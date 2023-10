Biden i dyster tale: USA må stå last og brast med Israel og Ukraina

JOE BIDEN BER DET AMERIKANSKE folk å stå last og brast med Israel og Ukraina og akseptere at milliarder av skattekroner brukes på militær bistand til de to landene. – Historien har vist oss at når terrorister ikke må betale for sin terror, når diktatorer ikke må betale for sin aggresjon, forårsaker de mer kaos, død og ødeleggelse. De bare fortsetter. Kostnadene og trusselen mot Amerika og verden fortsetter å stige, sa USAs president i en dyster tv-sendt tale direkte fra Det ovale kontor i natt.

Biden er ventet å be Kongressen om å bevilge 14 milliarder dollar i nødhjelp til Israel og 60 milliarder til Ukraina, i tillegg til store summer til styrking av Mexico-grensen, sikkerhetsformål i Stillehavsregionen (inkludrert Taiwan) og humanitære formål.

Han understreket også behovet for snarlig å få inn nødhjelp til den nødlidende befolkningen på Gaza. Sikkerhetsutfordringer og ødelagte veier ved grensepasseringen mot Egypt gjør det usikkert om det er mulig å få inn de innledende lastebilkonvoiene i dag. AP News/The New York Times/CNN

USAS ETTERRETNING ANSLÅR AT mellom 100 og 300 mennesker omkom i eksplosjonen ved Al-Ahli-sykehuset i Gaza denne uka. Helsemyndighetene på området har tidligere gått ut med tallet 471, etter at en rekke medier rapporterte om rundt 500 ofre. The Guardian



MER ENN...