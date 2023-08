Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) hever terrortrusselnivået fra nivå tre til nivå fire – betegnet som «høyt trusselnivå» og nest høyest på skalaen. Det ble kunngjort av Säpo-sjef Charlotte von Essen på en pressekonferanse i dag. – Det siste året har vi sett en suksessiv forverring av trusselnivået mot Sverige, der vi har gått fra å bli betraktet som et legitimt til et prioritert mål for voldelige islamister. Beslutningen er altså ikke foranlediget av en særskilt hendelse, sa hun. Säpo-sjefen vektla også at den bestående trusselen fra voldelige høyreekstremister, samt det forverrede sikkerhetsnivået i omverdenen – især Russlands fullskalainvasjon av Ukraina – har vært medregnet i vurderingen.

Trusselnivå fire betyr i Sverige i praksis at politiet ber offentlige myndigheter om å skjøtte sikkerheten på et høyere nivå, uten at det finnes en konkret sjekkliste for hva det innebærer. Men folk flest kan blant annet oppleve at det blir økt årvåkenhet ved innganger til arbeidsplasser og strengere kontroll med hvem som slipper inn slusene. Gjennomgang av rutiner for gods- og posthåndtering er andre aktuelle tiltak, sier lærer Jörgen Holmlund ved Försvarshögskolan til SVT.

FRP FÅR TO NYE MILLIONER: Foreningen Aksjon for borgerlig valgseier varslet i går at de gir Fremskrittspartiet ytterligere to millioner kroner. Totalt ligger Frp nå an til å få totalt 12 millioner fra foreningen som i praksis fungerer som et mellomledd mellom giverne sine og offentligheten. Høyre, Venstre og Krf har tidligere takket nei til å motta penger fra foreningen da de ser det som vanskelig å påse at donasjonen ikke er i strid med regelverket.

Partilovnemndas leder, jurist Eivind Smith, har tidligere forklart at Frp ikke bryter loven ved å godta donasjonen, men at pengene «klart nok er i strid» med partilovens intensjon om åpenhet. Smith er bekymret for om slike donasjoner kan påvirke lokalpolitiske beslutninger i det skjulte, for eksempel om en giver som ingen andre kjenner til kan påvirke partiets standpunkt i en eiendomssak der vedkommende selv har interesser, skrev Filter Nyheter mandag denne uka.

Tirsdag skrev VG på lederplass at Frp bør avslå den hemmelige støtten. I en fersk pressemelding skriver foreningens talsperson Ole Gunnar Hauso at det er «gledelig å konstatere» at oppslutningen om foreningen øker og at «pengestøtten» fortsetter å «strømme inn».

HVOR BEKYMRET SKAL VI VÆRE? Det er omtrent et år siden den gjennomsnittlige strømprisen lå et sted over 4 kroner per kilowattime, og utsiktene er betraktelig lysere enn den gang. Analytikere ser ut til å være enige om en strømpris rundt 80 – 90 øre per kilowattime i vinter, så vidt over der strømstøtten slår inn. Kanskje opp mot 1 krone per kilowattime på kalde, vindstille dager. Senioranalytiker Benjamin Thomassen i Volue Insight forklarer optimismen blant annet med fulle vannmagasiner, lave gasspriser, ny finsk kjernekraft og økning i europeisk sol- og vindproduksjon. Finnes det likevel momenter som kan stikke kjepper i hjulene? Å ja da! Det skriver vi om i ukas Filter KALDDUSJ, vår ukentlige spalte om energikrisa i Norge og Europa. Les her!

NORD-KOREA OG RUSSLAND STYRKER BÅND: Nord-Koreas diktator Kim Jong Un lover i et brev å styrke forholdet til Russland slik at de to landene kan fortsette å «knuse imperialistenes vilkårlige praksis og hegemoni». I brevet står det at Nord-Koreas forhold til Russland skal videreutvikles til «et langvarig, strategisk forhold» der de to landene «fullt ut demonstrerer deres uovervinnelighet og makt» i kampen mot «imperialistene». Brevet ble kjent i et nordkoreansk statlig medie, og er omtalt i Washington Post.

Ifølge avisa er det mye som tyder på at Russland forsøker å skaffe våpen fra Nord-Korea for å bruke i Ukraina, noe både Moskva og Pyongyang avviser. John Kirby, talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd, påpeker at enhver våpenhandel mellom Nord-Korea og Russland vil være et direkte brudd på en rekke resolusjoner i FNs sikkerhetsråd.

