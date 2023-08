Andrew Tates ofre forteller om seksuell vold og skader

«SLAVE THESE BITCHES»: Påtalemaktens bevismateriale mot den menneskehandel- og voldtektssiktede Youtube-profilen Andrew Tate inneholder omfattende vitnebeskrivelser av seksuell vold, blant annet et tilfelle der ei kvinne ble påført skader i et øye og på brystene. Materialet (som foreløpig ikke er godkjent for fremlegging i retten) er gjennomgått av BBC News.

Retten i Bucuresti i Romania – der briten slo seg ned for å drive sin pornoforretning i 2017 – får eventuelt også se meldinger sendt mellom Andrew Tate og broren Tristan Tate (medtiltalt for trafficking), der sistnevnte forteller at han ikke ønsker at kvinnene som ifølge påtalemyndigheten ble lokket til å vise seg fram på nettet under falske forutsetninger skulle ha tilgang til sine egne OnlyFans-kontoer, fordi han ville «slave these bitches». Brødrene nekter skyld etter tiltalen.

NORGESDEMOKRAT MENER AP HAR SKYLDA FOR 22. JULI: «Jeg forventer at partileder (Geir Ugland) Jacobsen nå svarer og avklarer om dette er holdninger som er representative for Norgesdemokratene. I så fall er det mildt sagt oppsiktsvekkende», sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng etter at Amund Garfors i Norgesdemokratene i går kom med uttalelser til Filter Nyheter der han la skylden på Arbeiderpartiet for terrorangrepene 22. juli 2011 og omtalte Jonas Gahr Støre som en del av «demoniske krefter» som «står i kontakt med selve Satan» og at Arbeiderpartiet er «de on...