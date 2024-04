– Angrep på demokratiet: Maskerte høyreekstremister angrep politikere og Expo under antifascistisk foredrag

Minst fem maskerte menn tok seg onsdag kveld inn på et åpent arrangement om antifascisme i Sverige som var arrangert av Vänsterpartiet og Miljöpartiet.

Voldsangrepet skjedde like før en ansatt i den antirasistiske stiftelsen Expo skulle holde en innledning i forkant av en panelsamtale med blant andre riksdagspolitiker Samuel Gonzalez Westling (V) i en teatersal i Gubbängen utenfor Stockholm.

De maskerte mennene gikk løs på flere personer og skal blant annet ha brukt såkalt forsvarsspray før de vandaliserte lokalet og kastet fra seg røykgranater.

En av de inviterte deltagerne i panelsamtalen, den antifascistiske skribenten Mathias Wåg, forteller til Expo at han ble tildelt flere slag av de antatte nynazistene.

– De var målbevisste og gikk etter meg, sier Wåg.

En av arrangørene, lokalpolitikeren Mattias Skagerholm i Vänsterpartiet, forteller at folk drakk kaffe og pratet i foajeen i teateret mens andre forberedte starten på arrangementet.

– Da kom det inn fire til seks svartkledde, maskerte høyreekstremister. De begynte å slåss med folk og kastet inn røykbomber. Det var veldig tykk, skarp røyk. Jeg så folk som ble tildelt slag og folk som fikk rød farge i ansiktet, forteller han til Expressen.

Tre personer ble kjørt til sykehus for undersøkelser, men ingen fikk alvorlige skader.

Statsminister Ulf Kristersson i Moderaterna ringte onsdag kveld lederen i Vänsterpartiet for å uttrykke sin støtte.

– Et angrep mot et demokratisk møte er et angrep på hele vårt demokrati. Jeg har kontaktet Nooshi Dadgostar og framført min dypeste støtte. Denne typen motbydelige handlinger har ingen plass i vårt frie og åpne samfunn, uttaler Kristersson ifølge Aftonbladet.

Mange ambulanser rykket ut til stedet sammen med politiet og brannvesenet. Foto: SVT

Omlag halvannen time etter angrepet kunne arrangementet gjennomføres i et annet lokale.

Sent onsdag kveld var imidlertid ingen pågrepet etter angrepet, der fem menn ble filmet mens de løp fra stedet.

Expo er kjent for å granske de høyreekstreme miljøene i Sverige og har fått flere priser for sitt mangeårige arbeid med å publisere avsløringer og analyser om nynazister og andre hvit makt-grupperinger. Ekstremistene har derfor Expo som en uttalt del av sitt fiendebilde.

– Dette er ikke bare et angrep på oss og de andre som befant seg på stedet men også mot det demokratiske samfunnet der ytrings- og forsamlingsfrihet er en bærebjelke. VI har det siste året advart om akkurat denne typen radikalisering i høyreekstreme grupper, at de lettere griper til fysiske vold. Hendelsen viser at samfunnet, på alle plan, må ta trusselen fra høyreekstreme grupper på aller største alvor, skriver Daniel Poohl i Expo i en uttalelse.