekket opp et 25 meter langt bord til gjestene, og sto for aktivitetene og det sosiale programmet.

Dagfinn Gjerde husker det som en nesten magisk kveld, varmt for å være september, nesten litt «indian summer», der inne ved grensen.

Plutselig tok den ene soldaten fram geværet sitt.

«En god kriger får til dette på 35 sekunder,» forklarte soldaten fra den motoriserte infanteribrigaden i Petsjenga til de norske og russiske elevene.

Deretter viste han hvordan de skulle ta fra hverandre og sette sammen en AK-74 – et automatgevær i kalasjnikov-serien fra 70-tallet som er i bruk i de fleste tidligere sovjetrepublikker i dag.

– Vi ble litt sjokkerte, vi voksne som var med. Dette hadde vi ikke tenkt på at kunne skje i det hele tatt, forteller Gjerde.

– Det var én av de to tingene som skjedde på turen som ikke sto i manus.

«Høydepunktet på programmet»

Skoleelevene, derimot, likte våpen-demonstrasjonen de fikk av soldaten:

– Jeg husker at han viste fram våpenet og la alt ut på bordet, det var kult å se på. Men jeg er litt våpen-interessert også, jeg jakter jo, forteller Malin Bjørklund, som i dag jobber som bilmekaniker på Bilhuset i Kirkenes.

Elevene fra Bjørnevatn skole hadde trening i å håndtere våpen fra før. Gjennom valgfaget friluftsliv fikk de gå opp til jegerprøven gratis og friluftsklassen hadde allerede vært på skytebanen og skutt leirduer flere ganger.

Klassekamerat Sindre Flå-Losoa, som i dag jobber innenfor elektronikkproduksjon i Arendal, reagerte heller ikke noe negativt på våpen-demonstrasjonen:

– Nei, nei, jeg ble ikke skremt av det. De hadde jo ikke noen patroner i våpenet, det var tørrdrill. Det var ikke sånn at de pekte på folk, de behandlet våpenet riktig.

Senere, i en nyhetsartikkel som ble publisert om Seiersmarsjen i 2014, beskrev fotograf Birgitte Wisur Olsen våpen-demonstrasjonen som det store høydepunktet på programmet for elevene.

En russisk tenåring viser at han kan sette sammen en AK-74. Bak står de norske deltagerne på turen og observerer. Andre fra venstre: Dagfinn Gjerde, i oransje cap: Mikhail Marienko, bak Marienkos skulder: Sindre Flå, i svart cap: Preben Koppen Kristensen og to til høyre for Kristensen: Malin Bjørklund. Foto: Birgitte Wisur Olsen.

– De sprang etter oss med automatgevær

Med på Seiersmarsjen var både representanter fra det russiske militæret og den russiske sikkerhetstjenesten FSB, som har ansvaret for å vokte grensen på den russiske siden.

– Syntes dere elever at det var ubehagelig at det var så mange militære med?

– Ikke før vi skulle sove der den natten. Vi i jentegjengen skulle bare på do. Men de doene de hadde satt opp der var så ekle, så vi orket ikke å bruke dem, forteller Bjørklund.

Jentene valgte heller å gå på do i skogen, slik de var vant til å gjøre på tur hjemme.

– Da kom det en haug militære springende etter oss med automatgevær! Og vi hørte masse roping, at de ropte til oss på russisk. Så da hadde vi lyst til å dra hjem.

Ingen av de voksne som var med på turen og som Filter Nyheter har snakket med i arbeidet med denne saken, var kjent med at jentene var blitt løpt etter nattestid av russiske bevæpnede soldater.

Utedo som var blitt satt opp i teltleiren på russisk side av grensen. Foto: Birgitte Wisur Olsen.

Klassekamerat Flå-Losoa på sin side, opplevde den militære tilstedeværelsen som helt naturlig, gitt det strengt hemmelige grenseområdet de fikk bevege seg inne på:

– Det var forståelig at de hadde folk til å eskortere oss der, slik at vi ikke skulle gå oss bort. På norsk side fulgte de norske soldatene oss tilsvarende fra grensepunktet.

Natt under nullpunktet

Den første kvelden på russisk side fikk elevene servert mat som skulle ligne rasjonene til de russiske soldatene:

– Det var havregrynsgrøt og kjøttpålegg oppi, ikke akkurat en delikatesse, men helt greit, erindrer Flå-Losoa.

Andre i den norske klassen husker imidlertid at de var svært skeptiske til det de ble servert, og valgte å spise potetgull for å holde seg gående. Til frokost neste dag fikk de servert sukkerboller og cola, som heller ikke var noe å holde ut med i lengden.

– Da vi kom over grensen til Norge, kan jeg love deg at stemningen hadde rukket å bli skikkelig, skikkelig dårlig, forteller Bjørklund.

Ungdommer spiser niste på vollen under «Seiersmarsjen» i 2014. Foto: Birgitte Wisur Olsen.

Elevene var blitt busset tilbake over Storskog, og skulle fortsette i Den røde armés fotspor fra det samme punktet ved Grense Jakobselv på motsatt side av grensen.

Deler av strekningen fikk de sitte på med fire beltebiler fra Garnisonen i Sør-Varanger.

Derfra skulle de følge den gamle veien om Jarfjordfjellet ned til Kirkenes, i to dagsetapper på rundt 15 kilometer hver.

Ungdommer utenfor militærteltene i den russiske leiren. Foto: Birgitte Wisur Olsen.

Da de kom fram til den norske militærleiren på fjellet, hadde soldater fra Garnisonen i Sør-Varanger arrangert refleksjakt i mørket og ga dem opplæring i hvordan de skulle holde varmen og fyre bål.

Men heller ikke her gikk alt knirkefritt.

På Jarfjordfjellet den natten var det minusgrader. Elevene skulle sove i Forsvarets timannstelt og jentene og guttene måtte sove adskilt:

– I guttenes telt var det så fullt at det var fire som våknet opp på utsiden av teltet, mens vi få jentene som var med på turen lå i en ball sammen i det store teltet for å holde varmen, og holdt på å fryse ihjel, forteller Bjørklund, noe overdrevet.

Da de tredje dagen skulle ned fra fjellet, var de så sultne, kalde og trøtte at de småløp hele veien hjem til Tårnet skole, minnes hun.

Malin Bjørklund, tidligere elev ved Bjørnevatn skole. Foto: Privat.

Klassekamerat Flå-Losoa sitter igjen med et mer positivt bilde av turen.

Blant de han gikk sammen med var det for det meste grei stemning, forteller han, selv om noen kanskje var litt slitne og hadde fått vannblemmer av all gåingen.

Skulle «tette kunnskapshull»

«På tross av deres unge alder, er ungdommene fullt klar over at dette ikke er noen kosetur. Dette er en anledning til å ære minnet over sovjetiske soldater og norske partisanere. Og tette kunnskapshull.»

Slik ble Seiersmarsjen i 2014 presentert i den lokale nyhetskanalen Murmansk, der de 27 ungdommene fra Norge og Russland ble omtalt som «unge patrioter».

En skoleelev fra Zapolyarny ble sitert på at han «virkelig liker hele dette militær-temaet. Og generelt, å leve den delen av livet – militæret, å marsjere.»

Under åpningen av Seiersmarsjen i 2014, understreket kommandant Aleksej Maslov fra den russiske Nordflåten at det var «veldig viktig at det er skolebarn, russiske og norske, som deltar i denne marsjen».

Og i en nyhetssak om den påfølgende Seiersmarsjen i 2019 i Murmansk-baserte Nord News, påpekte lederen for Petsjenga kommunes kulturavdeling, Olga Bolsjakova, at det skortet på «patriotisk undervisning» i Norge.

Russisk ungdom i oransje jakker og capser foran krigsminnesmerket på Minnehøyden ved Petsjenga. Foto: Birgitte Wisur Olsen.

Tilbake i Tromsø reagerer professor Myklebost på at de norske elevene ble fulgt av administrativt ansatte i Petsjenga kommune som gjenga det russiske offisielle synet på andre verdenskrig.

Hun reagerer også på at elevene som var med på Seiersmarsjene fikk utdelt oransje jakker og capser med russisk militaristisk symbolikk.

Patriotisme møter norske tenåringer

Slik Dagfinn Gjerde husker det, var noen av de russiske deltagerne på Seiersmarsjen plukket ut fra en slags militær-patriotiske ungdomsforeninger.

De patriotiske foreningene er synlig tilstede i de militariserte byene i Murmansk fylke, der barn helt ned i åtte års alder blir oppfostret til å tjene landet, på sikt også som soldater:

– Der står de giv akt, med hånda til lua og synger patriotiske sanger – dette er en russisk spesialitet som er veldig fremmed for oss.

Gjerde antar det var slik disse oransje «uniformene» fant sin vei inn i Seiersmarsjen.

Russisk ungdom i «uniform» ser på mens en infanterisoldat demonstrerer hvordan man demonterer en AK-74 under Seiersmarsjen i 2014. Foto: Birgitte Wisur Olsen.

Ethvert tilløp til patriotisk påvirkning synes imidlertid å ha prellet av på de norske tenåringene.

Tidligere elev Preben Koppen Kristensen husker bare at de syntes klærne var teite og at de tullet med det. Ingen av de norske niendeklassingene som deltok i marsjen i 2014 endte opp med å ha dem på seg, sier han:

– Vi tok det generelt mye mindre seriøst enn de russiske ungdommene. Det var på en måte litt stort for dem. For oss var det mer et poeng at vi fikk fri noen dager fra skolen etter at vi hadde gått den turen.

Heller ikke Harald Sørensen, som var Sør-Varanger kommunes prosjektansvarlig for Seiersmarsjene i 2014 og 2019, deler professorens bekymring:

– Nei, det gjør jeg ikke. Vi var jo representert med norske ledere, og vi er ganske trygge på vår egen historie.

– Skikkelig kulturkrasj

Både lærerne og representantene fra Sør-Varanger kommune som Filter Nyheter har snakket med, tolket de patriotiske og nasjonalistiske innslagene i Seiersmarsjen den gang som en del av de merkbare kulturforskjellene mellom Norge og Russland.

Prosjektansvarlig Harald Sørensen sier de ikke likte bruken av de nasjonalistiske symbolene og kaller kalasjnikov-kurset som elevene fikk en «skikkelig kulturkrasj»:

– Men så kan man også si – og det er ikke for å forsvare det som ble gjort eller hvordan det ble arrangert – men mye av samarbeidet og prosjektene vi har hatt har nettopp dreid seg om å bli oppmerksomme på hvor forskjellige kulturene våre er, og bidra til økt forståelse mellom ungdommene fra begge land.

Elevene som Filter Nyheter har snakket med, tok heller ikke særlig notis av det patriotiske fokuset.

De visste fra tidligere utvekslingsprosjekter at russiske ungdommer var ganske annerledes enn dem selv, i alt fra hva de hadde av materielle ting og hvordan de kledde seg, til hva de var opptatte av og i måten de var på.

Preben Koppen Kristensen er i dag listekandidat for Høyre i Sør-Varanger ved siden av å studere til siviløkonom og jobbe deltid som forsikringsrådgiver.

Han forteller at det gjorde sterkt inntrykk å se hvor strengt russiske fotballtrenere behandlet russisk ungdom på hans egen alder, dersom de tapte for det norske laget på felles fotballturneringer:

– Sånne ting visste vi jo om på forhånd, før den turen. Vi var jo fullt klar over at det var kulturforskjeller, så vi bare aksepterte det.

Preben Koppen Kristensen, tidligere elev ved Bjørnevatn skole. Foto: Privat.

«Minimal kontakt»

Det ble heller ikke så mye vennskapsbygging under Seiersmarsjen, skal vi tro elevene som var med.

Ifølge dem var det «minimal kontakt» mellom de norske og russiske ungdommene. Elevene var delt inn i ulike teltlag og holdt seg i all hovedsak til sine egne:

– Det var litt kulturkrasj blandet med språkbarrierer. Det folk brydde seg om i klassen min var ting de russiske elevene ikke hadde tenkt noe over. De var ikke noe gode i engelsk, og vi var sabla dårlige i russisk.

– Så vi fikk jo ikke den forbindelsen vi hadde håpet på, sier Flå-Losoa i dag.

Vodka på fjellet og lovord i Kirkenes

Kulturkrasj ble det også blant de voksne, da turfølget slo leir på Jarfjordfjellet natt to.

Med på turen var noen russiske journalister, som ikke var helt forberedt på telting i vintervær. I tillegg hadde de med seg litt for store mengder vodka, forteller Gjerde:

– De drakk seg fulle og oppførte seg som svin. De klagde til ledelsen for hele turen over at de måtte ligge ute i sovepose og knappetelt. Så de ble rett og slett bortvist og brakt ned til sivilisasjonen, og siden har ingen sett dem.

Gjerde var derimot imponert over de norske ungdommene som tok turen på strak arm og ikke klagde noe, selv om det ble en lang gåtur med en del gnagsår:

– Vi voksne fikk jo juling, vi var helt ferdige etter dette her. Alt dette skjedde jo oppi hverandre: marsjen, logistikken, og tullete russere som ikke kunne oppføre seg.

Da han kom hjem, sov han tre dager i strekk, forteller han.

Dagfinn Gjerde, tidligere ungdomskoordinator for Sør-Varanger kommune. Foto: Privat.

Seiersmarsjen er like fullt det artigste prosjektet Gjerde var med å organisere mens han jobbet i kommunen. Utover de to «skandalene» med kalasjnikoven og vodkaen, gikk ting etter planen og de greide å gjennomføre det ambisiøse, grensekryssende opplegget.

Prosjektet fikk også mange lovord fra både norske og russiske representanter i Kirkenes da det var gjennomført, forteller han:

– Seiersmarsjen i 2014 ble høyt skattet. Det ble snakket om i mange år etterpå, hvor vellykket prosjektet hadde vært.

– Har vært veldig lav bevissthet rundt minnebruken

Den første Seiersmarsjen ble gjennomført i september 2014 – et halvt år etter at russiske soldater gikk inn på Krym og Russland innsatte sin egen regjeringssjef på halvøya, stikk i strid med folkeretten.

Men Krym-annekteringen hindret ikke norske myndigheter fra å organisere årlige frigjøringsmarkeringer med Russland i Øst-Finnmark, helt opptil årsskiftet 2021/22.

Frigjøringsmarkeringen ved «Russemonumentet» i Kirkenes, 25. oktober 2021. Foto: Sør-Varanger kommune/skjermdump.

Så sent som 25. oktober 2019, i kjølvannet av Seiersmarsjen det året, deltok Hans Majestet Kong Harald i 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark sammen med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Daværende statsminister Erna Solberg (H) og daværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var også til stede.

– Nettopp gjennom samarbeid kan vi best hedre minnet til alle dem som bidro til frigjøringen av Øst-Finnmark for 75 år siden, på norsk og sovjetisk side. Vi deler ikke bare en grense her i nord. Vi deler også interesser og fremtidshåp, uttalte Kong Harald den gang.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, daværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide, daværende statsminister Erna Solberg og Hans Majestet Kong Harald under feiringen av Den røde armés frigjøring av Øst-Finnmark, 25. oktober 2019. Foto: UDs pressetjeneste.

Myklebost savner større diskusjon rundt Norges organisering av minnemarkeringene med russisk deltagelse.

Hun tror noe av det handler om lange tradisjoner, at det er følsomme ting lokalt, men også at det har vært en del av den norske offisielle linjen:

– Fram til fullskala-invasjonen i februar i fjor, var det i norsk sammenheng ikke noe politisk ukorrekt ved å holde på med krigsminnemarkeringer sammen med Russland.

– Det har vært veldig lav bevissthet i Norge rundt Russlands propagandistiske bruk av krigsminner. Men dette har jo forandret seg veldig det siste halvannet året. Det har gått et lys opp for mange, avslutter professoren.

Professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø. Foto: Stig Brøndbo/UiT.

– Viser litt hvor naive vi kan være

Filter Nyheter har vært i kontakt med flere skoleledere og lærere ved Sandnes og Bjørnevatn skole (slik Bjørnevatn skole heter i dag etter en sammenslåing i 2019).

Alle er enige om at samarbeidsprosjekter som Seiersmarsjen ikke er noe de kunne ha blitt med på i dag, etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina.

Torgeir Skogan var rektor ved Bjørnevatn skole i 2014 da den første Seiersmarsjen gikk av stabelen. Han kan ikke huske at de hadde noen motforestillinger mot at de norske ungdommene skulle delta i marsjen, eller at deltagelsen i det hele tatt ble diskutert.

Han var inntil nå ikke kjent med at prosjektet kan ha blitt brukt i propaganda-øyemed:

– Det var ikke noen tanker vi gjorde oss i det hele tatt den gang – at det kunne bli brukt til det. Men det viser jo kanskje litt hvor naive vi kan være.

Heller ikke lærer Pål Harald Hansen, som hadde elevene i valgfaget friluftsliv, sier han overhodet tenkte i de baner:

– Hvis det lå en russisk tanke bak det der, oppfattet vi det aldri sånn. Dette her var jo folk-til-folk-samarbeid. Det handlet om å «break the ice» og bli venner.

Pål Harald Hansen, lærer i friluftsliv ved Sandnes og Bjørnevatn skole. Foto: Privat.

Bjørnevatn skole hadde samarbeidet i mange år med en vennskapsskole i Zapolyarny og det var innenfor denne rammen de forsto prosjektet om Seiersmarsjen.

Selv hadde Hansen hatt femten russiske lærere over på middag og norske og russiske elever hadde spilte inn cd sammen:

– For å si det sånn, det går et 1987-kull i Zapolyarny som kan hele «Tore Tang».

– PR-stunt fra begge sider

Sindre Flå-Losoa, som var med som niendeklassing på Seiersmarsjen i 2014, sier det ikke har falt ham inn at turen kunne bli utnyttet til å bygge oppunder et russisk seiersnarrativ.

Når han ser tilbake på prosjektet i dag, kan han først og fremst tenke seg at det ble brukt til å kaste glans over folk-til-folk-samarbeidet, i begge land:

– Det var litt PR-stunt fra begge sider. Det ble jo skrevet en del om det både i Norge og i Russland, pluss at for eksempel Kongen kom opp og var med på markeringen i Bjørnevatn gruve i forbindelse med 70-årsmarkeringen.

For ham er det mer sannsynlig at Seiersmarsjen har blitt brukt til å skåre politiske poeng:

– Politikere generelt liker jo å stå fram i media når det skjer en stor handel eller et stort samarbeid, slik at de får et godt rennomé. Og Norge har en spesiell posisjon med plasseringen vår, med grensen til Russland og det nære forholdet til NATO og USA.

– Så det kan vel ha blitt brukt for at politikere kan smykke seg med det, på begge sider.

Sindre Flå-Losoa, tidligere elev ved Bjørnevatn skole. Foto: Privat.

– I så fall utnyttet de det dårlig

Mikhail Marienko var også med på Seiersmarsjen i 2014 som lærer ved Bjørnevatn skole, der han blant annet underviste i russisk fremmedspråk. Den russiskfødte læreren flyttet til Norge som 13-åring og er i dag lærer i Bærum kommune.

Marienko understreker at han synes det er forferdelig med Russlands krigføring i Ukraina.

Han synes likevel det virker noe søkt at Seiersmarsjen i 2014 ble brukt propagandistisk fra russisk side eller at den skulle bidra til å bygge oppunder et narrativ fra sentralmakten i Kreml:

– Kanskje jeg er naiv, men jeg synes det er å trekke det litt langt å hevde at den var en del av et stort propagandamaskineri.

Slik han oppfattet det, oppsto prosjektet hos de lokale myndighetene som prøvde å skape et bra grensesamarbeid utav felles historie og finne en grunn til å møtes på tvers av kulturer.

Patriotismen står sterkt hos russere, medgir han, men Marienko mener interessen for andre verdenskrig handler like mye om at russere lever i fortiden og setter større pris på den enn nåtiden.

Et viktig poeng for ham, er at han aldri så noen store nyhetsoppslag om Seiersmarsjen i 2014 i russiske sentrale medier – det lille han fant var i lokale aviser i Petsjenga og Murmansk.

– Dersom de ville bruke Seiersmarsjen til propaganda, synes jeg de utnyttet det dårlig.

Mikhail Marienko, tidligere lærer ved Sandnes og Bjørnevatn skole. Foto: Privat.

– Ingen garanti mot å bli brukt

Heller ikke kultur- og fritidssjef Harald Sørensen i Sør-Varanger kommune som var prosjektansvarlig for Seiersmarsjene, sier det var i tankene deres i det hele tatt den gang at marsjene kunne bli brukt i propaganda-øyemed. De så på det som et rent fredsprosjekt.

Sørensen mener like fullt det er på det rene at Putin-regimet bruker alle virkemidler for å tale sin sak, det være seg innenfor kunst og kultur eller på andre områder.

Etter hans vurdering er det en generell risiko at russiske myndigheter eller aktører kan ha brukt samarbeidsprosjektene på tvers av grensen til å bygge oppunder sin forestilling om hvordan verden ser ut, og ikke noe som hefter ved Seiersmarsjene spesielt.

– Så kan man kanskje si at vi har vært naive i måten vi har omgåttes Russland i de prosjektene vi har hatt. Men vi har jo på mange måter vært – jeg skal ikke si pålagt – men oppmuntret til å drive folk-til-folk-samarbeidet for å normalisere forholdet mellom russere og nordmenn.

Han peker på at Seiersmarsjene ble utformet innenfor rammene av vennskapsavtalen med Petsjenga kommune og som en del av folk-til-folk-samarbeidet, med støtte fra Barentssekretariatet.

Skulle de som samarbeidskommune ha sagt nei til et freds- eller samarbeidsprosjekt med nabolandet fordi de var bekymret for at det kunne brukes i russisk propaganda, måtte de ha lagt ned mange av de prosjektene de har holdt på med, utdyper han:

– Det er ingen, hverken ungdommene eller oss voksne, som greier å følge med på hvordan russiske myndigheter bruker og har brukt disse aktivitetene i sin propaganda.

– Og det er det som er problemet i Russland i dag – alt som kan bli tatt til inntekt for Putins krig i Ukraina, det bruker man, helt rått. Og det har du aldri noen garanti for.

Harald Sørensen, enhetsleder for kultur og fritid i Sør-Varanger kommune. Foto: Privat.

– Har vært en villet politikk

Da en ny, nedskalert versjon av Seiersmarsjen ble arrangert i forbindelse med 75-årsmarkeringen av frigjøringen av Øst-Finnmark, i 2019, var det igjen med en høytidelig åpningsseremoni ved Minnehøyden i Petsjenga.

Der deltok nåværende ordfører i Sør-Varanger kommune, Lena Norum Bergeng (Ap), den gang som varaordfører i kommunen.

Bergeng kan ikke huske at det ble diskutert om man burde tone ned de felles krigsminnemarkeringene med den russiske nabokommunen etter at Russland hadde annektert Krym i 2014:

– Jeg tror ikke vi tenkte de tankene den gangen. Vi markerte jo dette i mai og oktober hvert eneste år. Vi må huske at i 2019 var det helt vanlig, det var ingen som tenkte på at det var noe galt i det.

Hun understreker at de ikke kunne ha deltatt på Seiersmarsjene i dag og at de for tiden ikke har noen kontakt med Russland på myndighetsnivå overhodet.

Russiske medier var tilstede da daværende varaordfører i Sør-Varanger kommune Lena Norum Bergeng (Ap) deltok under åpningen av Seiersmarsjen i 2019. Skjermdump.

I november i fjor stemte kommunestyret i Sør-Varanger ned et forslag fra Sør-Varanger Høyre om å bryte den mangeårige vennskapsavtalen med Petsjenga. For tiden er avtalen lagt på is.

Bergeng vet ikke om hun vil bruke ordet «naiv» til å beskrive forholdet Sør-Varanger kommune har hatt med Petsjenga og Russland i årene før den fullskala invasjonen.

Som flere andre i den lille grensekommunen Filter Nyheter har snakket med, påpeker Bergeng at de disse årene bare tok oppgaven på alvor og gjorde det beste de kunne ut av folk-til-folk-samarbeidet, et samarbeid de var satt til å forvalte på vegne av Norge og som politikerne sentralt snakket om i festtaler:

– Det har vært en villet politikk fra norske myndigheters side. Man har ønsket at det skal være et folk-til-folk-samarbeid, at det skal være samarbeid over grensen, og det har vært Sør-Varanger kommunes ansvar å ta.

– Kanskje en dag, når krigen er over, peker regjeringen på oss igjen for at vi skal ta opp kontakten med Russland, avslutter hun.

– Kreml har kommet til Petsjenga

Karsten Friis er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Han tror det var et sterkt ønske fra norsk side om å ikke provosere Russland eller forpurre den bilaterale relasjonen, som gjorde at myndighetene sentralt ikke ga noen signaler til kommunene i nord om å bremse folk-til-folk-samarbeidet etter Krym-annekteringen i 2014.

I Hurdalsplattformen, som regjeringen Støre la fram bare fire måneder før den fullskala invasjonen, nevnes ikke Ukraina eller sanksjonene mot Russland med ett ord.

Derimot står det at regjeringen vil videreutvikle det bilaterale samarbeidet med Russland i nord.

Norske myndigheter har ønsket å skille mellom det som skjer i Kreml og det som skjer i Petsjenga, og har forholdt seg omtrent som om det var to forskjellige land, mener seniorforskeren:

– Men det skillet har blitt veldig vanskelig å gjennomføre nå, når ordføreren i Petsjenga kjører rundt med en svær Z på bilen sin – da ser vi at Kreml har kommet til Petsjenga også.

– Men har ikke Kreml alltid vært der?

– Jo. Men fra norsk side har man ønsket å opprettholde en illusjon om at det er en forskjell på sentrale og lokale russiske myndigheter.

– Burde ha gjennomskuet det for lenge siden

Friis mener det ikke er tvil om at Russland dels har forvrengt historien om andre verdenskrig, men at de også, ikke minst, har tatt over hele arven etter Sovjetunionen som sin egen historie.

– Det er lett å si at man kan være etterpåklok. Men Russlands politisering og historieforfalskning av andre verdenskrig, det burde vi ha gjennomskuet og tatt avstand fra på et mye tidligere tidspunkt.

– Og det er vanskelig for lokalsamfunnene i nord å ta den avstanden, hvis ikke den norske regjeringen gjør det.

Russland har vært litt for vellykkede i sin «russifisering» av historien, skal vi tro seniorforskeren. Han minner om at Den røde armé besto av soldater fra hele Sovjetunionen, herunder fra Ukraina, Georgia og andre tidligere sovjetrepublikker.

Fortellingen i ettertid har imidlertid vært at det var Russland som frigjorde oss.

– Det er en kjent sak at den første Røde armé-soldaten som krysset norskegrensen i 1944 var en ukrainer. Men under frigjøringsmarkeringen i 2019 var det ingen som tenkte på å invitere Ukrainas president, selv om de ville invitere Putin.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Foto: Christopher Olssøn.

Han forstår imidlertid dem som synes det er tøft at denne historieforfalskningen nå kobles til krigen i Ukraina og legitimeringen av den:

– Jeg mener man burde tatt avstand fra den russiske historiefortellingen tidligere. Men at den senere skulle bli assosiert med en angrepskrig, det kunne man ikke vite den gang.

UD: – Har en helt annen betydning i dag

Filter Nyheter har spurt Utenriksdepartementet om hva de tenker om at norsk skoleungdom har vært med på krigsminnemarkeringer som kan ha blitt brukt propagandistisk av Russland.

Vi spurte også om hvilke signaler UD ga til henholdsvis Barentssekretariatet og til lokalpolitikere i Sør-Varanger om hvilke prosjekter de burde gjennomføre som en del av folk-til-folk-samarbeidet.

Kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde skriver på e-post:

«Norge hadde et bredt praktisk samarbeid med Russland i årene fram til Russland startet sin fullskala angrepskrig mot Ukraina i fjor. Norske myndigheters markering av vår felles krigshistorie var en del av denne tilnærmingen til Russland.

Betydningen av russiske markeringer har endret seg i takt med den negative politiske utviklingen i Russland. Russiske markeringer av andre verdenskrig har en helt annen betydning i dag (…)».

Barentssekretariatet: – UD endret ikke vårt oppdrag etter Krym

Det er Barentssekretariatet som har forvaltet store deler av støtten til folk-til-folk-samarbeidet i Barentsregionen, med midler fra Utenriksdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet.

Barentssekretariatet støttet Seiersmarsjene i 2014 og 2019 med henholdsvis 100 000 kroner og 75 000 kroner.

I en e-post til Filter Nyheter skriver konstituert daglig leder Marit Egholm Jacobsen:

«Vi innvilget søknadene og godkjente sluttrapportene etter våre daværende retningslinjer og etter beskrivelsene av prosjektene som ble framlagt for oss. Etter krigsutbruddet i Ukraina i februar i fjor er disse endret betydelig, og et slikt prosjekt ville ikke kunne fått støtte i dag (…)

Barentssekretariatet fikk ikke endret vårt oppdrag fra Utenriksdepartementet i forbindelse med Krym-annekteringen i 2014. Vi fikk ingen instrukser fra departementet når det gjaldt hvilken type prosjekter vi ikke kunne støtte.»

Jacobsen presiserer at det ikke var noen beskrivelse av militaristiske elementer i søknadene.

Hun skriver videre at Barentssekretariatet «naturligvis ikke» skal bidra til russisk propaganda i prosjektene de støtter, men at det samtidig «er vanskelig for oss å kontrollere hvordan ting tolkes og brukes av andre.»

Prosjektoversikt som viser støtten Seiersmarsjen i 2014 mottok fra Barentssekretariatet. Kilde: barents.no.

Grensekommissariatet: – Var neppe gjenstand for særlig diskusjon

Norges grensekommissær for den norsk-russiske grense, som har som hovedoppdrag å påse at Grenseavtalen av 1949 overholdes av begge parter, var samarbeidspartner med Sør-Varanger kommune om Seiersmarsjene i 2014 og 2019.

I en e-post til Filter Nyheter beskriver grensekommissær Jens-Arne Høilund at Grensekommissariatet bisto med personell, deriblant tolk, for å tilrettelegge for gjennomføringen av prosjektene:

«Beslutningen var i henhold til gjeldende politiske føringer og således uproblematisk og neppe gjenstand for særlig diskusjon (…) Grensekommissariatet har bistått og deltatt i en rekke arrangementer av ulik karakter frem til det kom nye politiske føringer etter Russlands invasjon i Ukraina.»

Høilund skriver samtidig at det ikke er «utenkelig at slike arrangementer kan ha blitt og fortsatt kan bli benyttet i propaganda-øyemed av russiske myndigheter.»

Grensekommissær Jens-Arne Høilund. Foto: Grensekommissariatet.

Forsvaret: – Ikke opp til oss å vurdere

Under Seiersmarsjen i 2014 bisto Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) med fire beltevogner, soldater og ett befal til transport, aktiviteter og overnatting på norsk side av grensen.

GSV, eller Grensevakten som garnisonen også kalles, støttet også politiet i gjennomføringen av grensepasseringene ved Storskog både i 2014 og 2019.

I en e-post til Filter Nyheter skriver sjef for Finnmark landforsvar, oberst Jørn Qviller:

«Begge disse oppdragene er gjort som et ledd i vår rolle som håndhever av grenselovgivningen. Det er vår rolle å støtte politiet og grensekommissæren. Skulle en slik henvendelse kommet i dag, ville vi håndtert den på akkurat samme måte som de foregående oppdragene og løst det i henhold til våre forpliktelser i grenselovgivningen.

Det er ingenting som tilsier at det har vært noen store diskusjoner rundt henvendelsene i 2014 og 2019 (…) Hvorvidt dette er brukt som et ledd i et propaganda-øyemed, er ikke opp til oss å vurdere.»

Oberst Jørn Qviller, sjef Finnmark landforsvar. Foto: US Marine Corps University.

Den russiske ambassaden: – Det var de norske myndighetene som inviterte Russland

Filter Nyheter stilte Russlands ambassade i Norge spørsmål om ambassaden mente det var passende at skoleelevene under «Seiersmarsjen» i 2014 fikk våpenkurs, og hva som var grunnen til at det blant de russiske deltagerne var medlemmer fra patriotiske ungdomsforeninger og ikke bare vanlige skoleelever.

Vi spurte også om ungdommene som var med på «Seiersmarsjene» ble fortalt hvilke andre sovjetrepublikker enn Russland som deltok i frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944.

Blant spørsmålene vi stilte var også om Russland har utnyttet samarbeidet med norske vennskapskommuner til å fremme Kremls offisielle seiersnarrativ om andre verdenskrig, og om Russland har utnyttet norsk ungdom i samme øyemed.

I en e-post til Filter Nyheter svarer ambassaden:

«Alle arrangementene som ble avholdt i Norge inntil nylig i forbindelse med frigjøringen av Nord-Norge, ble viet ikke til rollen av noen enkelte land og folk, men til innsatsen av hele den sovjetiske armé og den norske partisanbevegelsen. Arrangørene av disse seremoniene var lokale myndigheter og Norges regjering. Det var de som inviterte de russiske gjestene.

Alle republikker som nå er uavhengige stater var en del av ett land – Sovjetunionen.

Det finnes ikke noe som «Kreml-narrativet» når det gjelder vurderinger av andre verdenskrig. De fleste land i verden hadde de samme vurderingene i mange tiår til tross for den kalde krigen.

Det du og en rekke andre medier prøver å gjøre med slike artikler er et forsøk på å omskrive og forfalske historien samt å håne minnet av de som deltok i krigen, inkludert nordmenn. Uansett hvordan du vurderer dette, endres ikke det faktum at tusener av sovjetiske soldater og offiserer med hjelp av norske partisaner har ofret seg heltemodig da Den røde armé frigjorde Nord-Norge under Petsamo-Kirkenes-offensiven.»

