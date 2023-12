Barth Eide: – Vilkårlige angrep mot sivil skipsfart er totalt uakseptabelt

NYE SKIPSANGREP: – Vi er svært bekymret for utviklingen i Rødehavet. Vilkårlige angrep mot sivil skipsfart er totalt uakseptabelt, sier utenriksminister, Espen Barth Eide.

Det norske rederiet Inventor Chemical Tankers bekreftet i formiddag at deres tankskip Swan Atlantic ble angrepet med et «objekt» og fikk bistand fra et amerikansk militærfartøy. Ingen om bord ble skadet, men hendelsen knyttes til rekken av droneangrep på skip utført fra områder i Jemen kontrollert av Houthi-militsen, som ønsker å ramme israelske interesser. I forrige uke ble det norske tankskipet Strinda truffet av en rakett.

FASCISTISK TALE: Stilt overfor betydelige (kremt) juridiske utfordringer synes Det republikanske partiets soleklare presidentkandidat-favoritt Donald Trump å skru ytterligere opp sin autoritære og innvandrerfiendtlige retorikk: Han snakker nå – både på sosiale medier og i taler til sine tilhengere – om hvordan immigranter representerer en «invasjon» og at de «forgifter nasjonens blod». I en valgkamptale i Nevada søndag lovteTrump å iverksette «den største deportasjons-operasjonen i amerikansk historie» om han blir gjenvalgt, å beordre «massive deler av det føderale politiapparatet» til å håndheve innvandringslover, og drive «streng ideologisk screening» av dem som ønsker å slippe inn i landet. Borgerrettighetsaktivister trekker linjene til Adolf Hitlers retorikk i Tyskland før og under Den andre verdenskrig, og påpeker at de fleste som strømmer til USAs sørlige grense er mennesker som søker å unnslippe fattigdom eller politisk forfølgelse.

Trump omtaler dessuten fengslede kongress-stormere fra 6. januar 2020 som «gisler», hyller den tiltakende autoritære og EU-skeptiske president Viktor Orbán i Ungarn, og siterer Vladimir Putins uttalelser om at de forskjellige rettsprosessene mot ham selv er en form for politisk forfølgelse. Uka før omtalte han sine politiske motstandere som «skadedyr» og sa at han ikke ville bli diktator i USA «bortsett fra på dag én» av sin eventuelle neste presidentperiode.



– Donald Trump ser på det amerikanske demokratiet som humbug, og forsøker å overbevise sine tilhengere om å se det på den måten. Putin hater vestlige verdier som demokrati og rettssikkerhet, akkurat som Trump, sier en professor og retorikkekspert ved universitetet Texas A&M til Washington Post.

«THEY ALL RAN AWAY»: Palestina-aktivist og lege Mads Gilbert, også kjent som lokalpolitiker i Rødt, blir nå konfrontert med et foredrag han holdt i Sør-Afrika 20. november i år etter at et videoklipp derfra gikk viralt i helga. Der hyller Gilbert «modige» palestinere for å stå opp mot «feiginger» i Israel da «den palestinske motstandsbevegelsen brøt ut av Gaza og angrep okkupanten på dens egen jord». Uttalelsen framstår som en referanse til Hamas’ terrorangrep 7. oktober, der flere enn 850 sivile israelere – blant dem minst 30 barn – ble drept og mange tatt som gisler.

På Helgemorgen hos NRK lørdag ble Gilbert spurt om videoen, og svarte da at han ikke støtter noen fraksjon eller organisasjon, men «det palestinske folkets rett til å gjøre motstand».

– Jeg er krystallklar på at jeg er mot alle angrep på sivile, også fra palestinske organisasjoner og militære grupper, sa Gilbert da.

Her er hele den aktuelle delen av foredraget i Cape Town i november i år:

«(…) the sionists, the Israeli government and the Israeli army are cowards. Cowards! Cowards! When they sit in their F-16 jet bombers or sit in the control room in Tel Aviv sitting and playing video games with their drones and killing and killing and killing they may be brave. But once they meet reality, they are chickens. And that’s what happened when the Palestinian resistance broke out of Gaza and attacked the occupier on it’s own ground. They all ran away. Because they couldn’t meet face to face a real fight between soldiers. They only manage the remote war, in a tank, in a jet fighter, in a drone control room, or at a distance. (While) the Palestinian resistance, which I support, are brave and they meet the enemy on the ground man to man (…)» (Transkribert av Filter Nyheter fra opptak på YouTube)

Gilbert har tidligere fått kritikk for romantisering av terrorisme, da han etter 9/11-terroren i New York i 2001 framstilte jihadistangrepet fra al-Qaida som et svar fra «undertrykte» med «en moralsk rett til å angripe USA». (Han beskrev senere uttalelsen som uklok).

VIL TA TILBAKE VELGERE FRA AFD: Tysklands konservative opposisjonsparti, CDU, forsøker å vinne tilbake velgere ved å stramme inn innvandringspolitikken. I likhet med norske Høyre forrige uke, foreslår en av partiets talspersoner, Jens Spahn, å finne en måte der asylsøkere kan oppholde seg i et tredjeland under asylsøkerprosessen. Både Rwanda, Ghana, Moldova og Georgia trekkes fram som mulige alternativer, land som også har sagt seg delvis positive til en slik ordning.

Spahn argumenterer for at antallet asylsøkere kommer til å reduseres drastisk dersom de gjennomfører denne politikken over flere år. CDU er særlig opptatt av å få tilbake velgere som har gått til det høyreradikale AfD-partiet, der mange i partiet er i søkelyset for høyreekstremisme. Også forbundskansler Olaf Scholz har vært positiv til et forslag om å sende asylsøkere til et tredjeland, uten å nevne Rwanda spesifikt.

Politikere i stadig flere europeiske land foreslår det samme, men fortsatt er det vanskelig å se hvordan en slik behandling av asylsøkere kan godkjennes på et menneskerettslig juridisk plan og innenfor FNs flyktningkonvensjon. Høyesterett i Storbritannia avviste Sunak-regjeringens foreslåtte Rwanda-plan basert på menneskerettigheter. Italias Giorgia Meloni har foreslått å sende asylsøkere til Albania og også Østerrike har uttrykt interesse for en slik løsning.

AFD FÅR BORGERMESTER I BY: Tim Lochner (53) fra AfD vant søndag lokalvalget i småbyen Pirna, like ved Dresden i delstaten Sachsen. Lochner slo ut motkandidat Kathrin Dollinger-Knuth fra det kristendemokratiske partiet CDU med 38,5 prosent mot 31,4 prosent av stemmene, også etter at kandidatene fra De grønne og det sosialdemokratiske partiet stilte seg bak Dollinger-Knuth da de røk ut i første runde. Med det blir Lochner (tidligere en uavhengig kandidat) AfDs første borgermester i en by. Tidligere i høst fikk partiet valgt inn Hannes Loth som første borgermester i en kommune, i Raguhn-Jessnitz like nord for Leipzig i Sachsen-Anhalt. Sachsen og Sachsen-Anhalt er blant delstatene øst i Tyskland der AfD har stor og økende oppslutning.

Valgseieren kommer bare dager etter at sikkerhetstjenesten i delstaten erklærte AfD i Sachsen som et høyreekstremistisk parti, med begrunnelse i at partiet «forfølger grunnlovsstridige mål», inntar «typiske nasjonalistiske posisjoner» og «stadig egger til frykt for og bitterhet mot utlendinger». Fra før har AfD i Sachsen-Anhalt og Thüringen fått samme merkelapp av sikkerhetstjenestene på delstatnivå.

PS: Seriøs journalistikk er årets julegave! Trenger du hjelp til å få unna julegavene i en fei – og det uten at du behøver å legge fra deg mobilen eller ta på deg skoene?

Klikk her og kjøp gaveabonnement for 500,- (seks utgaver av Filter-magasinet og et halvt år med alle våre nyhetsbrev)!