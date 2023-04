Arkhangelsk: Barn møter spesialstyrker og blir «ekte patrioter»

Den nordrussiske regionen Arkhangelsk løftes fram av det russiske forsvarsdepartementet som et «forbilde» i militariseringen av barn og unge. Det skriver Barents Observer i dag. Såvel arbeidet med å fostre «patriotisme» og bygge treningsleire i full militærstil for tenåringer får skryt av nestlederen for departementets ungdomsorganisasjon, Viktor Lavrov, under et nylig besøk i regionen – «jeg har reist mye rundt i landet, men har aldri sett bedre forhold for utviklingen av slike aktiviteter», sier han i en video publisert på det russiske sosiale mediet VK.

I et tre dager langt event i Arkhangelsk har representanter for hele nordvest-Russland ifølge Barents Observer vært samlet for å gi lærere trening i å utdanne elevene sine i «grunnleggende militære forberedelser», inspisere et nybygget lokalt senter for «militaristisk og patriotisk» utdanning og gi utvalgte unger «en dag med spesialstyrkene». Denne omfatter blant annet møter med soldater som har tjenestegjort ved fronten i Ukraina og kurs i droneflyging. «Det er viktig at barna blir ekte patrioter, at de vokser opp til å bli ordentlige menn, at de kan førstehjelp og å engasjere seg i viktige og praktiske aktiviteter som er nyttige i livet», sier en representant for universitetet i Arkhangelsk, medarrangør av eventet, ifølge BO.

FIKK IKKE VITE ALT: Avtroppende nestleder i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Hedvig Moe, har avvist at tjenesten fikk all informasjonen Etterretningstjenesten satt på i forkant av Pride-angrepet i Oslo i fjor. «VG har publisert ganske mye informasjon som forelå før angrepet 25. juni. Det har blitt skapt et inntrykk av at PST hadde den informasjonen. Det hadde vi ikke», sa Moe til avisa fredag. Hun unnlater å svare