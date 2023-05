Biden og republikanerne nær avtale om gjeldstaket

ET HVITE HUS SKAL VÆRE nær en avtale med Det republikanske partiets representanter i Kongressen om en avtale som hever det føderale gjeldstaket i USA i to år, til etter neste presidentvalg. Slik kan man unngå at staten misligholder sine finansielle forpliktelser, noe som potensielt kan skje allerede neste uke og få store og uoversiktlige konsekvenser.

Detaljene i avtalen er ikke kjent, og forhandlere jobber fortsatt med å få dem på plass, men avtalen skal innebære strenge begrensninger på den føderale pengebruken i den samme toårsperioden. Samtidig skal man ha kommet frem til regnskapstekniske grep som gjør at begge parter kan redde ansikt overfor velgerne. The New York Times



EN GRANSKINGSKOMITÉ i delstatsparlamentet i Texas anbefaler riksrett mot statsadvokat Tim Paxton etter flere års politietterforskning av korrupsjonsanklager. AP News



MER ENN 13 000 VELGERE, de fleste av dem i rurale distrikter med lav gjennomsnittsinntekt, fikk ikke stemt i årets lokalvalg i Storbritannia på grunn av nye regler for identifisering. Reuters



LEDEREN AV YTRE HØYRE-militsen Oath Keepers, Stewart Rhodes, er dømt til 18 års fengsel for angrepet på Kongressen i Washington DC i 2021. Det er den strengeste straffen så langt idømt noen for stormingen av bygningen. The New York Times



TRUMPS MEDARBEIDERE på Mar-a-Lago flyttet esker med hemmeligstemplede dokumenter dagen før FBI raidet