Bistandsbedrageri-rettssak startet i dag – nekter straffskyld

I dag startet rettssaken mot Christian Nellemann i foreningen Rhipto, som er tiltalt for grovt bedrageri av 47,8 millioner i bistandspenger fra Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD). Da tiltalen ble lest opp i morges, nektet både Nellemann og Rhipto-makker Rune Henriksen – som bare er tiltalt for medvirkning – straffskyld. De godtar heller ikke inndragningen av en hytte på fjellet i Innlandet som Rhipto kjøpte for 3,8 millioner i tilskuddsmidler uten at departementene visste det. «Absolutt ikke», svarte Nellemann på spørsmålet.

Mens Økokrim slår fast at Nellemann lot som at alle pengene ble brukt på reelle prosjektkostnander for å få utbetalt stadig mer, beskriver Nellemanns forsvarer beskrev leveransen fra de to mennene som «et enormt stykke arbeid». – Dette er vitenskapsmenn, utforskere og visjonære mennesker som setter inn alt de har av arbeidskraft, kunnskap og erfaring og all sin våkne tid i fem år etter ønske, behov og bestilling fra UD, FN-systemet og etterhvert KLD, sa advokat Fredrik Berg i Fend advokatfirma i retten i dag.

BOMBER RAFAH: Israel har startet luftangrep på områder i utkanten av Rafah som ble beordret evakuert i dag tidlig, hevder Hamas-styrte medier i Gaza, ifølge NRK. Opplysningene er i skrivende stund ikke bekreftet av Israel.

Det var i dag tidlig at Israel beordret øyeblikkelig evakuering av deler av Rafah, byen helt sør på Gaza-stripen der 1,4 millioner flyktninger befinner seg, og som statsminister Benjamin Netanyahu står fast ved at han skal sende soldater inn i på tross av gjentatte advarsler fra såvel FN som USA. I første omgang er det rundt 100 000 mennesker med tilhold i de østre utkantene av byen som har fått beskjed om å fjerne seg, ifølge AP og Haaretz. De skal ha blitt vist til et såkalt «utvidet humanitært område» i nabobyen Khan Younis.

Formodentlig betyr kunngjøringen at en bakkeinvasjon av Rafah er nærstående. Slik stikker den kjepper i hjula på de pågående våpenhvileforhandlingene som internasjonale meglere holder i live. Hamas har gjort det klart at en invasjon av Rafah vil avspore prosessen.

IKKE FORNØYD: Årets landbruksforhandlinger er i gang. Staten, for tiden styrt av en regjering der Senterpartiet inngår, tilbyr bøndene 2,6 milliarder kroner, hvorav mesteparten dekkes inn over statsbudsjettet (i motsetning til høyere matpriser). Tilbudet tilsvarer et lønnsløft på 70 000 kroner per årsverk, men Norges Bondelag mener gapet til bøndenes opprinnelige krav – 3,9 milliarder – er for stort: – Inntektene må heves raskere enn regjeringen legger opp til. Skal vi nå målet om selvforsyning er bondens inntekt helt avgjørende, sier leder Bjørn Gimming til VG (vi får tro han snakker om økt, ikke full selvforsyning). I jordbruksoppgjøret i fjor fikk bøndene hele 4,15 milliarder kroner, men siden den gang har selvsagt alle kostnader økt for dem som for alle andre. Gjennomsnittlig inntektsgap mellom bøndene og andre yrkesgrupper er i fortsatt 136 000 kroner per årsverk.

STORT UNDERSLAG I AP-LAG: En lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Lier i Buskerud er anmeldt for å underslå rundt to millioner kroner fra lokallaget. I tillegg er mannen anmeldt for underslag av rundt én million kroner av en lokalorganisasjon i LO, skriver VG. Han skal ha lagt alle kortene på bordet. – Denne saken bunner i svært vanskelige personlige forhold, men min klient forstår alvoret i saken og er forberedt på å ta konsekvensene av sine handlinger. Klienten er svært fortvilet over å ha misbrukt den tilliten som er blitt vist til vedkommende gjennom mange år i både LO og Arbeiderpartiet, sier den anmeldte mannens advokat..

Det er bare to uker siden en ansatt i Kristelig folkeparti ble anmeldt for å ha stjålet på rundt en million. Det ble omtalt i Vårt Land som et av de største underslagene noen gang i et norsk politisk parti.