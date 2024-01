Breivik er oftere terror-inspirasjon

«Selv små livstegn og tilsynelatende uskyldig kontakt fra Breivik kan fungere som potente signaler som kan styre og befeste motivasjon til å gjennomføre terror». Det skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en fersk trusselvurdering om 22. juli-terroristens påvirkningskraft som i dag ble lagt fram i rettssaken om Breiviks soningsforhold. PST slår fast at Breivik har en «vedvarende innflytelse» som «helgen» blant høyreekstremister internasjonalt.

«Det har vært en økning i Breivik som inspirasjonskilde bak både avvergede og gjennomførte terrorangrep de siste årene. PST observerer videre at Breivik fortsatt har støtte blant høyreekstreme i Norge i innkommende informasjon til PST», skriver sikkerhetstjenesten.

Om Breivik på toppen av den allerede etablerte rollen får kontakt med omverdenen, kan han inspirere «personer som enten driver angrepsplanlegging eller er i en mobiliseringsfase for å gjennomføre voldshandlinger», heter det i vurderingen. Det er i denne sammenhengen PST mener at selv «formidling av rent trivielle opplysninger fra Breivik» øker faren for terror-mobilisering.

Trusselvurderingen påpeker også at oppmerksomheten rundt Breiviks rettsprosesser i seg selv kan påvirke høyreekstreme subkulturer i negativ retning: «Bilder fra Breiviks nyere rettssaker brukes eksempelvis aktivt i høyreekstrem propaganda».

ESKALERING: En av lederne i Hizbollahs spesialstyrke Radwan, Wissam al-Tawil, er drept i det som framstår som et målrettet israelsk attentat mot en bil han satt i sør i Libanon. Al-Tawil var en nøkkelperson i Hizbollahs operasjoner ved grensa til Israel, og organisasjonen vil trolig forsøke å hevne angrepet.

Tegn et abonnement på Filter Nyheter – støtt norsk, uavhengig kvalitetsjournalistikk!



Klikk her for et digitalabonnement (70,- pr. måned) eller klikk her for å få vårt månedsmagasin i postkassa i tillegg (totalt 100,- pr. måned).



PS! Våre abonnementer har ingen bindingstid. Du kan altså si opp når du ønsker det.

IRAN TRAPPER OPP ATOMVÅPENPROGRAMMET: Ifølge New York Times er det iranske atomprogrammet nå «på steroider». 26. desember kunngjorde Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) at Iran siden slutten av november har tredoblet sin månedlige produksjon av høyanriket uran (60%) fra tre til ni kilo. (42 kilo er ekspertenes minimum for én bombe). Det betyr at produksjonen er på samme nivå som juni i fjor, da aktiviteten ble kraftig redusert – trolig etter hemmelige forhandlinger med USA. Antagelsen fra flere eksperter er at Iran per i dag har mulig råstoff til tre atombomber, og ifølge amerikansk etterretning vil det bare ta noen uker å foredle denne uranen til våpenkvalitet (les mer om Irans våpenprogram i vår explainer fra 2020).

Dette er en av flere grunner til at forholdet mellom USA og Iran forverrer seg, og trolig har ikke situasjonen vært mer tilspisset siden den iranske revolusjonen i 1979. Forrige uke angrep iranske proxygrupper amerikanske styrker to ganger, noe som har ført til at amerikanske myndigheter truer med luftangrep dersom volden ikke avtar. I tillegg har Iran sendt Shahed-droner til Russland, til bruk i Ukraina, og amerikanske myndigheter tror Iran planlegger å sende enda flere våpen.

DRAPSHENDELSER SKAPER URO: Med saken i Øygarden er det klart at det har vært fem drapshendelser i Norge bare i løpet av det nye året. Fire av dem kan se ut som de dreier seg om menn som dreper sine tidligere partnere. Det skjer etter at fjoråret ble et markant brudd med en lang trend der antallet drap har gått ned. Eksperter sier til NRK at det totale antallet fortsatt er lavt til at det er mulig å slå fast at det dreier seg om en trend, snarere enn tilfeldige sammenfall i tid. Det er heller ikke sagt noe om at noen av 2024-hendelsene kan bunne i psykiatri, men leder Svein Øverland i Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet sier det har vært et stigende antall slike drap de siste ti årene. Han tror det kan ha sammenheng med nedleggelser av sengeplasser for folk med psykiske lidelser. På 23 år er 42 prosent av slike fjernet i Norge.

SKAL DEMONSTRERE MOT HAVBUNNSPLANER: Tirsdag skal Stortinget etter planen behandle regjeringens forslag om å åpne opp for gruvedrift på havbunnen. 19. desember avla Energi- og miljøkomitéen sin innstilling, der de går inn for vedtaket. Regjeringspartiene Ap og Sp har støtte fra Høyre og Frp for forslaget, som har skapt stor forargelse i miljøbevegelsen i Norge og internasjonalt. Kampanje-organisasjonen Avaaz skal ha samlet inn en halv million underskrifter mot de norske planene. Men også kjente tv-serie-profiler ber nå Norge om å skrote planene og gå inn for et såkalt «moratorium», eller midlertidig fredning, av havbunnen.

Blant dem som har engasjert seg er den franske skuespilleren Lucas Bravo, kjent fra Netflix-serien «Emiliy in Paris». Lørdag uttalte den franske miljøaktivisten Camille Etienne til TV2 at Bravo tenkte seg til Oslo for å demonstrere foran Stortinget tirsdag, slik også hun skulle. – Dette er øyeblikket hvor Norge bestemmer seg for å beskytte Arktis eller ofre det, uttalte Etienne, som er kåret til en av Frankrikes mest innflytelsesrike unge, og la til: – Det er sjokkerende å se et land, som vanligvis er opplyst av vitenskap, være på linje med Russland og Kina. Dette er jo ikke land som nyter tillit i miljøpolitikken.

Av andre offentlige personer som har gått i bresjen for et dyphavsmoratorium er den amerikanske skuespilleren Jason Momoa, kjent blant annet fra HBO-serien «Game of Thrones» og som filmversjonen av tegneseriehelten Aquaman.

Prøve vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.