PRESIDENT JOE BIDEN SIER seg «sick and tired» av det skyhøye politiske spillet som foregår i USAs parlament, og at landets støtte til Ukraina ikke på noe tidspunkt må brytes av. Det skjer etter at Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, i helgen fikk stanset en potensiell nedstengning av den føderale staten med et budsjettvedtak som blant annet fryser bistanden til den ukrainske motstandskampen i 45 dager.

McCarthy mobiliserer nå støtte blant moderate Republikanere etter at Kongress-representanten Matt Gaetz i helga erklærte at han vil få ham fjernet som leder for Representantenes hus. Det skal blant annet være aktuelt å fri til Det demokratiske partiet med lovforslag om å begrense enkeltrepresentanters makt. CNN/Washington Post/Politico/Reuters

TYRKIA HAR ANGREPET antatte kurdiske opprørsposisjoner i Irak med jagerfly etter selvmordsbombingen av en regjeringsbygning i Ankara søndag. Forsvarsdepartementet sier rundt 20 mål – inkludert depoter og huler og andre former for husly – er tatt ut. En kurdisk nyhetstjeneste tett på PKK sier den kurdiske militære og politiske organisasjonen tar ansvar for aksjonen, som fant sted bare timer før Tyrkias parlament åpnet etter sitt sommeravbrekk og skadet to politifolk ved inngangspartiet til det tyrkiske innenriksdepartementet.