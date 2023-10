Biden: Ser ut som om «det andre laget» står bak sykehus-eksplosjon på Gaza

USAs president Joe Biden stilte seg bak Israels fraskrivelse av ansvar for eksplosjonen ved al Ahli-sykehuset i Gaza i går, da han i dag møtte pressen sammen med Benjamin Netanyahu i Tel Aviv: «Based on what I’ve seen, it appears as though it was done by the other team, not you», sa Biden, før han la til at «det er mange der ute som ikke føler seg sikre».

Ifølge Hamas omkom over 500 mennesker i eksplosjonen (Israel mener antallet er overdrevet) ved det baptist-drevne sykehuset, der det oppholdt seg pasienter, helsepersonell og mennesker fordrevet fra sine hjem i løpet av den nå 12 dager lange israelske bombingen av det palestinske området. Israel mener videoer viser at det som eksploderte var en palestinsk rakett på avveie, trolig skutt ut av militsgruppa Islamsk Jihad. Hamas sier det dreide seg om et israelsk luftangrep, men bilder fra sykehusområdet tatt i dagslys i dag virker ikke forenlige med et direkte rakettnedslag.

Både Mahmoud Abbas, den palestinske selvstyremyndighetens president på Vestbredden, og Jordans Kong Abdullah II har avlyst sine planlagte møter med Biden etter tragedien på sykehuset i Gaza.

HACKET OFRENES SOSIALE MEDIER-KONTO: Hamas har ved flere anledninger hacket seg inn på sosiale medier-kontoene til gisler, der de har direktesendt mishandlingen av den eller de kidnappede – til skrekk for familie og pårørende. Medlemmer av Hamas skal også ha brukt gislenes telefon til å ringe venner og familie. Ifølge eksperter og pårørende i New York Times har denne typen voldsoppfordringer og drapstrusler blitt Hamas’ nye taktikk for psykologisk krigføring.

Ekstremistiske grupper har lenge benyttet seg av egne sosiale medier-kanaler blant annet ved å vise direkte angrep og propaganda. Men Thomas Rid, professor i strategiske studier ved John Hopkins Universitetet, mener det å kapre individuelle gisler sine kontoer på Facebook, Instagram og WhatsApp, representerer noe helt nytt som vi kanskje ikke er «psykologisk forberedt på». Ifølge det israelske forsvaret er minst 199 israelere kidnappet av Hamas.Palestinske myndigheter sier 3478 er drept og nesten 11 000 såret på Gaza siden 7. oktober. I Israel har 1403 blitt drept og 3800 såret.

GÅR I TRYKKEN I DAG: Slik ser forsideillustrasjonen til oktobernummeret av Filtermagasinet ut. I bladet, som du får i posten ved å tegne et abonnement denne uka (kun kr. 100 i måneden!) kan du blant annet lese om:

En skoletur i 2014 der norske elever marsjerte med russiske soldater og etterretningsoffiserer i Den røde armés fotspor reiser spørsmål om hva de felles krigsminnemarkeringene i Nord-Norge etter andre verdenskrig egentlig har vært. Og har Kreml misbrukt dem til å bygge oppunder egen historiefortelling?

Ytre høyre-partiet Norgesdemokratenes leder sier han vil «håndheve» kristne leveregler som forsvar mot islam: – Han kupper kristendommen for å ekskludere, sier ekstremismeforsker.

Samme dag som Russland gikk til fullskalakrig mot Ukraina signerte hele det russiske pønkbandet Pornofilmi et åpent brev der de plasserte ansvaret for krigen på Putin. Vi møtte dem på turné i Oslo (og ja, de er mye bedre enn bandnavnet sitt).

Tegn et abonnement på Filter Nyheter nå for å få dette bladet i posten – klikk her!

REPUBLIKANERNE SOM STEMTE NEI: I natt ble det kjent at den ultrakonservative, Donald Trump-allierte republikaneren Jim Jordan fra Ohio ikke fikk flertall for å bli parlamentarisk leder (speaker) i Representantenes hus. Dette fordi 20 av 221 republikanere stemte nei, noe som forlenger den allerede to ukers lange lammelsen av kammeret. Flere av republikanerne som avviste Jordan kommer fra regioner der Joe Biden fikk flertall ved presidentvalget i 2020, skriver New York Times. Sju andre republikanere skal, ifølge avisa, ha vært bekymret for om det vil bli massive innstramminger med Jordan, blant annet innen forsvarssektoren. Fem av dem stemte også nei til Jordan fordi de støtter avgåtte speaker Kevin McCarthy. En ny avstemning vil skje i ettermiddag, i 16-tiden norsk tid.