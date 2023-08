Antatte attentatplaner mot Zelenskyj

Ukrainsk etterretning (SBU) varslet i går at de har arrestert en kvinnelig spion som skal ha planlagt et attentat mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Kvinnen skal ifølge ukrainske myndigheter ha forsøkt å samle inn detaljert informasjon om Zelenskyjs reiseplaner for å bistå russiske myndigheter. Blir kvinnen funnet skyldig kan hun straffes med opptil 12 års fengsel. I en annen sak forklarte ukrainsk etterretning samtidig at de har arrestert tre av fire kvinnelige russiske spioner som samarbeidet. De fire kvinnene skal ha reist rundt i Donetsk der de fotograferte ukrainske militærbaser og annet militært utstyr. De skal ha sendt fotomaterialet videre til FSB og en person i den paramilitære Wagner-gruppa, skriver Financial Times.





DET EKSTREME BLIR MER EKSTREMT: Selvforsterkende hetebølger, sviktende jetstrømmer og ekstremregn som sprenger vanlige atmosfæriske forhold. Det er blant fenomenene som forsterker effektene av global oppvarming og gjør ekstremværet enda kraftigere, ifølge klimaforskere Filter Nyheter har snakket med. Samtidig oppdager forskerne stadig nye fenomen som gjør konsekvensene av den kokende kloden vår litt verre. – Det blir villere og varmere enn dette, advarer klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero.

De fleste har fått med seg at ekstremvær henger sammen med klimaendringene. Men nøyaktig hvilke mekanismer som driver ekstreme værforhold, og nøyaktig hvordan det har seg at høyere temperaturer gir ekstremvær, er kanskje mindre åpenbart. Forstå mer om hva som driver ekstremvær som «Hans» i art...