Åtte drept i nye skyteepisoder i Serbia

MINST ÅTTE PERSONER er drept og 13 skadet i en serie skyteepisoder i Serbia, bare en dag etter skoleskytingen i Beograd der åtte barn og en sikkerhetsvakt ble drept. Gjerningspersonen i det siste angrepet skal i går kveld ha avfyrt et automatvåpen mot tilfeldige ofre i tre landsbyer nær byen Mladenovac, fem mil sør for hovedstaden, før han flyktet. Det yngste offeret skal være født i 2008.

Politiet søker nå etter det de mener er en 21 år gammel mann og skal ha omringet et område de tror han gjemmer seg i. Lokale medier melder om en stor aksjon med 600 politifolk og helikopter og droner i lufta. Innenriksminister Bratislav Goric omtaler hendelsene som terrorisme.

Som svar på skoleskytingen torsdag har serbiske myndigheter suspendert nye våpenlisenser i to år og vil stramme inn våpenkontrollen. The Guardian/Sky News/RTS/NTB



MYNDIGHETENE I USA vurderer om markedsmanipulasjon kan være en av årsakene til uroen som de siste månedene har fått flere storbanker til å gå over ende. Biden-administrasjonen sier den følger nøye med på økt short-selling av aksjer i det den hevder er solide banker. Reuters/The New York Times



RUSSISKE MYNDIGHETER vil trolig bruke det påståtte droneangrepet mot Kreml som påskudd for å avlyse årets feiring av Seiersdagen 9. mai. Det mener tenketanken Institute for the Study of War. Kyiv Independent



RUSSLAND HEVDER å ha angrepet en base for utenlandske instruktører i Tsjernihiv-regionen i Ukraina. NRK (NTB)



LEDEREN FOR DEN paramilitære russiske Wagner-gruppa har publisert en video med bilder av drepte Wagner-soldater i Ukraina og kraftig språkbruk rettet mot forsvarsminister Sergej Sjojgu og generalstabssjef Valerij Gerasimov, som han mener er for tilbakeholdne med våpen og ammunisjon. CNN



FØDERALE ETTERFORSKERE samarbeider i hemmelighet med en person som jobbet for Donald Trump på Mar-a-Lago, i det som skal være en intensivering av arbeidet med å finne ut om ekspresidenten hindret hemmeligstemplede dokumenter fra Det hvite hus i å komme til rette. The New York Times



EN VENN AV HØYESTERETTSDOMMER Clarence Thomas bekrefter nyheten om at dommeren, uten å rapportere det, mottok store summer fra en republikansk donor som gikk til å betale utdannelsen til en slektning. ProPublica



DET ER BETYDELIG FRAMDRIFT i samtalene mellom Armenia og Aserbajdsjan og en fredsavtale er sikte