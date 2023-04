Banket opp etter reportasje om krigstilhengere: Her infiltrerer han «demonstrantene»

I slutten av mai i fjor ble Peter Ivanov (21), journalist i den uavhengige russiske avisa «Sota», oppsøkt av to maskerte menn utenfor leiligheten i St. Petersburg. De to svartkledde personene slo ham til blods, og han endte opp på sykehus med brukket nese.

Hvem sto bak angrepet, og hvorfor var de ute etter ham?

Anmeldte – men ble aldri avhørt

Ivanov, som jobber som undersøkende journalist, anmeldte angrepet. Men da etterforskningen så ut til å stå stille, bestemte han seg for å fortsette granskningen på egen hånd.

Han hevder at de to personene som angrep ham var medlemmer i den nasjonalistiske foreningen «Frivillig Kompani» (Волонтёрская рота).

Frivillig Kompani er en forening myndighetene benytter til å formidle krigspropaganda, som ifølge Ivanov er statlig eid. På nettsidene deres skriver de at målet deres er å gi unge russere en «patriotisk utdannelse», og at aktivistene deres deltar på «patriotiske aktiviteter» og ulike ungdomsforum.

Den prorussiske foreningen har ved en rekke anledninger stilt opp i større Z-formasjoner – Russlands støttesymbol for invasjonen av Ukraina – og hjulpet okkupasjonsmakten i de russiskkontrollerte områdene med logistikk og propagandakampanjer.

De siste fire årene skal de ha gjennomført mer enn 200 «storskala» arrangementer, hovedsakelig såkalte flash mobs – altså uvarslede større markeringer – og de skal ha vervet mer enn 3000 russere. De beskriver invasjonen i Donbas som et «humanitært oppdrag».

Peter Ivanov deltok på en nasjonalistisk markering arrangert av «Frivillig Kompani». Foto: Privat

Meldte seg opp undercover

Peter Ivanov har skrevet flere kritiske reportasjer om foreningen i avisen Sota.

23. februar, dagen før Russlands angrepskrig mot Ukraina startet for fullt, meldte Ivanov seg opp som «frivillig» på et av arrangementene deres i St. Petersburg via en annonse han fant i en studentavis.

Samlingen handlet om å «feire uavhengigheten» til de russiskokkuperte områdene i Donbas: Folkerepublikkene Donetsk (DNR) og Lugansk (LNR).

Ivanov ønsket å undersøke hvordan det nasjonalistiske arrangementet foregikk fra innsiden – undercover.

Da han kom dit ble deltagerne delt opp i mindre grupper med hver sin leder. I fem minusgrader skulle ungdommene samle seg i en bokstavformasjon som ovenfra ble til slagordet «Vi gir ikke opp folket vårt» – altså en direkte appell for krigen og den russiske okkupasjonen av Øst-Ukraina. Tross kulda måtte deltagerne vente i denne formasjonen i flere timer, mens noen filmet dem fra lufta.

På arrangementet til «Frivillig Kompani» måtte deltagerne danne et slagord til støtte for Russlands okkupasjon i Ukraina. Pila viser hvor Peter Ivanov sto.

Til tross for at større folkeforsamlinger ble forbudt i Russland under pandemien, en restriksjon som aldri ble opphevet og som har gjort det nærmest umulig å demonstrere mot Russlands invasjon i Ukraina, ble aldri denne nasjonalistiske samlingen stanset.

– Arrangementet var ikke samkjørt med myndighetene, men politiet jagde oss ikke vekk – slik de pleier, forteller Ivanov til Filter Nyheter i en videosamtale, ved hjelp av en tolk.

Ivanov har ikke et konkret tall på antall deltagere, men sier hele plassen var full av unge mennesker. Da de omsider var ferdige i formasjonen på torget, skulle alle gå i en marsj med flagg og plakater.

Peter Ivanov deltok på denne paraden etter flash mob-markeringen. Foto: Privat

Flere fikk betaling og mat

Ifølge Ivanov besto deltagerne hovedsakelig av studenter og skoleelever. Siden det ikke var tillatt for mindreårige å delta, ble det sagt at det ikke skulle snakkes om at også tenåringer var med.

I gruppa Peter Ivanov deltok i fikk ingen han spurte betalt for å være der, men de sa de hadde meldt seg opp for å hjelpe folk de kjente med å fylle opp plassene. Flere av dem visste ikke hva arrangementet egentlig handlet om, mens noen tenåringer på 15-16 år kalte seg «fulltidsfrivillige». Men ifølge den russiske studentavisen, Doxa, skal andre deltagere ha blitt lovet en symbolsk betaling på rundt 400 rubler (54 norske kroner i dagens kurs) eller gratis lunsj.

Et tilsvarende system for å «ansette frivillige» ble også arrangert av foreningen 2. mai 2022, noe Peter Ivanov også rapporterte fra.

Russiske medier omtalte det likevel som at unge mennesker «uoppfordret» møtte opp på torget i St. Petersburg til støtte for Russlands president Vladimir Putin, ifølge Ivanov:

– Noen av de voksne organisatorene ga intervjuer der de fortalte at dette var helt uorganisert og uoppfordret. At de selv stilte seg opp til støtte for krigen.

Syke av kulda

Ifølge Ivanov ble to av kvinnene som deltok akutt syke under arrangementet i februar i fjor, etter at de hadde stått flere timer ute i kulda. En av dem skal ha besvimt, mens en annen skalv, hadde store pupiller og kaldsvettet. Kvinnene ble dermed tatt med til et museum ved siden av, der det var en helsestasjon.

Dagen etter, samme dag som russiske styrker invaderte Kyiv, publiserte Sota reportasjen fra demonstrasjonen.

Etter publiseringen hørte han ingenting fra Frivillig Kompani. Men gjennom kontakter på innsiden av foreningen fikk han vite at de hadde hatt et internt møte om avisartikkelen. Der skal noen ha sagt at det var feil at noen ble syke, til tross for at dette var noe Ivanov hadde dokumentert på video.

Nye sensurlover

Etter fullskala-invasjonen, en drøy uke etter reportasjen Ivanov publiserte fra den prorussiske markeringen, innførte Statsdumaen en rekke innskrenkende medielover knyttet til «diskreditering» av den russiske hæren. Det skulle også bli ulovlig å publisere nyheter myndighetene selv kategoriserte som «falsk informasjon». Derfor flyttet de aller fleste uavhengige journalistene til utlandet.

Ivanov, derimot, fortsatte å skrive for Sota i St. Petersburg i flere måneder. Hvis artikkelen kunne rammes av de nye sensurlovene, publiserte Sota dem anonymt.

Banket opp på vei hjem

30. mai 2022 var Peter Ivanov på vei hjem fra jobb, etter å ha dekket rettssaken om artisten Aleksandra Skosjilenko som var tiltalt under den nye «falske nyheter»-loven for å ha lagt ut prislapper i en matbutikk med støtteerklæringer til Ukraina.

Utenfor leiligheten hans sto to svartkledde menn med ryggen til, og Ivanov la ikke noe spesielt merke til dem siden det kunne vært naboer eller bekjente av dem. I ettertid har naboene hans forklart at mennene hadde stått utenfor leilighetsbygget i flere dager.

Og da Ivanov nærmet seg inngangsdøra denne ettermiddagen, ble han overfalt. En av dem slo ham hardt i magen, den andre i ansiktet. Deretter dyttet de ham ned på bakken, hvor de fortsatte å sparke og slå.

– En av dem tok armene mine fra hverandre, og slo til meg i ansiktet flere ganger. De tok et bilde av meg, og etterpå spurte han meg om jeg kom til å gjøre noe «mer faenskap». Deretter løp de vekk, forteller Ivanov til Filter Nyheter.

Slik så Peter Ivanov ut like etter han ble banket opp utenfor leiligheten. Foto: Privat/Sota

Brudd i nesa

21-åringen dro rett til sykehuset, der legene konstaterte brudd i nesa. Etterpå dro han til politistasjonen for å anmelde. Noen dager senere tok en av etterforskerne kontakt med ham. Politietterforskeren navnga en person i Frivillig Kompani, og han ba Peter sende ham alle artiklene han hadde skrevet om foreningen.

Det var dette som fikk Ivanov til å knytte de to hendelsene – reportasjen og bakholdsangrepet – sammen.

– Jeg skjønte først ikke helt hvordan det hang sammen, siden reportasjen var publisert for lenge siden. Men da jeg spurte politimannen om det dreide seg om det frivillige kompaniet, bekreftet han.

Filter Nyheter har sendt e-post til Frivillig Kompani om Ivanovs påstander, men har ikke fått svar.

Siden etterforskeren ga ham navnet på den personen de mistenkte sto bak angrepet, fant han mer informasjon om vedkommende via regimentets medlemsblad og sosiale medier.

Ivanov sier han ikke kan bekrefte at dette var samme person basert på angrepet utenfor leiligheten, da de to som slo til ham ikke viste ansiktet.

Men journalisten fikk senere beskjed om at medlemmer i Frivillig Kompani skal ha forsøkt å få tak i kontaktinformasjonen hans, blant annet via en tidligere klassekamerat.

– Folk fra denne foreningen prøvde å finne meg. De hadde allerede spurt flere personer jeg kjenner.

I flere måneder ventet han på at de to personene skulle bli mistenkt i straffesaken eller at han skulle bli innkalt til avhør, siden det også finnes videoer fra slagsmålet som politiet skal ha sett på. Men det siste han har fått høre er at etterforskningen er satt på pause, noe han har fått vite via en bekjent.

Eskortert ut fra ny nasjonalistisk demonstrasjon

23. september 2022 skjedde enda en hendelse som til slutt fikk ham til å bestemme seg for å forlate Russland for godt.

Da ble det arrangert et åpent folkemøte til støtte for folkeavstemningen i de okkuperte områdene i Donbas, også dette i regi av Frivillig Kompani. Ivanov dro dit som journalist.

Han kunne da avsløre at deltagerne på møtet fikk betaling for å være der. De fikk instruksjoner om hva de hadde lov til å si, og hva som ikke var lov å si. Blant annet skulle de ikke si at de fikk lønn for å delta, men at de var der fordi de var «veldig patriotiske», hevder Ivanov.

– Etter at jeg hadde filmet gikk jeg bort til scenen, men der ble jeg stoppet. De kjente meg igjen og førte meg ut. Jeg prøvde å gå inn igjen fra en annen inngang bak, men de fant meg og fikk politiet til å eskortere meg ut for andre gang.

Ble truet om mobilisering

Vaktene som fulgte ham ut, fortalte ham at det ikke var et offentlig arrangement og at han derfor ikke kunne være der.

Da han sto utenfor arrangementet og fulgte med, kom to ukjente menn bort til ham. Én av dem skjulte ansiktet sitt med en maske. Ifølge Ivanov virket det som om de forsøkte å få ham til å si noe kritisk om den russiske mobiliseringen, mens den andre filmet.

Ivanov tror hensikten var å få ham til å si noe som kunne ha blitt brukt for å tiltale ham i retten under de nye medielovene.

Da han ikke sa noe kritisk om den russiske invasjonen, skal de ha truet ham med at han kom til å bli mobilisert til frontlinja.

Ifølge Ivanov sa de noe ala «Gi oss adressen din, så skal vi få deg sendt til fronten hvor Forsvarsdepartementet kan filme deg. Du liker jo filmer, ikke sant?»

Ifølge den uavhengige russiske avisen Rotonda, var de to personene som truet ham mest sannsynligvis medlemmer av Frivillig Kompani.

– Etter at jeg fikk disse truslene, bestemte jeg meg for å dra ut av landet, sier Ivanov, som nå har flyttet til Georgia.

