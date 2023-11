Ap-ledelsen vil at partiet skal bli mer næringsvennlig

I et internt Arbeiderparti-notat utferdiget av ledelsen i forkant av en strategikonferanse neste uke anbefales partiet å gå i en mer næringsvennlig retning mot valgene i 2025 og 2027. Det skriver Aftenposten. Med bakgrunn i velgerundersøkelser og innspill mener Ap-strategene på Youngstorget at årets valgnederlag ikke skyldes en dårlig valgkamp, men habilitetssakene og at Ap ikke lyktes med å skape «tryggheten som er særlig nødvendig i en urolig tid». Høyre hadde mer tillit i økonomisaker i en tid der mange opplever trangere kår på grunn av høyere renter og stigende priser, går det fram av rapporten (som ellers «ikke oser av selvkritikk», ifølge Aftenposten – selv om en oppdatert versjon sendt avisa etter første gangs publisering av artikkelen også anerkjenner at ledelsen har en del av skylda for valgresultatet). Ap fikk bare 21,6 prosent i årets lokalvalg – tilbake 3,2 prosentpoeng fra 2019-valget og hele 8,2 prosentpoeng ned fra 2015.

Anbefalingene om å gå etter lillavelgerne rimer godt med intervjuet Jan Christian Vestre ga til VG denne uka, der næringsministeren hadde sett seg lei på venstresidens nedsettende holdning til gründere og næringslivsledere og til orde for heller å «hylle de som skaper verdier».

KAN HA VÆRT FELLE: Det israelske forsvaret har funnet en tunnel-inngang ved al-Shifa-sykehuset, men har så langt ikke greid å legge fram bevis for at Hamas hadde et kommandosenter under bygningen eller holdt gisler fanget der. Den påståtte tilstedeværelsen til Hamas-krigerne har vært Israels begrunnelse for angrepet mot sykehuset, som har vekket stor internasjonal fordømmelse. Ingen gisler har så langt blitt funnet. Til TV2 beskriver oberstløytnant og sjef for landmakt ved krigsskolen, Palle Ydstebø, det som et PR-nederlag for israelsk etterretning. Han mener det er mulig at Hamas har lurt Israel inn i en felle: – Hamas har forberedt dette lenge. De kan selvsagt ha forberedt alternativer, flyttet gislene, satt ut falske spor og så videre, for å få Israel inn i de beskyttede områdene som disse sykehusene er, for på den måten å skape den PR-effekten av dette som de har klart. Han understreker at man ikke vet noen ting før man får inn uavhengige observatører. Tidligere denne uken viste det israelske forsvaret fram våpen og Hamas-uniformer som de hevder de beslagla på sykehuset. Uansett Hamas-tilstedeværelse eller ikke, mener humanitære hjelpeorganisasjoner at Israels angrep mot sykehuset er i strid med folkeretten. Til Reuters påpekte FN-direktøren ved Human Rights Watch, Louis Charbonneau, at sykehus har særlig beskyttelse under internasjonal humanitær rett, der pasienter skal gis beskyttelse og personell skal gis adgang til å utføre livsviktig arbeid.

MINDRE AMMUNISJON TIL UKRAINA: Leveransene av artillerigranater fra Vesten til Ukraina er redusert siden utbruddet av krigen i Gaza. Særlig ankommer det færre av de viktige 155mm-granatene, ifølge Volodymyr Zelenskyj. – Alle kjemper for sine egne forråd. Sånn er livet, sier presidenten i et nytt intervju med Kyiv Independent. På tross av løftene fra USAs president om at Israels angrep på Hamas ikke skal gå ut over forsvaret av det østeuropeiske landet, er det flere tegn til at det er akkurat det som skjer: Israelske soldater mottok allerede i oktober ammunisjon øremerket Ukraina og EUs toppdiplomat Josep Borrell har innrømmet at krisen i Midtøsten har en «varig effekt» på Ukraina-politikken.

FREYR-FIASKOEN: Det ser mørkt ut for Freyr – batteriselskapet som allerede hadde mottatt 48 millioner kroner i statsstøtte da regjeringen lanserte det store, grønne industriløftet, og siden har fått såvel 142 millioner kroner fra Enova og indikasjoner på en statlig garanti fra Eksportfinansiering Norge på fire milliarder kroner i lån eller lånegarantier. Nå er den planlagte batterifabrikken i Mo i Rana, der det var snakket om tusenvis av arbeidsplasser, lagt på is mens selskapets aksjekurs har kollapset.

Det oppsiktsvekkende ved Freyrs fall er likevel ikke fallet i seg selv. Noe av poenget ved grønn statsstøtte er nettopp å ta risiko. Eller i alle fall hjelpe lovende selskaper å håndtere risiko. Det oppsiktsvekkende med Freyrs fall er at det har skjedd parallelt med at ledelse og styre har tatt ut enorme penger fra selskapet, skriver journalist Jostein Henriksen i dagens utgave av vår klimaspalte ELENDIG FREDAG. Den finner du her.

BRENNER UNØDIG: De forente arabiske emirater – neste års vertsnasjon for FNs klimatoppmøte – har så store brudd på klimaforpliktelsene at de er synlige fra rommet. Centre for Research on Energy and Clean Air kan dermed dokumentere med satellittbilder at den søkkrike gulfstaten, som for tjue år siden lovet å slutte med rutinemessig fakling (en praksis som gir svært store klimagassutslipp i tillegg til å sløse med en knapp ressurs), brant usolgt olje og gass 99 prosent av tiden mellom 2018 og 2022. Abu Dhabi National Oil Company sår tvil om tallene med en forklaring som tilbakevises av eksperter, skriver The Guardian.