Blinken: «Vi ser sprekker i den russiske fasaden»

USAs UTENRIKSMINISTER Anthony Blinken mener helgas dramatiske hendelser i Russland har eksponert Kreml på måter som på sikt kan være gunstig for såvel Ukrainas motoffensiv på eget territorium som for Nato-land i øst som Polen og de baltiske landene. «Vi ser nye sprekker i den russiske fasaden. Vi vet bare ikke hvor de går eller hvor lang tid det tar dem å komme dit», sa Blinken i et TV-intervju søndag. «Jeg tror ikke vi har sett siste akt», sa han i et annet.

Samtidig får president Vladimir Putin støtte fra Kinas utenriksdepartement og klapp på skulderen for å ha «opprettholdt den nasjonale sikkerheten».

Verken president Vladimir Putin eller Wagner-leder Jevgenij Prigozjin har latt høre fra seg etter at det øyensynlige opprøret brått ble avblåst lørdag. Wagner-soldater skal ha returnert til sine baser, mens Prigozjin i henhold til en avtale fremforhandlet av Belarus-president Aleksandr Lukasjenko skal gå i eksil. Reuters/ABC News/The Guardian/NRK (NTB)

