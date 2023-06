Brenna ga styreverv til advokat-venn og bryllupsgjest

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) kommer en stor skandale i forkjøpet ved å gå ut i VG i dag og fortelle at hun feilbedømte sin inhabilitet da hun i mai ga styreverv i Det Europeiske Wergelandsenter (EWC) til advokat Frode Elgesem. Elgesem har vært en venn av Brenna siden han var bistandsadvokat for Utøya-ofrene, og hun meldte selv fra om vennskapet da hun ble statsråd i departementet, som støtter senteret med fem millioner kroner i året. «Vi har spist middager sammen, han holdt quiz i utdrikningslaget mitt og han var gjest i bryllupet mitt», forteller Brenna.

Utnevnelsen skjedde til alt overmål etter at Elgesem selv i mars i år minnet henne på at deres forhold kunne gjøre henne inhabil, i forbindelse med en annen sak.

EWC gir dessuten penger til Utøya AS, som Brenna nå melder seg inhabil overfor – der sitter hennes ekssamboer Martin Henriksen, som Brenna har barn med, i styret.

Kunnskapsministeren kaller selv feilen alvorlig, og sier hun vurderte habiliteten både for dårlig og for seint. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en grundig samtale med henne om saken, og fortsatt har tillit til henne både som statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet. Frp-leder Sylvi Listhaug mener likevel saken er så alvorlig at den bør opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

