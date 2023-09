Århundrets sabotasjeaksjon (så langt) og historien om det store valgkuppet på Sørlandet

Filter ANBEFALER er redaksjonens faste spalte med lese- se- og lyttetips. Du har tilgang til denne artikkelen som abonnent. Tegn deg her!

LANGLESNING: Reiser du til marinaen Hohe Düne i Rostock på den tyske Østersjø-kysten kan du leie den 51 fot store seilbåten «Andromeda». Det er en båt hvis størrelse, bruksslitasje og hverdagslige framtoning («litt som en flytende stasjonsvogn») kamuflerer en viss prominens i nyere europeisk historie: Alt tyder på at båten i september i fjor ble brukt i ekspedisjonen ut på havet for å plante eksplosiver på rørledningene som siden 2011 har forsynt Tyskland med billige hydrokarboner fra de russiske gassforekomstene i vest-Sibir og Barentshavet.

Fortsatt vet offentligheten lite om hvem som førte båten og dykket ned i det svarte havet for å ødelegge Nord Stream 1 og 2; langt mindre hvem de gjorde det på oppdrag for. Men få har gjort mer for å finne ut av det enn et reporterteam fra det tyske magasinet Der Spiegel og allmennkringkasteren ZDF. De har nøstet ledetråder til Moldova, Romania, Frankrike og USA, reist til Stockholm via Kyiv og Praha – og ja, de har leid «Andromeda» og seilt gjerningspersonenes antatte rute ut til eksplosjonsstedene.

Resultatet er en grundig engelskspråklig reportasje som leses som en spionthriller, vurderer forskjellige scenarier og eksponerer hvordan vestlige myndigheter trolig vet mer om det som skjedde enn de vil si – samt hvorfor Forbundskansleren i Berlin kanskje ikke er så opptatt av å finne noen endelig løsning på mysteriet. Èn konklusjon utkrystalliserer seg: Veldig mange spor peker mot Ukraina.