Ap-bråket: «Grunnlaget for et tillitsfullt og godt samarbeid var ikke til stede»

Helga Pedersen og en telefonerende Jonas Gahr Støre sørget for at langhelga før Aps landsmøte ikke ble kjedelig. Omtrent dette har skjedd: Ifølge TV 2 skal Pedersen lørdag ettermiddag ha bestemt seg endelig for å stille til kampvotering om partisekretær-vervet mot Kjersti Stenseng og for å lansere sitt kandidatur i et intervju søndag. Bare timer etter at hun hadde diskutert beslutningen med støttespillere, ringte imidlertid partilederen med synspunkter om temaet, en samtale som i sin tur ble lekket til mediene like etter nyheten om at Pedersen hadde trukket seg. I går, etter å ha erklært i sin 1. mai-tale at «vi er et parti i krise», fortalte hun at telefonen fra Støre «bidro til at jeg trakk meg» samtidig som Støre uttalte at han «overhodet ikke» presset henne. I dag startet ballet med at Helga Pedersen stilte i Politisk kvarter og snakket om at «grunnlaget for et tillitsfullt og godt samarbeid med de sentrale miljøene i partiet ikke var til stede», samtidig som hun ikke ville svare på om Støre bør lede partiet. Selv etter Støres pressekonferanse om landsmøtet i formiddag, fortsatte konflikten offentlig. «Jeg er overrasket over at partilederen refererer fra vår samtale på en så konkret måte. Det er riktig at han ikke eksplisitt ba meg trekke meg, men signalet var veldig klart og jeg skjønner hvordan en slik samtale må tolkes», skrev Pedersen på Facebook.

