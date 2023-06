Bidens gjeldstak-avtale vedtatt i Representantenes hus

GJELDSTAK-AVTALEN I USA er vedtatt i Representantenes hus med et solid, tverrpolitisk flertall – dog med langt flere nei-stemmer fra Det republikanske partiet enn fra Demokratene. Republikanernes majoritetsleder Kevin McCarthy ser ut til å komme fra det uten noe kuppforsøk mot seg. Høyt profilerte ultrakonservative representanter som Jim Jordan og Marjorie Taylor Greene skal ha spilt sentrale roller i å samle støtte for McCarthy-Biden-avtalen.

Avstemning i Senatet gjenstår før den føderale staten kan ta opp nye lån i to år og unngå å misligholde sine finansielle forpliktelser. Majoritetslederen der, demokraten Chuck Schumer, sier det er avgjørende at ingen forsøker å endre avtalen for at man skal rekke fristen neste uke. The New York Times/Washington Post/Politico



TO BARN I ALDEREN 6 og 13 år og en voksen person er drept i russiske luftangrep mot Kyiv. Det melder byens borgermester. 14 personer skal være såret, ni av dem er lagt inn på sykehus. Trolig er både krysserraketter og ballistiske missiler benyttet i angrepet. Ifølge ukrainsk luftvern ble alle skutt ned, men ofte fører nedfall til branner på bakken. The Guardian/Kyiv International



FBI SITTER PÅ LYDOPPTAK fra et møte i 2021 der Donald Trump erkjenner å sitte på et ikke nedgradert Pentagon-notat om et mulig angrep på Iran. Det viser at