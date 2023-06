Avverget Pride-terror i Wien

Østerriksk politi har avverget et islamistisk terrorangrep mot prideparaden i Wien. Den gikk av stabelen lørdag. Tre mistenkte i alderen 14 til 20 år – statsborgere i Østerrike med opphav fra Bosnia og Tsjetsjenia – skal ha planlagt såvel å angripe med luftpistoler, sabler og økser som å kjøre en bil inn i folkemengden etter å ha blitt radikalisert på nettet, sier myndighetene i landet. De tre er nå fengslet. EU advarer om økt fare for islamistisk vold i Europa etter at antallet angrep har gått ned de siste årene, skriver Financial Times.

