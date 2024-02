Bare ti prosent av europeere tror på ukrainsk seier

Dette er Filter Kaffe! Hver morgen mandag til fredag står vi opp tidlig, fyrer opp kaffemaskinen og sammenstiller det viktigste som skjedde mens du sov. Bli abonnent her.

BARE TI PROSENT av innbyggerne i EU-landene tror nå at Ukraina kan vinne krigen på slagmarken, ifølge en meningsmåling utført av YouGov for tankesmien European Council on Foreign Relations (ECFR). Det har også skjedd en dreining i folks oppfatning mot en mer «realistisk» linje enn at Ukraina skal gjenvinne alt territorium. Støtten til ukrainerne er ennå stor i Europa, men i land som Ungarn, Hellas og Italia ser det ut til å være et flertall som mener Ukraina skal presses til en fredsavtale (mens støtten til ukrainerne er sterkest i Sverige, Portugal og Frankrike). The Guardian

USAS PRESIDENT VARSLER AT nye sanksjoner mot Russland som følge avAleksej Navalnyjs dødsfall vil bli kunngjort på fredag. Ifølge Det hvite hus vil sanksjonene ramme blant annet forsvarsindustrien og (foreløpig ikke spesifiserte) inntektskilder i den russiske økonomien. Reuters / New York Times

I PAKISTAN ER partiene PML-N og PPP enige om å danne koalisjonsregjering. Tidligere statsminister Shehbaz Sharif er ventet å igjen innta rollen, mens tidligere ...