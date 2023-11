Anti-islam-parti blir størst i Nederland

ANTI-ISLAM-PARTIET TIL ytre høyre-profilen Geert Wilders ligger an til å bli størst i det nederlandske parlamentet etter gårsdagens valg. Det viser valgdagsmålinger. Med standpunkter som at moskeer skal forbys og at muslimske hodeplagg skal bannlyses i alle offentlige bygninger vil Frihetspartiet (PVV) sin valgseier sende nye sjokkbølger i europeisk politikk etter andre- og tredjeplassen i de foregående parlamentsvalgene i landet. Ingen av partilederne i de andre store partiene vil imidlertid sitte i en PVV-ledet regjering, så selv om Wilders nå appellerer til dem om å finne løsninger og avklarer at han ikke vil kreve lovendringer som strider mot nederlandsk forfatning, er det ikke trolig at han vil kunne bli statsminister.

Andre ytre høyre-populister, som statsminister Viktor Orbán i Ungarn, partilederne Marine Le Pen i Frankrike og Matteo Salvini i Italia, samt representanter for Alternativ for Tyskland har gratulert Geert Wilders med seieren. The Guardian

NORD-KOREA HAR «fullstendig suspendert» den fem år gamle avtalen med Sør-Korea om å redusere den militære spenningen mellom landene, og vil forsterke grensen med flere soldater og mer våpen. Det skjer etter at Seoul truet med å suspendere avspenningsavtalen som respons på oppskytingen av en spionsatellitt denne uka. Sør-Koreas etterretningstjeneste mener at Nord-Korea fikk hjelp av Russland til å skyte opp satellitten. BBC News/