Biden om Prigosjin-styrt: «Lite skjer i Russland uten at Putin står bak»

JOE BIDEN GÅR LANGT i å implisere at Vladimir Putin hadde en finger med i spillet da Wagner-leder Jevgenij Prigozjin og hans nestkommanderende Dmitrij Utkin omkom i en flystyrt nord for Moskva i går. «Det er ikke mye som skjer i Russland som ikke Putin står bak», kommenterer USAs president. Såvel kremlinologer som Volodymyr Zelenskyjs medarbeidere tolker hendelsen som Putins advarsel til russisk elite om at livet brått tar slutt dersom en ikke støtter lojalt opp om regimet.

Russiske luftfartsmyndigheter har bekreftet at Prigozjin, som i juli sto bak et avbrutt kuppforsøk i Russland etter lang tids offentlig kritikk og regelrett utskjelling av russisk militærledelse, var ombord i flyet som havarerte. Det fløy som normalt uten indikasjoner på at noe var galt inntil 30 sekunder før styrten, da det brått gikk inn i et bratt stup, viser flighttrackere. The Guardian/BBC News/Reuters

DEN 38 ÅR GAMLE gründeren Vivek Ramaswamy fremsto med sine isolasjonistiske standpunkter og evne til å både fyre opp motstanderne og prelle av angrep, som den mest sentrale «trumpistiske» kandidaten i Det republikanske partiets primærvalgdebatt på Fox News i natt. Seks av de åtte deltakerne svarte at de vil støtte Donald Trump som presidentkandidat selv om han blir dømt for kriminelle forhold. Joe Bidens valgkampstrategere har ellers grunn til å være fornøyd med hvordan kandidatene hamret løs på hverandre, mener kommentatorer.&n...