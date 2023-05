Før stortingsvalget i 2017 ble Kjersti Margrethe Adelheid Gilje (64) ekskludert fra partiet Demokratene (nå: Norgesdemokratene).

Bakgrunnen var nytt søkelys på hennes uttalte støtte til Anders Behring Breiviks tankegods i forbindelse med rettssaken mot terroristen.

«Jeg synes at talen til Anders Behring Breivik er helt enorm. Han er sylende skarp. og JEG STØTTER HAM FULLT UT I HANS SYNSPUNKTER», skrev Gilje på Facebook i 2012, og tilføyde at hun «selvfølgelig tar avstand fra handlingene»:

Kastet ut av partiet i 2017 – hentet inn igjen i 2023

Da Gilje – den gang i Demokratenes sentralstyre og fylkesleder i Rogaland – i 2013 ble konfrontert med uttalelsen, sto hun inne for den.

«Jeg står for det. Jeg mener Breivik er skarp, selv om det var galskap det han gjorde.», sa hun blant annet til Klassekampen, og kalte Breivik «framsynt». «Han advarte oss mot hvordan dette kommer til å bære hen», sa Gilje om mannen som drepte 77 mennesker i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Det høyreekstreme terrorangrepet på Arbeiderpartiet og AUF var begrunnet med muslimfiendtlige konspirasjonsteorier om at vestlige politikere står i ledtog med islamister som er i ferd med å kolonisere Europa.

Da VG intervjuet Gilje i 2017, kom hun med nye apologetiske kommentarer om Breivik:

«Det han gjorde var så grusomt at jeg ikke kunne tro det, men han gjorde det for å verne landet vårt mot Islam. Det tok en stund før jeg begynte å forstå det. Han ville forsvare Norge mot islams ideologi». Da VG påpekte at Breivik skjøt barn, svarte hun at «Det gjør vondt langt inn i hjertet. Men han tenkte på generasjonene som skal vokse opp i Norge».

Det var disse nyere uttalelsene som utløste eksklusjonen fra Demokratene i mars 2017, i forkant av stortingsvalget der Gilje skulle være listetopp i Rogaland.

«Dette er sympatier som ikke har plass i noe parti i Norge. Ledelsen tolererer ikke medlemmer som støtter Behring Breivik», uttalte daværende partileder Makvan Kasheikal.

Men nå er Gilje inne i varmen igjen i Norgesdemokratene, som siden årsskiftet har vært partiets nye navn.

Forteller at hun fikk klarsignal av partilederen

I 2022 ble Kjersti Margrethe Adelheid Gilje innmeldt i partiet igjen med ledelsens velsignelse.

I årets valgkamp er hun oppført på 12. plass på Norgesdemokratenes liste til fylkesvalget i Rogaland, samtidig som den tidligere fylkeslederen ser for seg en mer framtredende rolle på sikt.

Ifølge partiets vedtekter fra 2022 må det være 2/3 flertall i landsstyret for å ta opp igjen medlemmer som er ekskludert. Dette skal ikke ha vært en utfordring for Gilje, som opplyser at hun for omlag ett år siden raskt klarerte med dagens partileder – Geir Ugland Jacobsen – at hun var ønsket .

– Jeg var selv i kontakt med Ugland Jacobsen på Facebook og spurte om det var greit, og for ham var det helt ok. Så jeg fikk en telefon fra venner meg i Demokratene som fortalte at de hadde hatt møte og at det var helt greit for meg å komme inn igjen, sier Gilje til Filter Nyheter.



Partileder Geir Ugland Jacobsen har foreløpig ikke svart på Filters spørsmål om beslutningen eller om hans tolkning av Breivik-uttalelsene.

Knytter Breiviks islam-uttalelser til «det grusomme som skjer i landet vårt» i dag

Overfor Filter Nyheter gir Gilje uttrykk for at kontroversen rundt hennes Breivik-uttalelser kommer av at «alt skal vris og vrenges på» i mediene og at det har vært veldig sårt for henne.

– Det er stor forskjell på det å ville beskytte landet vårt mot ekstrem islamisme og handlingene, jeg tar selvfølgelig fullstendig avstand. Noen tror jeg støttet det han gjorde, det er så horribelt som det går an.

– Men på hvilke måte har du egentlig endret oppfatning om Breiviks synspunkter?

– Det å beskytte landet mot ekstrem islamisme, radikal islamisme, for å si det på den måten, akkurat det er bra, det er jeg også redd for når man ser alt som skjer rundtomkring, ikke sant – skytingen i Oslo og knivstikking og alt, det er jo stort sett folk som har tilknytning til islam bak det grusomme som skjer i landet vårt, og det vil jeg gjerne verne landet mot.

– Det er vanskelig å forstå om du har endret syn eller om du fortsatt støtter innholdet i manifestet eller de tingene han sa?

– Jeg har ikke lest manifestet i det hele tatt, jeg har bare hørt fra andre som har lest det. Jeg støtter ikke manifestet slik jeg har hørt det fra andre. Det eneste jeg støtter er at vi må beskytte landet vårt.

Gilje forteller at hun hørte «littegrann» av Breiviks tale, og at hun knyttet hans uttalelser om angrep på kristne til en episode fra da hun var aktiv i Kristent samlingsparti, der en stand skal ha blitt «angrepet av folk fra ekstrem islamisme».

– Men hva var det den gangen som gjorde at du støttet Breiviks synspunkter spesifikt?

– Det er så mange år siden at det er vanskelig å huske, tiden går så fort. Men jeg har alltid tatt avstand fra det han gjorde. Det eneste jeg støttet i synspunktene var at vi må beskytte landet vårt.

Om AUF i 2021: «Skulle tro de hadde lært»

For to år siden gikk Gilje ut på Facebook mot AUFs bruk av slagordet «Boikott Israel», som hun assosierte med at det også ble brukt på Utøya like før Breiviks angrep.

«Skulle tro de hadde lært (…) men ser dessverre ikke slik ut, nei (…) Det var jo akkurat dette som ble gjort kun 2 dager FØR den grufulle massakren på utøya. Ja det får meg unektelig til å undres», skrev hun blant annet.

– Den aksjonen skjedde og så kom tragedien, da, sier Gilje til Filter Nyheter.

Hun mener AUF har «indoktrinert ungdommer til å hate Israel og jødene» og «sprer jødehat».

– Det viste seg jo at Breivik ikke var motstander av kristne eller kristendommen og jeg tror ikke han er motstander av jødene heller faktisk, sier Gilje. (Breivik har i ettertid erklært seg som nazist, red. anm.).

– Noen vil tolke det som at du mener angrepet var en konsekvens (av Israel-boikott-markeringen)?

– Jeg tolker det dithen. Det var kanskje dråpen som fikk begeret til å flyte over for ham.

– Da høres det fort ut som du mener det var fortjent, eller at…

– Nei, nei, selvfølgelig ikke. Men jeg synes de bør være forsiktige med hva de driver med der.

Mener muslimer ikke må få politiske posisjoner: «De kan framstå som veldig uskyldige»

Gilje har vært en del av det muslimfiendtlige miljøet i Norge og ulike organisasjonsdannelser der i mange år. Hun var blant annet sentral i «Norwegian Defence League» (NDL) og de mislykkede forsøkene på å etablere Pegida-bevegelsen i Norge. I likhet med andre Norgesdemokratene-kandidater har hun også lang fartstid fra SIAN.

Gilje har kalt islam «djevelens ideologi» og har tidligere gitt uttrykk for at muslimer bør hindres i å få politiske verv eller posisjoner i Norge. «Det som skremmer meg er at vi allerede har flere muslimske politikere, som for eksempel Hadia Tajik. Mange har store familier som stemmer på seg. Det er sånn de kommer til å ta over landet», uttalte hun til Klassekampen i 2013.

Til Filter Nyheter klargjør Gilje at hennes bekymring om muslimsk maktovertagelse står ved lag og at den stammer fra en kristen, eks-muslimsk pastor som har beskrevet hva som kan skje.

– Han sier: hva dere enn gjør i Norge, ikke la muslimer komme inn i styrende organer, for det er på den måten de vil ta over landet deres.

– Om man har fått én, to, tre inn, ikke sant, så er det så veldig, veldig lett å få flere inn, om du forstår hva jeg mener, via valg, ved å sette opp flere og flere og flere muslimer. Vi kan aldri vite nøyaktig hvem som egentlig støtter radikal islam. Og har du fått mange nok inn da – vipps! så har du flertall inne på Stortinget, utdyper Gilje.

– Tidligere har du nevnt blant andre Hadia Tajik (Ap)?

– Jeg har ikke noe imot henne som person. Men hun mente vel at unger på videregående skole burde få koranen.

– Men hun er jo ikke tilhenger av radikal islam på noe vis?

– Hun er ikke det. Men det jeg sier at man kan aldri vite, egentlig, i bunn og grunn. De kan framstå veldig uskyldige, ikke sant. Det er det som er farlig. Men det er farlig å dra alle over en kam også, så det skal man være veldig forsiktig med.

– Mener du at politikere som Tajik og Abid Raja spiller et slags skuespill?

– Jeg har aldri sagt de spiller skuespill, og det tror jeg absolutt ikke heller. Men jeg er redd for at man aldri kan vite, det er det som er. Man kan aldri vite. Men Abid Raja virker veldig koselig, det gjør han.

Sikter høyere i stortingsvalget i 2025

Gilje understreker at hun har vært opptatt av å unngå at hennes tidligere uttalelser vil ødelegge for partiet akkurat når det har «vind i seilene», men at hun håper å få en mer framtredende rolle i Norgesdemokratene om to år.

– Jeg vil være forsiktig med å ha verv eller noe sånt før jeg ser at det er greit for alle, så får jeg se etter hvert når det nærmer seg stortingsvalget. Men jeg har veldig lyst, i hvert fall.

Gilje forteller at noen av vennene i Norgesdemokratene har oppfordret henne til å prøve å få de ofte siterte uttalelsene om Anders Behring Breivik slettet fra Google-søk.

– Men det er ikke så lett, sier Gilje til Filter Nyheter.

– Jeg har flere ganger prøvd å få slettet mine fatale uttalelser, men uten hell. De har vært, og er, ødeleggende for meg. Jeg angrer på dette nettopp fordi de er ødeleggende for mitt omdømme. Folk leser og tror det de vil tro. De får bare med seg det første de leser, setter seg ikke inn i hva det gjelder, hva som egentlig står, skriver hun i en e-post etter intervjuet.

Denne artikkelen er del av et prosjekt som har fått støtte fra stiftelsen Fritt Ord.

