Åpner politikontorer mot politiets ønske

På seks av de ni stedene der regjeringen i år gjenåpner politikontorer – et sentralt valgløfte for Senterpartiet – så skjer det mot politiets ønske, melder NRK. – Vi ønsket ikke et nytt kontor. Kontor og husleie binder opp ressurser, som vi heller kunne brukt på patrulje og etterforskning, sier politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt, om kontoret på Meråker som regjeringen har bestemt skal åpne igjen «mot alle politifaglige råd». – Vårt politifaglige råd var at vi trenger flere folk, ikke flere tjenestesteder, sier politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt. – Vårt politifaglige råd var at det var andre virkemidler enn ny lokasjon som ville gi større effekt. Men politiet er politisk styrt og dette er en politisk beslutning som vi gjennomfører i tråd med de føringer som er gitt, skriver politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst i en e-post.

INP-ONERENDE: I en fersk, nasjonal meningsmåling fra Sentio får Industri- og næringspartiet (INP) 5,1 prosent oppslutning. Det er større enn både Venstre og KrF, og ville gitt åtte stortingsrepresentanter i et valg, melder NTB. Det ferske partiet har særlig profilert seg som tilhenger av mer olje- og gassutvinning, og er fortsatt i villrede på om menneskapte klimaendringer i det hele tatt finnes: INP vil ikke «bidra til å gi den ene eller andre siden legitimitet ved å konkludere på noe vi ikke har forutsetninger til å klare å sette oss godt nok inn i» slår programmet fast.

Høyre er suverent største parti på Sentio-målingen, med 24,6 prosent oppslutning, mens Ap er helt nede på 11,8 prosent.

TØR IKKE REISE: Global matvaresikkerhet står på dagsordenen på toppmøtet i Johannesburg i den såkalte BRICS-gruppen av fremvoksende økonomier (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika). Det melder DW. Én av statslederne må nøye seg med å delta via videolink siden han har en internasjonal arrestordre hengende over seg, og det er (ikke tilfeldig) samme statsleder som de siste 18 månedene har gjort desidert mest for å forverre den globale matsikkerhetsstituasjonen, nemlig Vladimir Putin. Et annet punkt høyt på agendaen i Johannesburg er utvidelse av blokken, noe særlig Xi Jinping har ivret for. Tradisjonelt har landegruppa slitt med å forenes om en felles visjon, på tross av ambisjonene om å danne en motvekt til vestlig geopolitisk makt.

VENSTRE-KANDIDAT VANT VALGET: «Det føles rart å bli glad over ei nyhet fra Guatemala, men dette er virkelig et historisk valgresultat og en stor seier over den korrupte modellen som rår i landet», sier Karen Ponciano, guatemalsk sosialantropolog og gjesteforsker ved Universitetet i Oslo, til Klassekampen i dag. Hennes jubel springer ut av søndagens presidentvalgseier for sosialdemokraten Bernardo Arévalo (64), en tidligere diplomat som har fokusert på antikorrupsjon og sjokkerte den konservative fløyen ved å oppnå 58 prosent av stemmene. Hanas motstander under valgkampen, Sandra Torres, bestrider valgresultatet og sier de ikke vil akseptere det før det er gjennomført en uavhengig granskning, skriver Financial Times. Den sittende konservative presidenten, derimot, har allerede gratulert Arévalo med seieren.

Partiet til Arévalo, «Semilla-bevegelsen», står imidlertid overfor en rekke søksmål. Menneskerettsgrupper og utenlandske myndigheter mener de er politisk motiverte i et forsøk på å påvirke valgresultatet. Analytikere påpeker at den nyvalgte presidenten også kan slite med å få igjennom politikken sin, da partiet Semilla bare har 23 av 160 seter i parlamentet.

