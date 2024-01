Personlig press, «tronrøving» og skred av advokatbrev – slik svarte Facebook da Datatilsynet tok kampen for personvernet ditt

– Vi er ikke vant til å se den typen ordlyd fra profesjonelle virksomheter.

Det sier lederen for Datatilsynets internasjonale seksjon, Tobias Judin. Han leder et team på åtte jurister som fikk oppmerksomhet verden over da de i fjor sto på personvernets barrikader mot et av verdens største selskaper.

Å ta opp kampen mot Facebook og Instagrams såkalt adferdsbaserte markedsføring har vist seg å være en nær altoppslukende jobb. Erfaringene er akkurat så bisarre som du kan vente deg når norske byråkrater går i klinsj med en veritabel armé av skarpskodde advokater hyret av en amerikansk teknologigiant.

Som når tilsynet anklages for å «tronrøve» – usurp – andre lands datatilsyn; som når du står i retten og må tåle at advokatene ordlegger seg som om du personlig sitter på en tiltalebenk, eller når motparten ikke synes å akseptere at du representerer et politisk uavhengig tilsyn.

Men først: Hva handler saken om – og hvorfor har den kraft i seg til å utløse såvel nyhetsartikler i internasjonale medier som et vell av støtteerklæringer til en unnselig norsk tilsynsetat?

Filter Nyheter har forsøkt å få kommentarer til denne artikkelen fra Metas advokater eller andre representanter for Facebook-selskapet, uten å få svar.

Hva er privat?

At annonsering rettes mot deg personlig og dine preferanser legger ikke Datatilsynet seg opp i. Ber en app deg om å oppgi dine tre største interesser, og du huker av for fotball, folkemusikk og flerkoneri for så å få reklame relatert til det, har det ikke skjedd noe verre enn at både du og annonsørene har spart tid og penger.

Meta, selskapet som med Facebook og Instagram er verdens største leverandør av sosiale medieplattformer, går imidlertid mye lenger i sine bestrebelser på å danne seg et presist bilde av deg og din personlighet:

Selskapet registrerer og lagrer hva du scroller forbi og hva du stopper opp ved i feeden, hva du klikker på og leser og hvor lenge du gjør det, og hva du liker, gir en klem, blir sint på eller markerer med et gråtefjes.

De mottar, registrerer og lagrer hvilke andre nettsteder du er inne på, ved hjelp av små programtillegg som alt fra Kirkens SOS til nettapotek (og, jepp, Filter Nyheter) har latt seg lokke til å installere på sine websider.

Hvis du har kommet i skade for å gi appene såkalte lokasjonstillatelser, følger de også med på hvor du ferdes i den fysiske verden – helt ned på gate-adressenivå.

En av de største utfordringene

All denne informasjonen om deg brukes til å tilby annonsørene de mest treffsikre kanalene. Det er dette som kalles adferdsbasert markedsføring – basert på din atferd i såvel den fysiske som den virtuelle verden.

– Fra et personvernståsted er dette en av de største utfordringene vi akkurat nå har når det gjelder hva private virksomheter gjør. Jeg har noen eksempler, sier Tobias Judin når vi møter ham i Datatilsynets lokaler i Bjørvika:

– Da vi undersøkte oss selv, viste det seg at et av de skeive medlemmene av teamet vårt var registrert med interessene gay love og pride. En annen person som tok kontakt med oss har slitt med angst og var oppført i Metas registre som opptatt av terapi og high anxiety. Med andre ord er bildet som disse tjenestene tegner av oss svært intimt og sensitivt.

– Bruken av personopplysninger kan dessuten skade andre menneskerettigheter, som ytringsfriheten og diskrimineringsvernet. Når algoritmene bestemmer hva du får se, følger det at de også at de avgjør hva du ikke får se, sier Judin.

– Da begynte vi å lage litt bråk

Som eksempel på hva algoritmene holder deg utenfor, ble det i 2017 dokumentert at boligutleiere i USA ekskluderte svarte fra å se annonser for deres leiligheter. (Facebook har oppgitt at muligheten for å målrette annonser basert på hudfarge ble fjernet). Og: vi er allerede der at kunstig intelligens – teknologi så kompleks at bare en håndfull mennesker i hele verden har full innsikt og forståelse av den – er med på å bestemme hvem som får se annonser for de forskjellige politiske partiene når det er valg i Norge.

Det er med andre ord gode grunner til at innsamling, lagring og bruk av personopplysninger er strengt regulert i europeisk lovverk. Faktisk er det forbudt – med mindre det er strengt nødvendig for å få en tjeneste til å fungere, det kan argumenteres for at tjenestens interesser veier tyngre enn brukernes, eller brukerne har avgitt et frivillig og informert samtykke.

Håndhevelsen av forbudet er en annen sak. Og det er her de ni juristene i Bjørvika kommer inn i bildet.

For etter at den såkalte personvernforordningen (GDPR) ble vedtatt i EU i 2018 protesterte Norge og en rekke andre land på Metas påstander om at slik innsamling av persondata var en nødvendighet for at Facebook og Instagram skulle fungere etter hensikten.

Fordi Metas europeiske hovedkontor befinner seg i Dublin, havnet saken hos det nasjonale datatilsynet i Irland.

Siden 2009 har Facebook hatt sine internasjonale kontorer i havneområdet i Dublin. Foto: William Murphy (CC BY-SA 2.0)

Irland har gjort det til noe av en spesialitet å trekke til seg business fra internasjonale storkonsern. Der ble det brukt svært god tid på å vurdere saken Norge var med på å fremme. 2018, 2019, 2020 og halve 2021 gikk med før vurderingen var klar – og da fikk Meta medhold.

Først etter en formell protest til EUs personvernorgan ble irene i 2021 tvunget til å konstatere det som framstår åpenbart for alle som har brukt tjenestene: At Facebook og Instagram ville ha fungert også uten at reklamen på plattformen var basert på sporing av adferden vår.

Da gikk Meta videre til neste argument: At selskapets rett til å maksimere sin profitt veier tyngre enn brukernes rett til personvern. Det ville ikke vaktbikkjene i Norge akseptere:

– Da argumenterte vi for at lite kan være så inngripende som den datamengden Meta samler inn. Vi var opptatt av at vi ikke ville ha fem nye år med katt-og-mus-lek før det skjedde noe. Det kom en uttalelse fra det irske datatilsynet om at de var enige, men de la ikke opp til noe strakstiltak fordi de ikke mente det var proporsjonalt – Meta hadde tross alt lovet å endre seg «en gang i fremtiden», sier Judin, og tilføyer:

– Da begynte vi å lage litt bråk.

Brukte unntaksregel og ga dagbøter

Med EU/EØS-sporet tilsynelatende i stampe tok Datatilsynet i juli i fjor beslutningen som skulle gi dem overskrifter fra Taiwan og India til europeiske og amerikanske storaviser.

Om personvernforordningen ikke kan håndheves på europeisk nivå, kan den nemlig det i Norge – i det minste midlertidig, ved hjelp av en unntaksregel og haste-mekanisme i de europeiske personvernlovene.

14. juli ble Meta Platforms Ireland Ltd. og Facebook Norway AS dermed ilagt løpende dagbøter på én million kroner for å tilpasse reklame basert på overvåking og profilering av brukere i Norge.

Dagbøtene løp i tre måneder fra 14. august, og i november sendte Statens betalingssentral et samlet krav på 82 millioner kroner – som Meta i dag har betalt.

Men ikke uten å først å kjempe imot med nebb og klør.

Først klaget både Meta Ireland og Facebook Norway, i mer eller mindre likelydende brev datert 1. august, over selve forbudet. Over 25 sider argumenterer selskapets advokater blant annet for at vedtaket strider mot rettssikkerheten, at det vil være for tid- og ressurskrevende for dem å innordne seg loven, og at den særnorske behandlingen overlapper og kommer i konflikt med selskapets prosess i Irland med å finne en lovlig måte å drive på.

Det er her det norske tilsynet (på engelsk: The Norwegian Data Protection Authority, NDPA) anklages for å tilrane seg myndighet på bekostning av sine kolleger på øya i Atlanterhavet (Irish Data Protection Commission, DPC):

Da klagen ble avvist med begrunnelse i at det ganske enkelt ikke finnes klagerett på Datatilsynets vedtak, forsøkte advokatene istedet å henvende seg på et overordnet nivå – til Kommunaldepartementet. Departementet fikk dermed jobben med å forklare amerikanerne at det norske tilsynet er et uavhengig organ som ikke kan overstyres av politikerne.

Så forsøkte Meta å klage til Personvernnemnda og be dem vedta at departementet skulle være klageorgan på det de omtaler som et «ulovlig, uberettiget, uforholdsmessig og skadelig vedtak». (Denne saken er fortsatt til behandling).

Ble beskyldt for å være «som en ål»

Meta har også klaget separat på selve tvangsmulkten, og utløst flere runder frem og tilbake. Delen av denne klagen som gjelder størrelsen på tvangsmulkten har også endt i Personvernnemnda, som dermed er bedt om å ta stilling til det samme, underliggende spørsmålet to ganger.

Samtidig gikk Meta til domstolene i Norge og krevde en såkalt midlertidig forføyning for å stanse dagbøtene. Slik endte partene ansikt til ansikt i Oslo tingrett 22. og 23. august i fjor.

– Da omtalte Metas advokat oss som «en ål som prøver å vri seg unna». Det mener vi er ganske useriøst. I retten sto de også og leste opp uformelle eposter vi har sendt til kolleger i Irland for å forsøke å roe gemyttene, og viste til «eposter fra Judin» i stedet for å omtale dem som sendt fra Datatilsynet. Det føltes som å sitte på tiltalebenken, og at de forsøkte å rette skytset mot meg som person istedet for tilsynet, forteller Tobias Judin.

Tobias Judin leder Datatilsynets internasjonale seksjon. Foto: Pål Nordseth/Filter Nyheter

Han sier det samtidig pågikk noe som lignet en demotiveringskampanje, eller kanskje en iherdig innsats for å finne noe å «ta» de norske juristene på i EU-domstolen:

Fra et stort antall advokater strømmet det inn henvendelser av forskjellig art – blant annet et høyt antall begjæringer om innsyn i dokumenter, også papirer som Meta allerede hadde fått tilgang til.

I tråd med norsk lov måtte alle disse kravene behandles, noe som førte til økt arbeidsbyrde for de ansatte. Da Datatilsynet avviste å gi innsyn i enkelte interne dokumenter, kom det klager på avslagene.

Fikk forbudet gjeldende for hele EU og EØS-området

Også Irish Data Protection Commission protesterte formelt på at Norge gikk i bresjen og nedla dagbøter mot Meta – en overkjørelse av deres myndighet, slik de så det. Men i september kom kjennelsen som ga Datatilsynet fullt medhold. Oslo tingrett kunne ikke se at Meta Ireland og Facebook Norway i vesentlig grad ville lide økonomiske eller omdømmemessige tap ved å kutte ut den adferdsbaserte markedsføringen, eller at Datatilsynet hadde begått formelle feil.

Med dommen i lomma løftet Judin og kollegene saken til det europeiske personvernrådet, for å gjøre vedtaket permanent og gjeldende for hele EØS.

Da måtte rådet selv ta stilling til både om Meta faktisk bryter loven og om det norske Datatilsynet hadde rett til å bruke hastemekanismen for å ilegge teknologiselskapet dagbøtene.

Svaret var ja på begge spørsmål. Det var første gang personvernrådet, som ble opprettet i 2018, vedtar et slikt forbud, og det fikk digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) til å hente fram store ord:

– Dette er en stor dag for personvernet, og for Norge og Datatilsynet som viser vei. Det er en viktig beslutning for personvernet til folk i hele EU/EØS, sa hun til NRK Beta.

Men saken er ikke over med det. Meta har, neppe til noens overraskelse, saksøkt Det europeiske personvernrådet for forbudet som gjelder hele EU. Og de har saksøkt det irske datatilsynet for å følge det europeiske personvernrådets pålegg.

Selskapet forsøkte dessuten å saksøke Datatilsynet en andre gang, men trakk senere søksmålet med begrunnelse at de ville ta kampen på EU-nivå.

Samtidig gjorde de det klart at de forbeholdt seg retten til å ta opp igjen kampen i Norge.

Meta prøver altså å få overprøvd saken i både departementet, personvernnemnda, Oslo tingrett, EU-domstolen og Irish High Court.

Vil at du skal betale for å slippe å bli sporet

Og fortsatt sitter Facebook-selskapet på en siste mulighet for å drive med overvåkingsbasert reklame lovlig: Å hente inn samtykke fra brukerne.

I høst lanserte Meta derfor en ordning for brukere i EU, EØS og Sveits der man kan betale for å bruke Facebook og Instagram uten å bli servert annonser. Nekter du å punge ut 110 kroner i måneden har du, slik det amerikanske selskapet ser det, akseptert å bli gjenstand for adferdsbasert markedsføring.

Og med det er de kanskje innenfor loven? Datatilsynet er ikke så sikre.

– Det er bare det, da, at loven sier at et samtykke skal være frivillig og informert – og hvor frivillig er det egentlig, når du må betale? Mange har ikke noe reelt alternativ til å bruke Facebook, sier Tobias Judin.

Han viser til at selskapet har oppnådd en såkalt nettverkseffekt: Så mange personer, institusjoner og bedrifter bruker Facebook at den enkelte er nødt til å være der for å holde kontakten med venner, familie, idrettsforening og borettslag. Effekten har selskapet oppnådd gjennom å tilby en gratis tjeneste gjennom mange år, understøttet av en algoritme designet for å skape avhengighet – kort sagt, et bevisst arbeid for å konstruere en privateid informasjonsstruktur for det digitale samfunnet.

Da følger det kanskje med visse forpliktelser? Datatilsynet vurderer hvert fall veien videre.

– Det har vært viktig for oss å lukke alle smutthullene fortløpende. Nå står vi kanskje ved den siste kampen. Lykkes vi, tvinges Meta til å gi brukerne et ordentlig valg og informere brukerne ordentlig om hva den adferdsbaserte markedsføringen innebærer, sier juristen i Bjørvika.

Han avrunder med å understreke at om det er aldri så oppsiktsvekkende at Datatilsynet har fått Meta til å betale millionbøter for sine lovbrudd, er det ikke det som vil få dem til å faktisk endre praksis.

– Meta har råd til å betale bøter. Det som vil føre til en endring, er forbud som faktisk håndheves, sier han.

Filter Nyheter har sendt en rekke spørsmål til Metas pressekontor om selskapets forhold til adferdsbasert markedsføring og arbeidet med å rette seg etter EUs personvernlover. Det har ikke kommet svar. Vi har stilt spørsmål om selskapets framferd overfor Datatilsynet til Metas norske advokater. De henviser til Metas kommunikasjonssjef i London. Men heller ikke derfra har vi fått svar.

