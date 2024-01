DET ER AVDEKKET ÅTTE nye tilfeller av tekst i helseminister Ingvild Kjerkols masteroppgave som er helt eller nesten identisk med tekst i andre dokumenter, uten at det fremstår som sitat eller er henvist til kilde. Tilfellene kommer i tillegg til de 18 som ble kjent lørdag og mandag.

Blant kildene som er kopiert i de åtte nye tilfellene, er et dokument fra Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratets Nasjonale velferdsteknologiprogram og en forskningsartikkel fra 2018. Begge er oppført i referanselisten og nevnt i masteroppgaven, men de aktuelle passiarene er likevel brakt inn i teksten på en måte som gjør at de fremstår som forfatternes eget arbeid.

Det er satt igang et arbeid ved Nord Universitet for å vurdere masteroppgaven opp mot mistanken om plagiat og/eller forskningsjuks. Kjerkol kommenterer ikke de nye funnene før denne prosessen er konkludert. VG

ISRAEL SKAL HA FREMMET et nytt forslag til avtale der Hamas tilbys to måneders våpenhvile og klarering av visse områder for fordrevne palestinere å flytte tilbake til. Det mot en gradvis løslatelse av de rundt 130 gjenværende israelske gislene i Gaza. En gruppe pårørende til gislene stormet i går Knesset med krav om at det forhandles fram en løsning.

Som del av en bredere våpenhvileavtale skal Israels etterretningssjef også ha foreslått en løsning der Hamas-ledelsen i Gaza forlater området.

USAs utsending befinner seg i Kairo for å diskutere forslagene og er ventet å gjøre det samme i Qatar. Det er usikkert hvordan den islamistiske gruppen stiller seg til forslagene.