Biblioteket snur etter sikkerhetsvurdering: Stanser utleie til høyreradikalt forlag

Deichman, folkebiblioteket i Oslo, har besluttet å stanse det planlagte lanseringsarrangementet til forlaget Legatum Publishing i hovedbiblioteket i Bjørvika 11. mai.

Det bekrefter Deichman overfor Filter Nyheter.

Begrunnelsen for at direktør Knut Skansen fredag satte ned foten for utleie av et lokale i biblioteket er at det sannsynligvis «vil bli så mye uro i biblioteket at jeg må gjøre en avveining mellom Legatums reservasjon av rommet for sitt arrangement, og hensynet til de anslagsvis 1000-1100 andre brukerne av biblioteket som vil være til stede på dette tidspunktet».

Antirasister i Oslo hadde varslet en motdemonstrasjon mot det høyreradikale arrangementet, men politiet hadde gitt biblioteket beskjed om at det var mulig å sørge for sikkerheten. Ledelsen landet imidlertid på at sikkerhetsopplegget ville blitt for belastende for alle andre som skulle benytte det store bibliotekbygget torsdag ettermiddag.

«Min vurdering er at tilstedeværelse av politi og annet sikkerhetspersonell, for å sikre Legatums arrangement, kombinert med demonstrasjoner, vil hindre og/eller forstyrre bruk av biblioteket for øvrige brukere av bygget. Det er altså min vurdering at Legatums arrangement ikke kan tilpasses øvrig virksomhet på biblioteket», skriver direktøren i avslaget.

– Vi er kjempeglade for avlysningen, men det som blir viktig nå er å opprettholde en debatt om hvorvidt biblioteket skal leie ut rom til rasistiske og fascistiske grupper. Det er jo bare et spørsmål om tid før det kommer en ny lignende forespørsel eller booking, sier Jenny Dellegård, hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Deichmanklubben, til Filter Nyheter.

Tore Rasmussen i Legatum har tidligere avfeid merkelapper som fascisme eller rasisme som «falske anklager», «hersketeknikker» og et forsøk på å hindre ytringsfrihet.

Ifølge Deichman hadde Legatum brukt de ordinære bookingløsningene på bibliotekets nettsted til å booke et rom for et lukket møte. (Seansen ble av arrangøren framstilt som en «pressekonferanse» der Norgesdemokratene-politiker Øyvind Eikrem skulle intervjue en fransk forfatter digitalt). Siden arrangementet ble kunngjort har Deichman vært under press fra både antirasister og ansatte om å hindre gjennomføringen.

Men begrunnelsen er altså ikke arrangøren eller innholdet i den betente boklanseringen. Så sent som i går så arrangementet ut til å gå som planlagt.

«Ifølge norsk lov kan jeg ikke forhåndssensurere. Det bør vi som borgere i et demokrati være glade for. Det er også det som gjør det vanskelig av og til i bibliotekene», skrev Skansen i et innlegg på Facebook i går.

Det var et svar på et utspill fra tillitsvalgte som onsdag krevde at det blir tatt stilling til «høyreekstreme [som] ønsker å legitimere hatbudskapet sitt gjennom å benytte seg av Deichman sin sjenerøse utleieordning for møterom». (Innlegget nevnte ikke det aktuelle forlaget spesifikt).

Bakgrunn fra høyreekstreme nettverk

Mennene bak «Legatum Publishing» er de to høyreradikale profilene Tore Rasmussen og Bjørn Christian Rødal, som i en årrekke har vært del av innvandringsfiendtlige miljøer.

Fram til starten av 2000-tallet var Tore Rasmussen del av det voldelige nynazistmiljøet i Norge og var blant annet sentral i den nazistiske sekten Vigrid. Han har senere tatt avstand fra nazisme og har beskrevet denne fortiden som et «ungdomsopprør» som gikk for langt.

For fem år siden var Rasmussen en lederskikkelse i den høyreradikale identitærbevegelsen og organisasjonen «Generasjon identitet» i Storbritannia, men ble utestengt fra landet av britiske myndigheter. Den innvandrerfiendtlige identitærbevegelsen forfekter ofte å bryte opp dagens befolkninger i Europa for å holde mennesker de definerer i ulike folkegrupper adskilt i forskjellige landområder.

Bjørn Christian Rødal startet partiet Alliansen sammen med Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som i dag er del av det høyreekstreme miljøet i Norge.

Filter Nyheter avslørte i 2018 at Rødal, mens han var nestleder i Alliansen, hadde holdt tale på et seminar i Kyiv der flere kjente høyreekstremister og nazister var sentrale bidragsytere.

Rødal har tidligere deltatt på Scandza Forum, et raseideologisk og antisemittisk nettverk som i 2017 og 2019 hadde konferanser i Oslo.

Rødal forlot Alliansen og ble sentral i det høyreradikale Selvstendighetspartiet. (Som i dag er oppløst etter delvis å ha blitt slått sammen med Norgesdemokratene).

Sprer forestillingen om «Den store utskiftningen»

Flere av det nyopprettede forlagets varslede utgivelser er bøker som internasjonalt særlig er populære i miljøer som ønsker en intellektuell ramme rundt ideer om etnisk renhet og autoritære forslag om massedeportasjoner av innvandrere.

Det planlagte arrangement i Oslo – som først ble nektet på Litteraturhuset – handler om en norsk utgivelse av en av bøkene til den franske innvandringsfiendtlige forfatteren Renaud Camus.

Han er opphavsmannen til begrepet «Den store utskiftningen», som framstiller innvandrerbefolkninger som erobrere av den europeiske kulturen med blant annet terrorisme og høye fødselstall.

Mer ekstreme innvandringsmotstandere bruker hyppig Camus’ begrep og ideer i rasistiske konspirasjonsteorier om at europeiske regjeringer og resten av samfunnseliten aktivt jobber for å «erstatte» den hvite befolkningen med ikke-hvite innvandrere.

