Arfan Bhatti utleveres til Norge: Hentet i hemmelighet, ventet å ankomme i kveld

Terrorsiktede Arfan Bhatti blir endelig utlevert til Norge. Den kjente islamisten ble i hemmelighet hentet med fly i Pakistan av norsk politi i morges og er ventet å ankomme Gardermoen i kveld, ifølge TV 2. Etter planen blir Bhatti overført til fengsel etter ankomst og vil trolig bli framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett lørdag. Politiet mener å ha gode bevis for at Bhatti planla terrorangrepet i Oslo sentrum 25. juni 2022, der to mennesker ble drept og 21 skadet da Bhattis islamist-venn Zaniar Matapour skjøt med maskinpistol inn i folkemengden der mange hadde startet feiringen av Pride. Bhatti, som har nektet straffskyld, risikerer 30 års fengsel om han blir kjent skyldig. – Det har vært svært viktig for regjeringen og norske myndigheter å få ham utlevert fra Pakistan. Når vi nå har lyktes, kan det gi oss flere svar på det forferdelige som skjedde den natta 25. juni 2022, sa justisminister Emilie Enger Mehl på en pressekonferanse i formiddag.

RU-LEDEREN PÅGREPET: I 11-tida i dag ble Rød Ungdom-leder Amrit Kaur pågrepet av politiet mens hun og andre Palestina-aktivister blokkerte inngangen til Norges Bank i Oslo sentrum. Totalt ble rundt 20 aktivister pågrepet under sivil ulydighet-aksjonen, etter at demonstrantene nektet å følge politiets ordre. Kaur ble båret bort og etterhvert plassert i en politibil, mens politikeren poserte for pressefotografene. Se bildene her.

Amrit Kaur er svært omstridt i Rødt etter at hun i april ble ny leder i RU, i det den tidligere ledelsen mener var et kupp. Kaur ble i februar anklaget for å være en del av fraksjonen «Kommunistisk enhet» og suspendert fra Rød Ungdom. (Hun nektet for å ha noe med gruppen å gjøre). Vedtaket ble omgjort etter en underskriftskampanje.

ER KULL-KUTTET FOR OPTIMISTISK? Da ministrene fra G7-landene denne annonserte at de hadde blitt enige om å fase ut kullkraft uten karbonfangst, vakte det oppsikt. Det er ikke så rart: Kull er den mest karbonintensive av de fossile brenslene og står antakelig for 40 prosent av globale utslipp. G7-landene har riktignok gjort store kutt i kullkraftproduksjonen allerede, men håper vedtaket fra toppmøtet i Torino sender et signal til verden om at den må redusere kullbruken. Det spørs om ikke det er for optimistisk. Verdens to største kullnasjoner, India og Kina, fortsetter nemlig å bygge kullkraftverk, da det nylig ble klart at Indias kullproduksjon ville passere i milliard tonn i 2024, omtalte statsminister Narendra Modi det som «en fantastisk bragd». Mer om dette i ukas ELENDIG FREDAG, vår faste fredagsspalte med alle de viktigste nyhetene om klima og miljø (klikk her).

LAAAANG SIKT PÅ RENTESENKING: Norges Bank holder styringsrenta uendret på 4,5 prosent og antyder at den første senkningen kan komme senere enn man tidligere har forespeilet landets gjeldstyngede boligeiere. Selv om prisveksten i det siste har vært noe lavere enn anslått, ser den økonomiske aktiviteten og lønnsveksten ut til å være høyere enn ventet. I praksis betyr det at du ikke bør holde pusten i påvente av lavere rente, med mindre du har oksygen nok helt til desember. Selv dét er en usikker spådom, siden de økonomiske utsiktene er svært usikre, understreker Ida Wolden Bache, ifølge DN.