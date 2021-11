Britain First og andre ytre høyre-aktivister drar uanmeldt til hotell de mistenker gir asylsøkere et midlertidig sted å bo. Der lager de «anti-migrantvideoer» som brukes til å piske opp hat.

Hensikten er å provosere.

De som bor eller jobber på hotellene, blir filmet mot sin vilje og konfrontert med en rekke spørsmål fra det høyreradikale og muslimfiendtlige partiet. Videoene av de omstridte hotellbesøkene legges senere ut i egne forum på nett. Stort sett følger de samme mønster:

Først hevder Britain First at de «avslører» enda et nytt hotell som innkvarterer migranter, som de feilaktig omtaler som «ulovlige». Deretter redigerer de inn hotellets egne bilder av hvordan det ser ut på sitt fineste, gjerne av interiøret på soverom og i lobbyen, før de filmer seg selv gå mot hovedinngangen.

Møter de på personer som søker asyl utenfor hotellet, kan de si noe som: «Good evening! Can I ask you where you are from, please?». De introduserer seg ved å si at de lager en «reportasje» til sosiale medier, oftest uten å spesifisere hvem de er eller hvor de kommer fra. Videre spør de flyktningene om de bor på hotellet, hvor lenge de har vært der og om de trives. De forsøker å finne ut om de venter på å få et sted å bo fra myndighetene, som et hus eller en leilighet.

Nekter å stoppe filmingen

Er hotellet åpent, tar de seg helt inn i resepsjonen. Er døren låst, holder de seg på utsiden og filmer inn vinduene. På et tidspunkt i videoen griper hotellets ansatte inn. De ber Britain First-aktivistene slutte å filme og om å forlate stedet, og noen truer med å kontakte politiet. Britain First nekter å høre, og hevder i stedet at det er fullt juridisk lovlig å filme.

I flere av videoene sier Britain First-aktivistene blant annet at «hele hotellet er fylt med ulovlige innvandrere» og at ordningen er skattebetalt. De forsøker å gjøre et poeng ut av at noen av hotellene, for en periode, er stengt for vanlige besøkende og kun brukes til å huse dem som søker asyl. De stiller spørsmål til om hvorfor ikke Englands hjemløse kan bo der i stedet, og sammenligner pengebruken med at det heller burde blitt gitt til kreftpasienter som venter på behandling.

Banket på soveromsdører

Ved noen få anledninger har aksjonsgruppa gått enda lengre, ved å ta seg helt inn i korridorene og banke på soveromsdører. Migrantene som åpnet opp ble anklaget for å kaste bort skattebetalernes penger, og Britain First-medlemmene krevde å få vite hvor de kom fra.

I en nyere video drar Britain First tilbake til to hotell de var på for halvannet år siden for å «avdekke» at det fortsatt bor migranter der. «As you can see here, it’s like a giant youth club for illegal immigrants», sier en av aktivistene mens de filmer inn i resepsjonen. Representantene fra Britain First kaller dørvakten en «traitor to England» og «Judas». De sier han burde «skamme seg», og hevder hardnakket at dørvakten ikke bryr seg om hans egne barns fremtid med en slik type jobb.

Nylig ble Britain First-aktivisten James White dømt for å ha overfalt en sikkerhetsvakt under en hotell-aksjon i august i fjor.

Tempelridderflagg og hvite trekors

Britain First er et muslimfiendtlig, kristent og nasjonalistisk politisk parti og en bevegelse på ytre høyre. Flere av medlemmene har gjort seg bemerket for sine PR-stunts for å få omtale i tradisjonelle medier og for deres aggressive motstand mot innvandrere, spesielt muslimer.

Det er vanskelig å si akkurat når Britain First målrettet begynte å filme og oppsøke asylsøkere på hotellene, men aktiviteten har vært høy siden 2020.

Tidligere har det høyreradikale partiet pleid å gjøre lignende type «stunts» ved å trenge seg inn på halal-slakterier, kebab-sjapper, taxiholdeplasser og moskeer. I årene mellom 2014 og 2017 ble de kjent for å gå protestmarsjer og «kristne patruljer» gjennom nabolag med mange muslimer, bærende på tempelridderflagg og hvite trekors.

I reportasjeserien «Det hvite raseriet» skrev VG i 2017 at gruppen filmet flere sammenstøt med muslimer. Opptakene ble redigert slik at det skulle se ut som de selv ble uprovosert angrepet. En overvåkningsvideo som senere ble vist i retten, tegnet det stikk motsatte bildet – nemlig at det var Britain First-aktivistene som startet opptøyene. Partiets daværende nestleder, Jayda Fransen, ble funnet skyldig i grov, religiøst motivert trakassering.

Den siste tiden har Britain First kjørt rundt fra by til by i minibussen de kaller «Battle Bus», mens de spiller nasjonalromantiske sekkepipe-låter og filmer hvordan folk på gaten reagerer. Et demonstrasjonstog med vaksinemotstandere i Newcastle jublet da de så bilen.

– Handler om å generere hat

Selv om de ikke er voldelige, så har taktikken deres med å konfrontere meningsmotstandere mens de filmer, skapt stor frykt blant muslimer i Storbritannia. Det har også vært en påkjenning for hotellene, forteller Safya Khan-Ruf i Hope Not Hate til Filter Nyheter:

– Sikkerhetsvaktene og hotellets ansatte er genuint nervøse. Det er ikke akkurat behagelig å måtte håndtere, i tillegg til at det går det utover driften. Når Britain First reiser dit og konfronterer asylsøkere, så fører det til en storm av negative anmeldelser på Tripadvisor.

Jobben hennes i Hope Not Hate går ut på å være i forkant av ytre høyre-gruppers aksjoner, for å trygge og forebygge i lokalmiljøene. – Vi må fokusere mye på hotellene, fordi de er en fysisk manifestasjon av migrantene, sier Khan-Ruf.

Hun er soleklar på at Britain First lager slike videoer for å få seere og oppmerksomhet, og at de vil provosere.

– Det handler om å generere så mye hat og sinne i lokalmiljøene som mulig. De har definitivt oppfordret til vold ved å fyre opp om hatet, ved å snakke om en «invasjon» av asylsøkere og om hvordan dette landet må bli «britisk igjen», forteller hun.

Deler bibelsitater og Breitbart

Britain First er utestengt fra Facebook, Twitter og Instagram basert på det plattformene har vurdert som rasistiske innlegg, men i et åpent chatterom på Telegram diskuterer medlemmene «skrekkscenarioer» om hva som skjer med flyktninger i Storbritannia og verden over. De støtter USAs tidligere president Donald Trump, men mener Boris Johnson og den innvandringskritiske politikeren Priti Patel har skuffet de britiske velgerne som stemte på dem.

For tiden deles bilder av folkemengder i Mellom-Amerika som går til USA, krisen som utspiller seg ved den polske grensen og flyktninger som oppholder seg på gaten i Libya. Samtidig deler de artikler fra nettstedet Breitbart og bibelsitater.

I forumet hisser de hverandre opp ved å kalle flyktninger for «anti kristent avskum» eller si ting som at dette er en «invasjon av fiender som vil skade så mye de kan».

Noen eksempler:

Lures av falske tips

Afghanistan-evakueringen satte fyr på innvandringsdebatten i Storbritannia, noe som ga hotell-aksjonene ytterligere oppmerksomhet. Bare i oktober har Britain First lagt ut videoer av elleve slike «raids».

Som regel aksjonerer de mot to eller tre hotell de har mistanke om på samme dag, før videoene redigeres og legges ut på nett i løpet av uken.

Anti-fascister har ved flere anledninger sendt dem falske tips, slik at de har blitt lurt til å følge et blindspor. Én gang aksjonerte de høyreorienterte aktivistene mot et hotell som ikke huset flyktninger, men som var bebodd av Londons hjemløse som en nødtiltak for å få dem vekk fra gaten, noe de lot være å opplyse følgerne sine om. Og da Britain First tidligere i år ba publikum om hotell-tips, sendte rundt 600 personer inn navn på «lokkehotell». Britain Firsts leder, Paul Golding, og styreleder Ashlea Simon la i ettertid ut en video som indikerte at de ikke skjønte at de hadde blitt bombardert med falske hotellnavn av motstandere.

Personen bak den anti-fascistiske Twitter-kontoen «Marsh4LL» var blant dem som oppfordret likesinnede til å sende inn falske hotellnavn og var i ettertid svært fornøyd med utfallet:

Forsøker å vinne flyktningenes tillit

Muslimfiendtlige Britain First er dem som oftest oppsøker hotell de mistenker huser asylsøkere, men også mindre grupper og enkeltpersoner gjør tilsvarende. Blant annet gjelder dette gruppen «Patriotic Alternative» og enkeltmannskontoen «Active Patriot UK».

I en video på Telegram er mannen bak Active Patriot UK, Alan Leggett, ærlig om at han kun er «vennlig» mot migrantene for å vinne tilliten deres, fordi han ser dette som eneste måten å få ut informasjon om hva som skjer: «Når du ser at jeg er vennlig mot migrantene, IKKE anta ting», skriver han. I innlegget kaller han flyktningene for «villmenn».

Filmer flyktninger over kanalen

Kystbyen Dover, som ligger på den sørøstlige tuppen av Storbritannia, er stedet hvor flest flyktninger tar seg i land med båter fra Frankrike. Ved flere anledninger har Britain First forsøkt å filme flyktninger som tar seg i land. En rekke andre «borgerjournalister» live-streamer ankomstene.

I tillegg har Britain First en egen seilbåt som de bruker til å konfrontere migranter som forsøker å krysse kanalen, ifølge en rapport av den anti-fascistiske kampanje-organisasjonen Hope Not Hate.

Rapport: «Dehumaniserende» å bo på hotellene

Hotellene som huser barn, kvinner og menn som søker asyl, blir betalt av myndighetene på separate, offentlige kontrakter. I mai bodde anslagsvis 8000 personer midlertidig på slike hotell. Målet er at de ikke skal bli der mer enn i 35 dager, men pandemien forsinket hele asylsystemet, og mange har blitt boende i flere måneder eller over et år.

Britain First får det til å virke som om alle flyktningene bor på firestjerners, luksuriøse hotell, og at de kommer til England på grunn av dette «tilbudet». De gjør ofte et ekstra poeng ut av hotell med ekstra komfort som svømmebasseng, badstue eller treningsrom. I chatteforumet er det mange som hevder flyktningene mottar «enorme fordeler».

Det stemmer ikke helt:

– Realiteten er at dette ikke er hotellene du ville reist på ferie til. De gir inntrykk av at flyktningene i bunn og grunn har blitt bortskjemt, noe som ikke er tilfelle, sier Graham Macklin ved C-Rex Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo.

Etter alle hotell-raidene har britiske myndigheter sett seg nødt til å sette opp gjerder og andre barrierer for å beskytte dem som søker asyl og hotellets ansatte.

Under pandemien har Flyktninghjelpen uttrykt dyp bekymring over det de beskriver som en «dehumaniserende» behandling av mennesker som søker asyl, basert på de dårlige forholdene på hotellene. Flere av dem som allerede er sterkt traumatiserte etter en lang flukt, har forverret sin psykiske tilstand etter lav aktivitet under pandemien. I de verste tilfellene har det ført til både selvskading og forsøk på selvmord.

Asylsøkerne får ikke utdelt ekstra sko og klær fra myndighetene, noe som kan bli et problem for personer som kun har med seg det de har på – ofte kommer de bare i sandaler. Da blir de nødt til å holde seg inne på rommet mens klærne sendes til vask, noe som ifølge Flyktningshjelpens rapport kan ta flere dager, om de ikke får klær og sko fra frivillige hjelpearbeidere. Maten varierer fra hotell til hotell, men den kommer ofte i små porsjoner, og det er vanskelig å gjøre endringer om man har behov for en spesiell type diett.

I tillegg føler mange seg utrygge etter å ha blitt konfrontert av ytre høyre-aktivister. Det gjør dem redde for å forlate rommene eller gå ut, konkluderer rapporten.

«Muskuløs kristendom»

Selv om flere av medlemmene i Britain First har eller har hatt bånd til høyreekstremistiske grupper, og de ofte har blitt beskrevet som dette, skiller de seg fra de mer nazistiske og nasjonalsosialistiske organisasjonene. Open Democracy mener de ikke er fascistiske, da de ikke motsetter seg demokratisk politikk.

Graham Macklin i C-Rex mener Britain First fremmer en form for «muskuløs kristendom», inspirert av gamle dagers kristen-Europa, som en del av deres anti-muslimske plattform. Til tross for dette har et titall av de største kirkesamfunnene i Storbritannia fordømt handlingene deres som en «kapring av Jesu Kristi navn for å rettferdiggjøre hat og spre frykt», og kalt dem både «blasfemiske» og «ekstremistiske».

Historiker Graham Macklin forsker på britisk høyreekstremisme fra de siste hundre årene, og fram til nynazisters bruk av Telegram i dag. Han mener Britain Firsts «aksjoner» skiller dem fra andre «konkurrenter» lengre ut på ytre høyre fløy, fordi det får dem til å se veldig aktive ut, og at de får det til å virke som er de eneste «som kjemper mot det de ser på som et ondsinnet asylsystem».

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange støttespillere Britain First faktisk har. Trolig mistet de mange følgere da de ble utestengt fra de største sosiale medier-plattformene. På et tidspunkt hadde de mer enn to millioner «likes» på Facebook, mens de i dag har 26 000 følgere på Telegram.

Macklin sier han ville blitt overrasket om de har mer enn noen få hundre faste medlemmer i partiet, kanskje opp mot 500, men at langt færre deltar aktivt på demonstrasjoner. Da Britain First tidligere arrangerte det de selv kalte «protestmarsjer» fra 2015 til 2017 deltok det mellom 100 og 200 personer, noe som var langt fra antall følgere de hadde på nett på samme tid.

– De er ganske små. Det er derfor de er så aktive og legger ut alt på nett, fordi det får dem til å virke større enn de er, sier Macklin.

Partileder dømt for hatkriminalitet mot muslimer

Britain Firsts partileder, Paul Golding, har en rekke domfellelser bak seg. Det gjelder både for brudd på terrorloven og hatkriminialitet. I mars 2018 ble Golding, sammen med partiets tidligere nestleder, fengslet for religiøst, grov trakassering, etter til sammen fire tilfeller av religiøs trakassering. I mai i fjor ble Golding dømt for brudd på terrorloven etter å ha nektet politiet tilgang på telefon og datamaskin, da han ble stoppet på vei tilbake til Storbritannia fra Russland.

«It’s going to end in bloodshed in western countries», sa Golding da han opptrådte på russisk tv, mens han hevdet at EU forsøker å «utrydde» nasjonale kulturer. I sendingen støttet han konspirasjonsteorien «The Great Replacement», en teori som har inspirert en rekke høyreekstreme terrorister, deriblant Anders Behring Breivik og Philip Manshaus.

To støttespillere av Britain First har forsøkt å utføre terror. En av dem er Darren Osborne, som pløyde en varebil inn i en folkemengde med mange muslimer nær en moské i London, der han drepte én og skadet ni andre. Osborne hadde lest materiale fra Britain First. Den andre er Britain First-tilhengeren Marek Zakrocki som kjørte inn i en indisk restaurant. I forbindelse med angrepet sa han at han ville «drepe en muslim» og at han «ville gjøre det for Storbritannia». Under angrepet viste han nazihilsen og ropte «hvit makt». Da politiet stoppet ham, fant de en kjøkkenkniv og en nazi-mynt i lommen hans.

Flere har tatt til orde for at Britain First ikke bør få lov til å stille som et lovlig politisk parti, etter de mange angrepene utført av gruppas medlemmer og støttespillere. I september fikk de likevel lov til å registrere seg på ny.

Filter Nyheter har forsøkt å få et intervju med Britain First, men har foreløpig ikke fått svar på vår henvendelse. På deres egen hjemmeside skriver de er imot rasehat i «alle dets former», men at de er imot islamistisk ekstremisme og masseinnvandring fordi «det utgjør en fare for det britiske folk».

