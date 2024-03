Assanges advokater: Ingen indikasjoner på at USA vil frafalle spiontiltale

JULIAN ASSANGES ADVOKATER sier de ikke har mottatt noe tilbud fra USAs påtalemyndighet om å inngå en avtale som kan ende den 14 år lange juridiske kampen om Wikileaks-gründerens fremtid.

Medier meldte i går at USA vurderer å tilby Assange å droppe den alvorlige spion-tiltalen mot at han sier seg skyldig i å ha feilbehandlet hemmeligstemplede dokumenter. Det kan i tilfelle åpne for at Assange løslates fra fengsel i Storbritannia og unngår å bli utlevert til USA, der han har risikert en fengselsdom på opptil 175 år.

– Det er upassende for Assanges advokater å kommentere saken mens den går for britisk rett, annet enn å si at vi ikke har noen indikasjoner på at justisdepartementet har tenkt å løse saken. USA fortsetter med like stor besluttsomhet å søke utlevering for alle tiltalepunkter, sier Assanges representant.

Kjernen i saken er Wikileaks’ publisering av en stor mengde klassifisert, diplomatisk kommunikasjon i 2010. Assange har nå sittet fengslet i London i fem år, etter å først ha tilbrakt sju år i Ecuadors ambassade. Reuters/The Guardian/Wall Street Journal

