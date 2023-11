Blinken vil la palestinsk selvstyremyndighet overta Gaza

ANTHONY BLINKEN SIER DEN palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden bør få ansvar for Gaza etter krigen. Den amerikanske utenriksministeren kom med klare uttalelser om sluttspillet for det Hamas-styrte området på G7s utenriksministermøte i Tokyo i natt, og sier en varig fred må oppnås ved inkludering av «det palestinske folkets stemmer og aspirasjoner» og et palestinsk styre der Vestbredden gjenforenes med Gaza.

Mer konkrete visjoner om hvordan Vestbredden-regjeringen under den 87 år gamle Mahmoud Abbas – ansett også av mange palestinere som handlingslammet og korrupt – skal kunne styre, har ikke USA på det nåværende tidspunkt, innrømmer Joe Bidens sikkerhetsrådgiver John F. Kirby. Israel fastholder at landet skal ha «full handlefrihet» overfor Gaza i framtida.

Internasjonale reportere forteller om massive ødeleggelser og områder der knapt en bygning gjenstår etter å ha fått være med Israels militære styrker inn på ikke nærmere stedsangitte områder i Gaza i går. Rundt 50 000 palestinere skal i går ha rømt sørover fra Nord-Gaza, som Israel hevder Hamas har mistet kontrollen over. Verdens helseorganisasjon slår alarm om spredningen av farlige sykdommer i Gaza som årsak av kollapsen i helsevesenet, mangelen på rent vann og mange mennesker stuet sammen på små områder – alt en konsekvens av bombingen. The New York Times/Haaretz/BBC News/