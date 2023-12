Anklager Russland for hundrevis av hackerangrep – ambassadør kalt inn på teppet

Russlands ambassadør i Storbritannia er kalt inn på teppet i forbindelse med at britene nå offentlig anklager Kreml for hundrevis av hackerangrep de siste årene. Både britiske politikere, journalister, byråkrater, akademikere og ansatte i tankesmier og ikke-statlige organisasjoner har gjennom flere år vært mål for hackere tilknyttet den russiske etterretningstjenesten FSB i det Storbritannia beskriver som et koordinert forsøk fra Russland på å tukle med demokratiske prosesser. Det fortalte statssekretær Leo Docherty til Underhuset i formiddag: «De har gått etter representanter i dette huset og i Overhuset. De har pekt seg ut høyprofilerte enkeltpersoner og organisasjoner med et klart formål – å bruke informasjonen de får tak i til å blande seg i britisk politikk». Bakgrunnen for offentliggjøringen om FSB-avdelingen «Senter 18» skal være å forstyrre aktiviteten og at potensielle mål er mer aktsomme inn mot valgene i flere vestlige land i 2024.



KORANLOVEN VEDTATT: Etter en lang debatt i det danske Folketinget er den kontroversielle loven mot koranbrenning vedtatt. Formelt forbyr Danmark «utilbørlig behandling av skrifter med betydning for trossamfunn». 94 representanter stemte for, 77 imot, melder Politiken.

STRAMMER INN FOR UKRAINERE: Regjeringen varsler i dag tiltak for å redusere antallet ukrainere som flykter til Norge. – Det er viktig for regjeringen at vi kommer oss ned på et ankomstnivå som er på nivå med resten av Norden, bekrefter justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til Aftenposten. Blant annet ønsker regjeringen å stramme inn reglene for etterbetaling av barnetrygd til ukrainske flyktninger. Flyktninger med midlertidig kollektiv oppholdstillatelse, som ukrainske flyktninger, har etter ett års opphold i Norge hatt rett til barnetrygd fra dag én, et beløp som har blitt utbetalt i én sum. Det er denne rettigheten som nå foreslås fjernet. I praksis mister flyktningene retten til ett års barnetrygd, tilsvarende 42 000 kroner for en familie med to barn under seks år. Barne- og familiedepartementet skal nå sende forslaget på høring.

I tillegg vil regjeringen begrense adgangen til hjemreiser til Ukraina. Fra nå av må ukrainere med innvilget opphold i Norge ha et «legitimt formål» med hjemreisen. Norge har tatt imot 68 000 ukrainske flyktninger siden Russlands fullskala-invasjon i fjor. De siste månedene er det ankommet flere ukrainske flyktninger til Norge enn til Sverige, Danmark og Finland til sammen.

Bestill gaveabonnement på Filter Nyheter i julegave nå, så kan du senke skuldrene i visshet om at du har gitt en gave som bidrar til norsk kvalitetsjournalistikk i det kommende året.

I året som gikk sørget våre abonnenter for at saker som dette ble publisert og lest av tusener:

Ved å kjøpe Filter-abonnement i julegave til dine venner bidrar du til at Filter Nyheter kan fortsette å lage kritisk journalistikk i 2024. Selve gaven er ikke ueffen, den heller: Mottakeren får de neste seks utgavene av vårt månedlige papirmagasin i postkassa, og tilgang på alle våre populære nyhetsbrev. Klikk her for å bestille!

UAVKLART: Det er i skrivende stund ikke kjent hva som ligger bak skytingen mot politistasjonen i Åsane i Bergen, som skjedde på et tidspunkt det ikke var folk i lokalet. Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste følger saken tett, men har foreløpig ikke sett behov for nasjonale tiltak. Også Justisdepartementet er informert. Politiet i Vest politidistrikt er midlertidig bevæpnet som følge av den uavklarte situasjonen.





TREDOBLET SNITTFORMUEN: Bø i Vesterålen har lyktes som norsk skatteparadis, melder Klassekampen torsdag. Det var i 2019 at den lille, nord-norske kommunen justerte ned formuesskatten i håp om å tiltrekke seg flere, fortrinnsvis rike innbyggere. Tanken var at de skulle bringe nye investeringer og arbeidsplasser til den fraflytningstruede kommunen. Den gang lå snittformuen i kommunen på 755 000 kroner. Skattelistene for 2022 viser at den på tre år har steget til 2,5 millioner kroner. – Da vi gikk i gang med dette eksperimentet vårt med lavere formuesskatt, hadde jeg kanskje håpet at tre eller fire kapitalsterke folk skulle komme til Bø. Realiteten har vært at mer enn tjue har kommet, sier Høyre-ordfører Sture Pedersen til Klassekampen. Blant de kapitalsterke innflytterne er lakseoppdrettsgründer Ola Braanaas fra Firda i Sogn, som har en registrert formue på 1,3 milliarder kroner. Men så langt lar arbeidsplassene vente på seg, opplyser Pedersen: – Vi har pratet mye om mulige investeringer han kan gjøre her, men har ikke landet noe enda.

DEN NYE NORMALEN: Da strømprisen tirsdag rundet 4 kroner og 80 øre per kilowattime, var det den siste av mange påminnelser om at vi lever i en ny energivirkelighet. Gjennom utenlandsforbindelsene er vi knyttet til Europa, og i Europa er strømmen dyr.

Kontinentet har kommet seg ut av energikrisen ved å bytte ut relativt billig russisk gass med dyrere LNG fra USA og Midtøsten. Nå har Europa et kronisk problem snarere enn en krise, og Norge er i samme båt. Likevel bærer mye av kritikken mot europeisk energipolitikk preg av misforståelser. Europas innbitthet på det grønne skiftet handler nemlig om langt flere ting enn klima. Les mer om dette i ukas utgave av vår faste spalte om kraftkrise og energiskvis – Filter KALDDUSJ.

Vi tar hatet på alvor

I åtte år har Filter Nyheter jobbet målrettet med å avdekke fremveksten av høyreekstreme, raseideologiske og muslimfiendtlige miljøer i Norge og verden.

Gjennom kritisk og gravende journalistikk har vi avslørt hvem nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen er – og hva de står for. Vi har omtalt hvordan Anders Behring Breiviks begrunnelse for 22. juli-terroren er hyllet ved møter for «hvite nasjonalister» i Oslo. Vi har avslørt hvordan partiet Alliansen er blitt en arena for tenåringer og unge menn som omfavner jødehat og nazistiske manifester. Vi har overvåket grumset i norske kommentarfelt og lukkede Facebook-grupper, og dokumentert forbindelser mellom ulike aktører på politikkens ytre høyre-side i Norge og utlandet.

I 2023 og 2024 fortsetter vårt arbeid med å belyse og avsløre miljøer og aktører som deler rasisme, jødehat og muslimfiendtlighet. Det gjør vi fordi det er viktigere enn noensinne.

Fordi vi tar hatet på alvor.