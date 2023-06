Bekymringsmeldinger kom ikke fram

Barneminister Kjersti Toppe (Sp) lover en uavhengig gransking av hva som har skjedd i barnevernsaken som ble kjent i dag. Et uvisst antall bekymringsmeldinger sendt til barnevernet i 244 norske kommuner siden 2020 er ikke kommet fram og er derfor aldri blitt vurdert. I Bergen kommune, som oppdaget feilen forrige uke, vet man at det dreier seg om minst 21 meldinger.

Ifølge NRK var det Kommunenes sentralforbund (KS) som for tre år siden fikk IT-selskapet Visma til å lage en felles portal for norske kommuner der hvem som helst kunne varsle om barn de fryktet ikke fikk god nok omsorg. 244 kommuner tok i bruk portalen, som skulle være knyttet mot andre kommunale systemer – inkludert saksbehandlingssystemet Familia, som brukes av barnevernet. Først nå er det oppdaget at ikke alle meldingene er lagret i dette systemet. Folk som har sendt inn bekymringsmeldinger siden 2020 bes derfor ta kontakt med sin kommune på ny.

Datatilsynet sier saken også kan innebære brudd på personopplysningsloven.

HØSTET GEVINSTER I RUSSISK OLJETRANSPORT: Dagens Næringsliv avslørte i helga at et nystartet norsk-sveitsisk selskap – Fractal Shipping – det siste året har tjent opp mot 30 milliarder norske kroner som en del av Russlands såkalte