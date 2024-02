Avdijivka kan falle: Manglende USA-støtte får konsekvenser på bakken i Donetsk

Dette er Filter Kaffe! Hver morgen mandag til fredag står vi opp tidlig, fyrer opp kaffemaskinen og sammenstiller det viktigste som skjedde mens du sov. Bli abonnent her.

AVDIJIVKA I DONETSK ER I ferd med å falle til russerne. Det skyldes at det ukrainske forsvaret ikke har nok ammunisjon til å slå tilbake russiske angrep der bølger av vernepliktige sendes mot forsvarslinjene, hevder Jack Kirby i USAs nasjonale sikkerhetsråd. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i sin videotale til folket at han vil gjøre alt i sin makt for å berge byen, som hadde 32 000 innbyggere før krigen. I vinter har Avdijivka vært åsted for noen av invasjonskrigens mest intense kamper, og nå merkes effekten av at Kongressen ikke har vedtatt en ny støttepakke på 60 millioner dollar: Russland har rykket så langt fram at de truer med å omringe byen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg informerte i går alliansens forsvarsministermøte om at den manglende støtten bare til en viss grad kan kompenseres med økt støtte fra andre allierte, og nå får konkrete konsekvenser på slagmarken. BBC News/The Guardian

ET SENTRALT VITNE I DE konservative politikernes sak mot Joe Bidens sønn Hunter er tiltalt for å løyet til FBI. Alexander Smirnov (43), som ble arrestert onsdag og risikerer 25 års fengsel, er kilden til påstanden om at ledelsen i det ukr...