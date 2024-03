Amundsen kan ha brutt partiets regler

Organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiet starter i dag den formelle vurderingen av Per-Willy Amundsens fylleraljering på Facebook i forrige uke. Behandlingen vil ta noe tid, melder NTB. Utvalget, som ledes av Tromsø-politiker Anni Skogman og tidligere justisminister Jøran Kallmyr, skal finne ut om det strider mot partiets vedtekter og etiske retningslinjer å poste «med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker, slik dere har for vane å gjøre (…) Det er som regel dere som dreper oss. Og islam har en hel gjeng med psykopater som dreper»; å insinuere at han personlig fører en liste over norske islamister som skal utvises når partiet neste gang kommer i regjering, samt en 8. mars-hilsen «til alle kjedelige kvinnemennesker som ønsker å holde menn tilbake» med gullkorn som «skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori. Skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis».

Amundsen sa til Filter på fredag at de første Facebook-kommentarene var ment ironisk og ble skrevet i affekt etter at det gikk en kule varmt i en Israel-debatt, men understreket at selv om de ble slettet beklaget han ingenting. I helga trakk den tidligere justisministeren seg likevel fra vervet som leder av Stortingets justiskomité.

KRISE HOS REPUBLIKANERNE ETTER EMBRYO-BESLUTNING: I midten av februar bestemte Alabamas høyesterett at frosne embryoer er å regne som mindreårige barn. Konkret handler saken om et helseforetak skulle være ansvarlig for mindreåriges «urettmessige død» etter et uhell på laboratorium der flere frosne embryoer ble ødelagt. Alabamas høyesterett mener altså ja. Dommen fikk imidlertid den konsekvens at tre helseforetak i Alabama satte all prøverørsbehandling (IVF) på pause, i frykt for søksmål, noe som betød at flere familier fikk kansellert sine oppsatte timer i planen om å stifte familie. Også transportselskaper som kunne ha fraktet allerede ferdiglagde embryoer til andre delstater uten denne usikkerheten, nektet å frakte frosne embryoer i frykt for uhell.

Men saken fikk store konsekvenser for Det republikanske partiet, som lenge har støttet abortmotstanderes kamp om å definere livets start så tidlig som mulig. Enkelte republikanske politikere vinglet når de ble spurt om de var bekymret for familier som nå mistet muligheten til å få barn, og internt sendte partiet ut et skriv der de beskrev dommen som svært gunstig for Demokratene. Etter hvert tok stadig flere republikanere, inkludert Donald Trump, til orde for å beskytte retten til assistert befruktning. Samtidig stemte Det republikanske parti ned et forslag om å sikre rettighetene på føderalt nivå. Les mer i vår ferske artikkel!

PUTIN HJEMSØKES AV NAVALNYJS SPØKELSE. Eller gjør han egentlig det? Den russiske presidenten er muligens for skruppelløs til å bry seg om at hans fremste ikke-systemiske politiske opponent er død og begravet, men vår tegner forbeholder seg nå engang retten til å drive ønsketenkning med blekk og papir. Dermed blir forsiden på marsutgaven av Filter-magasinet preget av denne tegningen:

SVENSK FLAGG HEIST PÅ NATO-STANG: «Etter mer enn 200 år med militær alliansefrihet er dette et historisk skritt. Men det er også et naturlig skritt. Vi har forberedt oss i årtier, og i detalj de siste to årene. Med dette medlemskapet har Sverige kommet hjem til et sikkerhetssamarbeid med gode naboer. I dag vil jeg takke våre allierte. Vi har valgt dere og dere har valgt oss. En for alle, alle for en». Det sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson i dag da det gule korset på blå bakgrunn for første gang ble heist, og «De gamla, du fria» ble avspilt, utenfor Nato-hovedkvarteret i Brussel. Sverige ble formelt opptatt som Nato-medlem og inkludert i alliansens sikkerhetsgaranti torsdag i forrige uke. Kronprinsesse Victoria representerte kongehuset, og både den svenske forsvarssjefen Micael Bydén og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg overvar seremonien.

Nato består nå av 32 land, og med unntak av den russiske kysten innerst i finskebukta og i Kaliningrad-eksklaven omslutter alliansen nå hele Østersjøen.

HÅPER «FOR GUDS SKYLD» NETANYAHU TAR FEIL: Et dokument som er smuglet inn i Gaza, muntlige lovnader som skribles ned på hemmelige papir og egyptiske etterretningsfolk som deltar som meglere. Det er blant detaljene i de pågående våpenhvile-forhandlingene mellom Israel og Hamas, skal vi tro Norges tidligere ambassadør til Israel, Jon Hanssen-Bauer (71), som har jobbet på innsiden av Midtøsten-prosessen i tretti år. Han forklarer at forhandlingene er kompliserte – både fordi avstanden mellom partene er stor, og fordi det tar lang tid å sende beskjeder inn og ut til Hamas-ledelsen som sitter inne i Gaza.

Samtidig haster det med å ta skritt som binder partene og det internasjonale samfunnet til en felles tenkning om en vei mot fred, forklarer den tidligere diplomaten. Det har å gjøre med Joe Biden og Donald Trumps kamp om presidentvervet i USA, som er det eneste landet som virkelig kan legge press på begge parter: – Når vi nå kommer ut i valgkampen, vil av erfaring de aller fleste mulighetene for amerikanerne til å ha noen positiv påvirkning på dette forsvinne, sier Hanssen-Bauer, som håper Netanyahus spådom for krigens varighet slår grundig feil. Les mer om Midtøsten-meglerens tanker om utviklingen i Gaza i vårt ferske intervju her.

HAR KONKLUDERT: Universitetet i Tromsø er ferdig med å behandle plagiatsaken om Sandra Borch og hennes masteroppgave fra 2014. Det tar erfaringsmessig en uke eller to før studenter får beskjed om hva nemnda for studentsaker har konkludert med, og universitetet kan ikke selv offentliggjøre hva de har landet på, skriver iTromsø.

Borch måtte tidligere i år gå av som statsråd for forskning og høyere utdanning da det ble kjent at deler av oppgaven hennes hadde tekstlikheter med tidligere innleverte oppgaver og hun måtte innrømme klipp og lim – ekstra flaut for ministeren, som selv sto ansvarlig for en streng linje mot studenters plagiat.

Helseminister Ingvild Kjerkols masteroppgave, som også har mange passasjer som likner andre tekster, er fortsatt til behandling i nemnda. Kjerkol har stått fast ved at oppgaven står seg faglig og at hun ikke har gjort noe uredelig.