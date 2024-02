I 2021 og 2022 gjennomførte Mattilsynet nærmere 600 inspeksjoner ved norske grisefjøs i den omfattende «tilsynskampanjen» for svinevelferd.

Foreningen Nettverk for dyrs frihet (også omtalt som «Dyrs frihet») har i ettertid gransket Mattilsynets sluttrapport fra tilsynene, som ble publisert i januar i fjor.

Akivistene fikk innsyn i samtlige 582 tilsynsrapporter og har selv analysert innholdet i hver enkelt tilsynsrapport, og sammenlignet det opp mot Mattilsynets statistikk i sluttrapporten. Da fant de store forskjeller:

Avvik: Mattilsynet har rapportert avvik ved 56 prosent av inspeksjoenne – mens Dyrs frihet fant 85 prosent avvik i Mattilsynets inspeksjonsrapporter.

Ikke-registrerte hastevedtak: Mattilsynet skrev i sluttrapporten at det ble fattet 25 hastevedtak om avlivning, mens Dyrs frihet i realiteten fant at det var fattet 38 slike hastevedtak.

Manglende rotemateriale (høy og halm): Mattilsynet skriver i rapporten at de avdekket lovbrudd med 35 prosent av svineprodusentene – Dyrs frihet fant at dette gjaldt i 58 prosent av sakene.

Manglende strø (sagflis): Mattilsynet meldte om manglende strø ved 26 prosent av produsentene – mens Dyrs frihet registrerte lovbrudd om strø ved 46 prosent av inspeksjonene.

Mattilsynet erkjenner overfor Filter Nyheter at det i ettertid har funnet ulikheter mellom tilsynsrapportene og sluttstatistikken, men tilsynet hevder diskrepansen ikke er like stor som Dyrs frihet rapporterer.

– Problematisk

Mattilsynet kritiserer likevel norsk svinenæring i fire hovedpunkter:

For mange svineprodusenter har regelverksbrudd, og en del har flere og alvorlige brudd, noe tilsynet mener «ikke er godt nok». Det er store variasjoner i hvordan grisene har det. For mange syke og skadde griser får ikke god nok oppfølging. For mange griser mangler rotemateriale og strø.

– Vi hadde ikke forventet at Mattilsynet skulle være så tøffe, det sjokkerte mange. Men vi så at forholdene var enda verre enn de viste. Det er problematisk at tilsynet ikke offentliggjør faktiske funn.

Det sier sivilagronom og etolog Tor Grobstok, talsperson i Nettverk for dyrs frihet, som står bak granskningen.

Tor Grobstok i Nettverk for dyrs frihet er utdannet etolog (studie av dyrs atferd). Her i foreningens kontorlokaler i Oslo. Foto: Marie Lytomt Norum / Filter Nyheter

I rapporten understreker Dyrs frihet at når Mattilsynets svinekampanje skal danne grunnlaget for både politiske og faglige diskusjoner, er det avgjørende at den gir en korrekt framstilling av virkeligheten.

– En ting er at griseindustrien prøver å framstille ting som bedre enn de egentlig er. Men at Mattilsynet bidrar til å grønnvaske industrien er et veldig tydelig brudd på tilliten vi som samfunn bør kunne ha til dem, sier Grobstok.

Erkjenner feil: «Et mer positivt bilde av status i svinenæringen enn det som faktisk er funnet»

I Mattilsynets interne evaluering fra tilsynskampanjen erkjenner det selv at dataene ikke stemmer overens med faktiske funn. Det fører, ifølge evalueringen, til «at beskrivelsen i sluttrapporten dannet et mer positivt bilde av status i svinenæringen enn det som faktisk er funnet ved inspeksjonene».

Mattilsynet beskriver i evalueringen at denne diskrepansen ble fanget opp av publikum, noe som hadde et «skadepotensiale for Mattilsynets omdømme». Problemet kan blant annet ha bunnet i utfordringer med datasystemet «MATS». Etter at feilene ble kjent, gikk tilsynets ansatte manuelt inn i programmet for å registrere det som skulle vært grunnlaget for statistikken.

Kilde: Mattilsynets interne evalueringsrapport.

Inge Erlend Næsset, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet, skriver i en e-post til Filter Nyheter at de har gått gjennom samtlige saksdokumenter i tilsynskampanjen. Han bekrefter at de fant at de ikke hadde «registrert alle regelverksbruddene som framgår av saksdokumentene»:

Han mener likevel at en gjennomgang av skriftlige saksdokumenter i ettertid vil bestå av flere usikkerhetsmomenter, fordi Mattilsynet «gjør skjønnsmessige vurderinger som ikke nødvendigvis er godt nok reflektert i tilsynsrapportene».

Inge Erlend Næsset, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

– I vår egen gjennomgang ser vi at de fleste avvikene skyldes ulik praksis og usikkerhet om hvordan man registrerer regelverksbrudd i saksbehandlingssystemet når veiledning er brukt som virkemiddel. Vi kan ikke fastslå eksakt hvor stort avviket er, men gjennomgangen vår tyder på at det ikke er så stort som Nettverk for dyrs frihet hevder.

Ifølge Næsset forandrer ikke dette Mattilsynets fire hovedkonklusjoner.

– Vi har hele veien vært tydelige på at dette ikke er godt nok og at det er for mange svineprodusenter som har regelbrudd.

Underrapportering om hastevedtak om avlivning

Et av eksemplene på underrapportering som Dyrs frihet fant, er at Mattilsynet skriver at det fattet 25 hastevedtak om avliving. I realiteten gjaldt dette 38 avlivingsvedtak –altså er antallet hastevedtak om avliving 50 prosent høyere enn hva tilsynet oppga.

– Ja, det er riktig at det er 38 vedtak som dreier seg om griser som måtte avlives, bekrefter Næsset overfor Filter Nyheter.

I sluttrapporten har Mattilsynet spesifisert at det ble gjennomført 25 avlivningsvedtak, men tilsynet bekrefter at dette gjaldt ved 38 tilfeller. Statistikken fra bildet over beskriver hvor ofte Mattilsynets inspektører fant at norske bønder ikke behandlet syke og skadde griser forsvarlig. Rapporten er ikke endret. Kilde: Mattilsynet

Næsset understreker at alle grisene omfattet av de 38 vedtakene ble avlivet, men forklarer at flere av vedtakene ved en feil ble registrert som «hastevedtak om pålegg».

Slik utdyper han hva Mattilsynet fant ut i gjennomgangen av rapporten:

De 38 vedtakene er fordelt på 37 saker der bonden har fått et hastevedtak om at minst én gris må avlives.

I 6 av de 37 sakene dreier hastevedtaket seg om både avliving og andre forhold som krever umiddelbar gjennomføring. «I slike tilfeller registreres disse i vårt dataregistreringssystem som hastevedtak om pålegg. Vi er klar over systemets begrensning på dette punktet, og det er derfor figuren på side 24 i rapporten er tatt med», skriver Næsset.

sakene dreier hastevedtaket seg om både avliving og andre forhold som krever umiddelbar gjennomføring. «I slike tilfeller registreres disse i vårt dataregistreringssystem som hastevedtak om pålegg. Vi er klar over systemets begrensning på dette punktet, og det er derfor figuren på side 24 i rapporten er tatt med», skriver Næsset. I 5 av de 37 sakene er det registrert feil i dataregistreringssystemet. «Bonden har mottatt et hastevedtak om avliving, mens det ved feil har blitt registrert som et hastevedtak om pålegg i vårt dataregistreringssystem».

sakene er det registrert feil i dataregistreringssystemet. «Bonden har mottatt et hastevedtak om avliving, mens det ved feil har blitt registrert som et hastevedtak om pålegg i vårt dataregistreringssystem». I 1 av de 37 sakene er det uklart for Mattilsynet om det skulle vært fattet hastevedtak om avliving eller ikke, ifølge Næsset: «Der ble det varslet vedtak om rutiner og gjennomgang med rådgiver. Her mangler det tilsynskvittering, så det er vanskelig å vurdere denne saken i ettertid.»

Avlivningsvedtakene gjaldt i alt 44 griser, ifølge Mattilsynets sluttrapport. De skyldtes hovedsakelig griser som var halte eller ikke klarte og reise seg opp, i tillegg til griser med alvorlige halesår.

Grisene som ble avlivet etter inspeksjon, var blant annet disse:

Grisens hale er helt åpent og avbitt av de andre grisene i bingen, noe som er svært smertefullt. Ifølge Nettverk for dyrs frihet fattet Mattilsynet hastevedtak om avlivning av denne grisen og to andre alvorlig skadde griser hos samme produsent. Foto: Mattilsynet via Nettverk for dyrs frihet

En skadd gris med halesår lå fortsatt i bingen sammen med de andre grisene, som fortsatte å bite, tygge og tråkke på den liggende grisen. Flere griser skal ha blitt avlivet etter Mattilsynets tilsyn på denne gården. Foto: Mattilsynet via Nettverk for dyrs frihet

Terskel for «alvorlig vanskjøtsel» er for høy: – Må nesten ha sultet ihjel hele flokken

I Mattilsynets interne evalueringsrapport problematiseres det også at terskelen for å kategorisere dårlig dyrevelferd som «alvorlig vanskjøtsel» er svært høy. Derav skaper det forvirring, siden denne kategorien gjerne er det de fleste ser på som «dyretragedier».

For at det skal registreres regelbrudd på dette punktet, må imidlertid flere dyr avlives.

«Selv om man kan tenke seg at griser som går i møkk eller ikke har fått behandling for sykdom eller skader, har lidd av vanskjøtsel, kommer det altså ikke inn under kategorien «alvorlig vanskjøtsel», slik den er definert i MATS», heter det i evalueringen, og en tilsvarende beskrivelse er gitt i den offentliggjorte sluttrapporten.

Kilde: Mattilsynets interne evalueringsrapport av svinenæringen

I evalueringen understrekes det at dette ikke er unikt for svinekampanjen, men at det finnes mange tilfeller på tilsyn som har «avdekket forhold som de fleste vil betrakte som vanskjøtsel av alvorlig grad, men som ikke faller under den strikte definisjonen».

Tor Grobstok i Dyrs frihet mener Mattilsynet vurdering er feil når det konkluderer med null tilfeller av alvorlig vanskjøtsel, og foreningen har anmeldt enkelte fjøs de mener drev virksomhet langt over denne terskelen.

– Mattilsynet skryter av at de ikke har noen tilfeller av alvorlig vanskjøtsel, men for å defineres som det skal du nesten ha sultet i hjel hele flokken. I denne tilsynskampanjen så man at det var veldig mange grove lovbrudd, mye mer enn i andre næringer. Likevel skriver Mattilsynet at det er få alvorlige lovbrudd – noe som maler et veldig feil bilde av situasjonen, sier han.

Kritiserer landbruksministeren

I lys av at også Mattilsynet selv har erkjent feil i datamaterialet, reagerer Grobstok på at landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) framstiller det som få alvorlige lovbrudd og at Pollestad hovedsakelig viser til «mindre alvorlige lovbrudd».

– Det er ganske hårreisende at landbruks- og matministeren sitter med riktige tall – oppdaterte tall – men likevel lar være å offentliggjøre dem. Da handler det ikke om manglende kunnskap, men manglende vilje til å ha en opplyst debatt. Det bidrar aktivt til å villede forbrukerne, sier Grobstok og tilføyer:

– Han viser at han totalt mangler kunnskap om dyrevelferd. Det ble fattet 50 prosent flere hastevedtak om avlivning enn Mattilsynet skriver i sin rapport. Dette er dyr som er så syke og skadde at veterinærhjelp ikke engang funker. Andre lovbrudd om syke og skadde dyr og manglende rotemateriale, er også alvorlig når man har et så svakt regelverk som man har. Det får store konsekvenser for velferden.

Filter Nyheter har bedt om en kommentar på dette fra landsbruksminister Pollestad. Til svar viser landbruks- og matdepartementet til statsrådens svar på spørsmål om temaet fra Venstre og Miljøpartiet de Grønne, der det framgår at Mattilsynets konklusjoner fortsatt er kritiske til norsk svineindustri i sin sluttrapport.

– Departementet har nå likevel tatt opp spørsmålet som reises av Nettverk for dyrs frihet om avvik mellom registrerte hastevedtak om avliving og det faktiske antall med Mattilsynet. Mattilsynet bekrefter at det er et avvik, og ut fra Mattilsynets opplysninger skyldes dette hovedsakelig feilregistreringer og begrensninger i datasystemet, svarer Matpolitisk avdeling i landsbruksdepartementet.

Norsvin: – Griser skal ha det godt

Olav Eik-Nes, administrerende direktør i svineprodusentenes interesseorganisasjon Norsvin, skriver til Filter at de jobber kontinuerlig med å bedre grinsens velferd. Dette gjennom faglige tiltak «både driftsmessig og med å ivareta og forbedre grisens gode helsetilstand, i tillegg til avlsarbeidet der hele dyrets behov blir ivaretatt».

– Griser skal ha det godt. Vi jobber med å forbedre dyrevelferd der en hensyntar grisens fysiologiske og biologiske behov i et bredt perspektiv.

